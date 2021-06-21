У Байдена поставили жорсткий ультиматум Китаю: Пекіну загрожує світова ізоляція через COVID-19

У США закликали Китай зробити вибір у ситуації з розслідуванням появи коронавірусу / Reuters

Якщо Китай не допустить міжнародних фахівців до розслідування появи коронавірусу в країні, Пекіну загрожує ізоляція з боку міжнародного співтовариства. Слідчі повинні провести роботу, щоб з'ясувати, звідки взявся вірус. Про це заявив помічник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

У інтерв'ю телеканалу Fox News він заявив про те, що наразі світові держави об'єднуються навколо ситуації з тиском на КНР. Китайська держава постане перед вибором: або Пекін допускає міжнародних фахівців до розслідування появи COVID-19 на своїй території, або країна зіткнеться з ізоляцією з боку всього світу.

"Дипломатична підготовча робота - згуртування країн світу, надання політичного і дипломатичного тиску на Китай - це основна частина зусиль, які ми робимо, щоб в кінцевому рахунку поставити Китай перед жорстким вибором: або вони вчинять відповідально і дозволять, таким чином, слідчим провести реальну роботу і з'ясувати, звідки він (коронавірус) взявся, або вони зіткнуться з ізоляцією з боку міжнародного співтовариства", - підкреслив Джейк Салліван.читайте такожЧому Байден так "закусився" на Китай

Нагадаємо, раніше глава Держдепу Ентоні Блінкен казав, що відносини Вашингтона і Пекіна стають все більш конфліктними. Штати мають намір діяти з позиції сили і очікують на підтримку в цьому питанні з боку союзників на Заході.

Відносини США і Китаю

Журналісти американського видання The New York Times прогнозували, що під час президентської каденції Джо Байдена на Вашингтон і Пекін очікує серйозне протистояння. У США стурбовані стрімким зростанням впливу китайської держави і мають намір протистояти цій тенденції.

Глава Міноборони Штатів Ллойд Остін говорив, що боротьба з Китаєм - головний пріоритет міжнародної політики Америки. Байден давав завдання Пентагону переглянути політику Вашингтона щодо Пекіна в сферах розвідки, технологій, а також американської військової присутності в районі Південно-Китайського моря.

У березні Китаю запустив відповідні санкції проти фізичних осіб і компаній США і Канади. Ці обмеження стали відповіддю на американські та канадські санкції щодо Пекіна за порушення прав людини у Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР.