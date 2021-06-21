У Байдена поставили жесткий ультиматум Китаю: Пекину грозит мировая изоляция из-за COVID-19

В США призвали Китай сделать выбор в ситуации с расследованием появления коронавируса / Reuters

Если Китай не допустит международных специалистов к расследованию появления коронавируса в стране, Пекину грозит изоляция со стороны международного сообщества. Следователи должны провести работу, чтобы выяснить, откуда взялся вирус. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телеканалу Fox News он заявил о том, что сейчас мировые государства объединяются вокруг ситуации с оказанием давления на КНР. Китайское государство предстанет перед выбором: либо Пекин допускает международных специалистов к расследованию появления COVID-19 на своей территории, либо страна столкнется с изоляцией со стороны всего мира.

"Дипломатическая подготовительная работа - сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай - это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он (коронавирус) взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", - подчеркнул Джейк Салливан.Читайте такжеПочему Байден так "закусился" на Китай

Напомним, ранее глава Госдепа Энтони Блинкен говорил, что отношения Вашингтона и Пекина становятся все более конфликтными. Штаты намерены действовать с позиции силы и ожидают поддержки в этом вопросе со стороны союзников на Западе.

Отношения США и Китая

Журналисты американского издания The New York Times прогнозировали, что во время президентской каденции Джо Байдена Вашингтон и Пекин ожидает серьезное противостояние. В США обеспокоены стремительным ростом влияния китайского государства и намерены противостоять данной тенденции.

Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин говорил, что борьба с Китаем – главный приоритет международной политики Америки. Байден давал задание Пентагону пересмотреть политику Вашингтона в отношении Пекина в сферах разведки, технологий, а также американского военного присутствия в районе Южно-Китайского моря.

В марте Китая запустил ответные санкции против физических лиц и компаний США и Канады. Данные ограничения стали ответом на американские и канадские санкции в отношении Пекина за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.