У Байдена раскрыли стратегию США в отношении Китая

США будут действовать в отношении Китая с позиции силы - Блинкен / Reuters

Отношения США и Китая становятся все более конфронтационными. Существуют сферы, в которых государства могли бы сотрудничать, однако страны являются соперниками. Вашингтон намерен выстраивать с Пекином отношения с позиции силы и рассчитывает на поддержку в этом противостоянии со стороны западных союзников, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества. В конечном счете, мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы", - сказал он.

По словам американского чиновника, в Штатах надеются на помощь своих союзников в борьбе с Китаем. Консолидированная позиция поспособствует успеху в данном направлении.

"Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться", - добавил он.

Также Блинкен подчеркнул, что США пока не будут стремиться привлечь к ответственности Китай по вопросам, связанным с пандемией COVID-19. В первую очередь у Вашингтона присутствуют претензии к Пекину по другим ситуациям.Читайте такжеКитай объявил, что больше не признает США в качестве мирового лидера

Противостояние США и Китая