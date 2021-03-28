У Байдена раскрыли стратегию США в отношении Китая

В Вашингтоне будут рассчитывать на поддержку Запада в противостоянии с Пекином, сказал Энтони Блинкен.
Отношения США и Китая становятся все более конфронтационными. Существуют сферы, в которых государства могли бы сотрудничать, однако страны являются соперниками. Вашингтон намерен выстраивать с Пекином отношения с позиции силы и рассчитывает на поддержку в этом противостоянии со стороны западных союзников, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.
"Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества. В конечном счете, мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы", - сказал он.
По словам американского чиновника, в Штатах надеются на помощь своих союзников в борьбе с Китаем. Консолидированная позиция поспособствует успеху в данном направлении.
"Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться", - добавил он.
Также Блинкен подчеркнул, что США пока не будут стремиться привлечь к ответственности Китай по вопросам, связанным с пандемией COVID-19. В первую очередь у Вашингтона присутствуют претензии к Пекину по другим ситуациям.Читайте такжеКитай объявил, что больше не признает США в качестве мирового лидера
Противостояние США и Китая
- Журналисты издания The New York Times прогнозировали, что при президентстве Джо Байдена США и Китай может ожидать серьезное противостояние. Вашингтон обеспокоен нарастающим влиянием Пекина и намерен противостоять планам китайского государства.
- Министр обороны США Ллойд Остин утверждал, что борьба с Китаем станет главным приоритетом американской внешней политики США. Президент Байден дал задание Пентагону пересмотреть стратегию Вашингтона в отношении Пекина в сферах разведки, технологии, а также военного присутствия США в районе Южно-Китайского моря.
- Китай 27 марта ввел ответные санкции против физических и юридических лиц США и Канады. Ограничения стали ответом на санкции Вашингтона и Оттавы в отношении Пекина за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя санкции КНР, заявил, что такие действия Пекина приведут лишь к более пристальному вниманию международного сообщества к проблемам с правами человека в Синьцзяне.