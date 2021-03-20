УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями

20 марта 2021, 18:59
Прослушать новость
Остановить

Китайская делегация приехала с намерением работать на публику, заявили в Вашингтоне.

США, Китай
На Аляске прошли переговоры США и Китая / Фото Reuters

В Анкоридже (штат Аляска) состоялись первые переговоры высокопоставленных лиц из Вашингтона с официальной китайской делегацией после прихода к власти в США Джо Байдена.

Американцы заявили о нарушении китайской делегацией протокола, ведь, по их словам, вместо двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника, китайский представитель говорил более 15 минут, а из-за последовательного перевода его выступление растянулось на полчаса, пишет издание Politico.

"Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела", — сказал представитель администрации.

В ответ китайская сторона заявила, что США начали встречу с обвинений и тоже затянули начало встречи. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Китай в действиях, которые подрывают стабильность глобального порядка. В ответ член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорил о том, что США должны перестать навязывать другим свою версию демократии и вместо этого задуматься над тем, как исправить свой собственный имидж.

"США не могут говорить за весь мир, а только за правительство Соединенных Штатов", — сказал он. Он также указал, что Вашингтону стоит понять, что он не может вести переговоры с Пекином с позиции силы. "Китай не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США", — отметил Ян, добавив, что США не удастся "задушить" Китай.

Читайте такжеБайден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиямиВ свою очередь американская сторона раскритиковала Китай за подавление протестов в Гонконге и за кибератаки на США.

В итоге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские переговорщики возвращаются в Вашингтон, где будут обдумывать ситуацию, сообщает Bloomberg. В то же время Ян Цзечи резюмировал, что между странами сохраняются значительные разногласия.

Резкое заявление Байдена в адрес Путина:

  • Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
  • Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
  • При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
  • После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
новости США новости Китая
Сейчас вы просматриваете новость «Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Байден открыто назвал Путина убийцейБайден открыто назвал Путина убийцей Поклонская из-за санкций обратилась к ЗеленскомуПоклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому У Путина резко отреагировали на новые санкции СШАУ Путина резко отреагировали на новые санкции США Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причинуБайден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причинуВ ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину

Последние новости

20:14
Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами
20:09
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
20:05
В новом трейлере фильма Годзилла против Конга наконец показали монстров Видео
19:48
Комаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников
19:41
В КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе Видео
Реклама
19:31
Шикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
19:28
В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"
19:07
Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca Видео
19:04
Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото
18:59
Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями Видео
18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19 Видео
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:27
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в красной зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
17:22
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
Реклама
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по нормандскому формату Видео
Реклама
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
12:06
Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр Видео
12:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
12:00
Одесская область попала в красную зону карантина Видео
11:48
Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины Видео
11:40
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
11:35
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
11:32
В Украине в "кормушках" оседают почти 40 млрд долларов – Саакашвили
11:19
В СБУ объявили об аресте имущества компании Мотор Сич Видео
11:01
Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять