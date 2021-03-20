Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями

На Аляске прошли переговоры США и Китая / Фото Reuters

В Анкоридже (штат Аляска) состоялись первые переговоры высокопоставленных лиц из Вашингтона с официальной китайской делегацией после прихода к власти в США Джо Байдена.

Американцы заявили о нарушении китайской делегацией протокола, ведь, по их словам, вместо двухминутных заявлениях со стороны каждого высокопоставленного чиновника, китайский представитель говорил более 15 минут, а из-за последовательного перевода его выступление растянулось на полчаса, пишет издание Politico.

"Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела", — сказал представитель администрации.

В ответ китайская сторона заявила, что США начали встречу с обвинений и тоже затянули начало встречи. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Китай в действиях, которые подрывают стабильность глобального порядка. В ответ член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорил о том, что США должны перестать навязывать другим свою версию демократии и вместо этого задуматься над тем, как исправить свой собственный имидж.

"США не могут говорить за весь мир, а только за правительство Соединенных Штатов", — сказал он. Он также указал, что Вашингтону стоит понять, что он не может вести переговоры с Пекином с позиции силы. "Китай не станет мириться с безосновательными обвинениями со стороны США", — отметил Ян, добавив, что США не удастся "задушить" Китай.

Читайте такжеБайден допустил мировое лидерство Китая и пригрозил Пекину последствиямиВ свою очередь американская сторона раскритиковала Китай за подавление протестов в Гонконге и за кибератаки на США.

В итоге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские переговорщики возвращаются в Вашингтон, где будут обдумывать ситуацию, сообщает Bloomberg. В то же время Ян Цзечи резюмировал, что между странами сохраняются значительные разногласия.

Резкое заявление Байдена в адрес Путина: