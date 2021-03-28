Блинкен оценил попытки Китая запугать США санкциями

Бликен выразил поддержку Канаде, Великобритании и Европе, которые ввели санкции в отношении Китая.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что введенные против американских чиновников санкции со стороны Китая являются беспочвенными.
"Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания ко длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне", - сказал Блинкен, его цитирует Politico.
Кроме того, Блинкен выразил поддержку Канаде, Великобритании и Европе, которые ввели санкции в отношении КНР.
Отметим, главы МИД стран Евросоюза 22 марта согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".
Санкции Китая против США – о чем сообщалось ранее:
- Власти Китая ввели санкции в отношении граждан и организаций из США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
- Под санкции попали: глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин, заместитель главы USCIRF Тони Перкинс, член парламента Канады Майкл Чонг.
- Всем этим людям запрещен въезд в Китайскую Народную Республику. Кроме того, с ними запрещено взаимодействовать любым китайским организациям.