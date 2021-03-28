Блинкен оценил попытки Китая запугать США санкциями

Энтони Блинкен отреагировал на китайские санкции/ Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что введенные против американских чиновников санкции со стороны Китая являются беспочвенными.

"Попытки Пекина запугать и заставить молчать тех, кто выступает за права человека и основные свободы, только способствуют росту международного внимания ко длительному геноциду и преступлениях против человечества в Синьцзяне", - сказал Блинкен, его цитирует Politico.

Кроме того, Блинкен выразил поддержку Канаде, Великобритании и Европе, которые ввели санкции в отношении КНР.

Отметим, главы МИД стран Евросоюза 22 марта согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

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