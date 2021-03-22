Стало известно, кто в России попал под новые санкции ЕС

Санкции предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС и запрет на въезд.
В понедельник, 22 марта, Европейский союз ввел новые санкции за нарушение прав человека. Под ограничения попали китайские чиновники, причастные к геноциду уйгуров, а также чеченские - за преследование представителей ЛГБТ.
В части санкций против России под ограничения попали ответственные за преследование ЛГБТ и политических оппонентов в Чечне. Это командир спецотряда "Терек" и замглавы правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого называют неофициальным телохранителем главы Чеченской республики Рамзана Кадыров, сказано в публикации в Официальном журнале ЕС.
Также под санкции попал начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. Кроме преследования ЛГБТ, его обвиняют в пытках, жестоком обращении с людьми, внесудебных казнях, убийствах и других нарушениях прав человека.
Санкции предусматривают заморозку всех активов на территории ЕС и запрет на въезд.
В списке также фигурируют несколько чиновников китайской провинции Синьцзян, которые обвиняются в преследовании мусульман-уйгуров; представителей ливийского ополчения за похищения и пытки людей; генпрокуратура Северной Кореи; Агентство национальной безопасности Эритреи.
Санкции против России – о чем сообщалось ранее:
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 3 марта президент США Джо Байден продлил на год санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
- 12 марта Евросоюз продлил на полгода санкции против 117 физических и 48 юридических лиц России из-за российской агрессии против Украины. По решению Совета Европы санкции продлятся до 15 сентября 2021 года.
- 22 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение странами Запада санкций против России и предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности. Лавров назвал санкции "причудами западных стран" и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – еще и неумно.