Евросоюз нанес новый удар по России и Китаю

В новый санкционный список попали 11 человек.
22 марта стало известно, что Совет Евросоюза утвердил санкции против 11 человек.
В черный попали представители России и Китая, сообщил у себя в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Причина введения новых санкций – нарушение прав человека, заявили в Евросоюзе.
"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. Одиннадцать человек и четыре субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", – уточнил журналист.
Санкции против России: новости
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года. Новые ограничения коснутся в том числе и России.
- Президент США Джо Байден 3 марта продлил на год санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
- 12 марта Евросоюзпродлил на полгода санкции против 117 физических и 48 юридических лиц России из-за российской агрессии против Украины. По решению Совета Европы санкции продлятся до 15 сентября 2021 года.
- Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет готова пойти на разрыв отношений с Европой в том случае, если ЕС ударит санкциями по стратегически важным секторам российской экономики.
- Утром 22 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение странами Запада санкций против России и предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности. Лавров назвал санкции "причудами западных стран" и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – еще и неумно.
Автор: Диана Беловодская