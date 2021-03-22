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Евросоюз нанес новый удар по России и Китаю

22 марта 2021, 11:23
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В новый санкционный список попали 11 человек.

ЕС утвердил новые санкции против России и Китая
ЕС утвердил новые санкции против России и Китая

22 марта стало известно, что Совет Евросоюза утвердил санкции против 11 человек.

В черный попали представители России и Китая, сообщил у себя в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Причина введения новых санкций – нарушение прав человека, заявили в Евросоюзе.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. Одиннадцать человек и четыре субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", – уточнил журналист.

Санкции против России: новости

  • 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
  • Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года. Новые ограничения коснутся в том числе и России.
  • Президент США Джо Байден 3 марта продлил на год санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
  • 12 марта Евросоюзпродлил на полгода санкции против 117 физических и 48 юридических лиц России из-за российской агрессии против Украины. По решению Совета Европы санкции продлятся до 15 сентября 2021 года.
  • Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет готова пойти на разрыв отношений с Европой в том случае, если ЕС ударит санкциями по стратегически важным секторам российской экономики.
  • Утром 22 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение странами Запада санкций против России и предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности. Лавров назвал санкции "причудами западных стран" и добавил, что наказывать кого-либо на современной международной арене неправильно, а Россию – еще и неумно.

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