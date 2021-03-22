Евросоюз нанес новый удар по России и Китаю

ЕС утвердил новые санкции против России и Китая

22 марта стало известно, что Совет Евросоюза утвердил санкции против 11 человек.

В черный попали представители России и Китая, сообщил у себя в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Причина введения новых санкций – нарушение прав человека, заявили в Евросоюзе.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. Одиннадцать человек и четыре субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", – уточнил журналист.

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