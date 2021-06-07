У Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2

США знову можуть впровадити санкції проти компанії-оператора Північного потоку-2, - Блінкен / Reuters

США і Німеччина ведуть перемовини про відшкодування компенсації Україні у зв'язку з ударом по транзитному статусу держави через запуск газопроводу Північний потік-2. У Держдепі вважають добудову трубопроводу фактично доконаним фактом. Вашингтон відмовився від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга, проте може скасувати своє рішення. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен.

На слуханнях у комітеті щодо закордонних справ Палати представників Конгресу США Блінкен розповів про те, що Вашингтон може і змінити своє рішення щодо компанії-оператора СП-2.

"Цей виняток може бути відкликано", - сказав він, додавши, що трубопровід вже фактично добудовано, а обмеження щодо Nord Stream 2 AG могли зіпсувати американо-німецькі відносини.

При цьому чиновник акцентував увагу на тому, що наразі США і Німеччина ведуть перемовини в інтересах Києва. Йде дискусія, як мінімізувати витрати для України після запуску Північного потоку-2. Не можна припустити, щоб Росія використовувала енергетичний ресурс в якості зброї проти України або будь-яких інших держав.

"Щоб вивчити, що може і, на мій погляд, має бути зроблено, щоб гарантувати, що транзитні платежі, які Україна може на якомусь етапі в майбутньому втратити внаслідок того, що цей "Північний потік-2" йде в обхід України, можуть зберегтися. Що усунуто здатність Росії використовувати газ як зброю проти України або когось ще", - підкреслив Ентоні Блінкен.читайте такожАваков зробив заяву про погрози Росії Україні після слів Путіна про Північний потік-2

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк 7 червня заявив, що слова Заходу відрізняються від реальних дій і закликав президента США Джо Байдена провести перемовини з главою української держави Володимиром Зеленським перед зустріччю з господарем Кремля Володимиром Путіним. При цьому, за його словами, Байден повинен скористатися останнім шансом для зупинки проекту Північний потік-2.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої зустрічі з делегацією США у Києві закликав Захід зупинити добудову газопроводу Північний потік-2. Він підкреслив, що російський трубопровід несе загрозу національній безпеці української держави.

Посол України у ФРН Андрій Мельник сказав, що українська сторона наполягає на включенні Києва до перемовин США і Німеччині щодо долі Північного потоку-2, тому що питання трубопроводу є стратегічно важливим для Києва.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков припустив ситуацію, за якої у Північного потоку-2 можуть виникнути проблеми на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Російський парламентарій В'ячеслав Ніконов вважає, що вже восени США спробують зупинити добудову СП-2 у тому випадку, якщо на парламентських виборах у Німеччині здобуде перемогу Партія зелених.