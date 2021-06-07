У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

США снова могут ввести санкции против компании-оператора Северного потока-2, - Блинкен / Reuters

США и Германия ведут переговоры о возмещении компенсации Украине в связи с ударом по транзитному статусу государства из-за запуска газопровода Северный поток-2. В Госдепе считают достройку трубопровода фактически свершившимся фактом. Вашингтон отказался от санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига, однако может отменить свое решение. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Блинкен рассказал о том, что Вашингтон может и изменить свое решение в отношении компании-оператора СП-2.

"Это исключение может быть отозвано", - сказал он, добавив, что трубопровод уже фактически достроен, а ограничения в отношении Nord Stream 2 AG могли испортить американо-немецкие отношения.

При этом чиновник акцентировал внимание на том, что теперь США и Германия ведут переговоры в интересах Киева. Идет дискуссия, как минимизировать издержки для Украины после запуска Северного потока-2. Нельзя допустить, чтобы Россия использовала энергетический ресурс в качестве оружия против Украины или каких-либо других государств.

"Чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот "Северный поток-2" идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", - подчеркнул Энтони Блинкен.Читайте такжеАваков сделал заявление об угрозах России Украине после слов Путина о Северном потоке-2

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк 7 июня заявил, что слова Запада отличаются от реальных действий и призвал президента США Джо Байдена провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским перед встречей с хозяином Кремля Владимиром Путиным. При этом, по его словам, Байден должен воспользоваться последним шансом для остановки проекта Северный поток-2.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавней встречи с делегацией США в Киеве призвал Запад остановить достройку газопровода Северный поток-2. Он подчеркнул, что российский трубопровод несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сказал, что украинская сторона настаивает на включении Киева в переговоры США и Германии по судьбе Северного потока-2, так как вопрос трубопровода является стратегически важным для Киева.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил ситуацию, при которой у Северного потока-2 могут возникнуть проблемы на этапе сертификации и страхования газопровода.

Российский парламентарий Вячеслав Никонов полагает, что уже осенью США попробуют остановить достройку СП-2 в том случае, если на парламентских выборах в Германии одержит победу Партия зеленых.