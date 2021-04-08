Біля кордону України знайшли новий величезний табір російських військ / УНІАН

Російські розслідувачі з проєкту Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли у Воронезькій області неподалік від українського кордону новий величезний польовий табір армії РФ. Про це в інтерв'ю ВВС Україна розповів керівник CIT Руслан Левієв.

За його словами, за допомогою відеозаписів місцевих жителів розслідувачі знайшли один польовий табір під Воронежем. Під час лісової прогулянки вони раптово вийшли на поле, де розміщено велику кількість важкої військової техніки, в тому числі танки.

За словами Левієва, це новий табір, який був облаштований за останні дні. Але він вже досить великий. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною від трьох до чотирьох кілометрів, яке повністю заставлено технікою.

"Також на відео ми бачимо наметове містечко і навіть є польовий госпіталь та намети зі знаком медичної служби - і кухня. Є всі ознаки того, що це буде одне з місць, куди будуть стягуватися війська", ‒ говорить експерт.

За даними Левієва, табір знаходиться на відстані близько 170 кілометрів від українського кордону. "Тобто цілком реально для техніки зробити марш-кидок за добу", - прокоментував він.

Табір російських військ біля кордону України / MAXAR

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