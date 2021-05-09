Лукашенко оголосив про сценарій передачі влади у Білорусі

Якщо Лукашенко не зможе виконувати обов'язки президента, влада в країні перейде до Радбезу Білорусі / Reuters

Глава Білорусі Олександр Лукашенко 9 травня підписав декрет №2 Про захист суверенітету і конституційного ладу. Документ передбачає, що у разі загибелі білоруського президента всі органи державної влади на території країни повинні діяти відповідно до приписів Ради Безпеки, засіданнями якого керуватиме прем'єрміністр. Радбез за участю губернаторів областей прийме рішення щодо призначення нових виборів. В країні повинні оголосити надзвичайний або воєнний стан.

"Документом передбачається, що у разі загибелі глави держави внаслідок замаху, вчинення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єрміністр", - повідомляє державне інформагентство Белта з посиланням на пресслужбу білоруського глави держави.читайте такожЛукашенко вибухнув різкою заявою щодо США і нових виборів у Білорусі

Також вказується, що за такого сценарію у Білорусі негайно повинні впровадити надзвичайний або воєнний стан. Рада безпеки регламентує реалізацію таких заходів. Причому рішення Радбезу стануть незаперечними.

Головне питання - проведення виборів президента Білорусі - вирішуватиметься Радбезом за участю губернаторів областей. Документ набирає чинності з 9 травня - дня підписання декрету.

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