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Лукашенко объявил о сценарии передачи власти в Беларуси

9 мая 2021, 09:40
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В случае гибели Александра Лукашенко в Беларуси объявят чрезвычайное или военное положение.

Александр Лукашенко
Если Лукашенко не сможет исполнять обязанности президента, власть в стране перейдет к Совбезу Беларуси / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко 9 мая подписал декрет №2 О защите суверенитета и конституционного строя. Документ предполагает, что в случае гибели белорусского президента все органы государственной власти на территории страны должны действовать в соответствии с предписаниями Совета безопасности, заседаниями которого будет руководить премьер-министр. Совбез при участии губернаторов областей примет решение о назначении новых выборов. В стране должно быть объявлено чрезвычайное или военное положение.

"Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр", - сообщает государственное информагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского главы государства.Читайте такжеЛукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси

Также указывается, что при таком сценарии в Беларуси незамедлительно должны ввести чрезвычайное или военное положение. Совет безопасности регламентирует реализацию таких мероприятий. Причем решения Совбеза станут неоспоримыми.

Главный вопрос – проведение выборов президента Беларуси – будет решаться Совбезом при участии губернаторов областей. Документ вступает в силу с 9 мая – дня подписания декрета.

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