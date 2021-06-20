У Путіна пригрозили "відповіддю" у разі нових санкцій США

Марія Захарова налякала США / Reuters

У Росії налякали діями у відповідь в тому випадку, якщо США надумають впровадити нові санкції проти Москви. Зокрема, проти "Північного потоку-2" і за отруєння і арешту опозиціонера Олексія Навального, заявила офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в Telegram.

"З Вашингтона йдуть повідомлення про підготовку нового пакету санкцій щодо нашої країни. Північний потік - 2 у викладі місцевих чиновників ув'язується з Навальним. На незаконні дії США завжди слідувала наша закономірна відповідь. Дивно, що у Вашингтоні деяким так подобається біг з перешкодами по каруселі", - написала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією в Києві заявляв, що США і Євросоюз мають докласти максимум зусиль для зупинки будівництва Північного потоку-2. Російський енергетичний проект є загрозою національній безпеці української держави.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що добудова першої нитки СП-2 може обернутися Україні погрозами проти об'єктів критичної інфраструктури з боку Росії.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не виключив ситуації, при якій у СП-2 виникнуть нові проблеми на етапі Страхування та сертифікації газопроводу.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов допустив сценарій, при якому США спробують зупинити Північний потік-2 у тому випадку, якщо на виборах у Німеччині переможе Партія зелених.