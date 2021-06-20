У Путина пригрозили "ответом" в случае новых санкций США

Мария Захарова припугнула США / Reuters

В России припугнули ответными действиями в том случае, если США вздумают ввести новые санкции против Москвы. В частности, против "Северного потока-2" и за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram.

"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. Северный поток-2 в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией в Киеве заявлял, что США и Евросоюз должны приложить максимум усилий для остановки строительства Северного потока-2. Российский энергетический проект является угрозой национальной безопасности украинского государства.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что достройка первой нитки СП-2 может обернуться Украине угрозами против объектов критической инфраструктуры со стороны России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил ситуации, при которой у СП-2 возникнут новые проблемы на этапе страхования и сертификации газопровода.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов допустил сценарий, при котором США попытаются остановить Северный поток-2 в том случае, если на выборах в Германии победит Партия зеленых.