У Путіна зробили заяву про війська Росії біля кордонів України

Питання про період перебування військ вирішуватиметься військовим керівництвом РФ і президентом Володимиром Путіним, сказав Дмитро Пєсков.
Терміни базування російських військ біля кордонів України визначить військове керівництво країни і президент РФ Володимир Путін. Армія знаходиться на території РФ і нікому не загрожує. При цьому невідомо, на який період часу будуть розташовані війська в прикордонних з українською державою районах. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.
Як повідомляє Інтерфакс, в середу, 7 квітня, Пєсков сказав журналістам про те, що російські війська знаходяться на своїй території і будуть базуватимуться там, де вирішить держава.
"Ще раз повторюю те, що я вже говорив неодноразово - Росія нікому не погрожувала і не загрожує, ні для кого не становить загрози. Російські збройні сили знаходяться там на території Російської Федерації, де це визнано необхідним і доцільним", - уточнив Пєсков.
Також він додав, що війська РФ перебуватимуть на кордонах з Україною протягом періоду, який визначать військове керівництво держави і президент Путін.читайте такожУ Росії пригрозили Зеленському і Україні повномасштабною війною
"Так довго, наскільки це знову ж таки буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і верховним головнокомандувачем", - додав прессекретар глави РФ.
На питання про те, чи будуть війська біля кордонів з Україною на постійній або тимчасово основі, він відповів, що таких деталей не знає.
"Я не можу вам точно сказати, я не володію цією інформацією щодо планів з дислокації і передислокації наших військ", - підкреслив Дмитро Пєсков.
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