Україна і Грузія - на порядку денному: в НАТО оголосили про плани на саміт у Брюсселі

На саміті НАТО країни обговорять підтримку України та Грузії / ВВС

Лідери країн-учасниць НАТО на саміті у Брюсселі, який відбудеться 14 червня, мають намір обговорити співпрацю з Україною і Грузією. Крім того, на порядку денному також проблеми протидії блоку безпеки Росії і Китаю. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що на саміті Північноатлантичного альянсу країни мають намір обговорити співпрацю з Україною і Грузією, а також небезпечну поведінку Росії і посилення впливу КНР.

"Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю і агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України і Грузії", - сказав Столтенберг.

Також він додав, що лідери держав Альянсу мають намір оголосити про запуск Центру нових технологій і розповісти про посилення витрат з метою забезпечення безпеки блоку.читайте такожУ Зеленського оголосили про виконання завдань і зажадали надання ПДЧ до НАТО

Крім того, на саміті 14 червня Північноатлантичний альянс планує обговорити програми у сфері кібернетики, космічної оборони, і затвердити план дій щодо запобігання сексуальному насильству у ході конфліктів.

Україна на саміті НАТО у Брюсселі

Президент Польщі Анджей Дуда 3 травня під час перемовин з українським президентом Володимиром Зеленським зробив заяву про те, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 14 червня, країни мають намір обговорити "дорожню карту" щодо приєднання України до НАТО. При цьому політик уточнив, що Києву слід виконати низку вимог, щоб успішно інтегруватися до НАТО.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявляв про те, що Україна не візьме участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Однак українська влада запевнила в обговоренні теми надання Києву ПДЧ до НАТО.

У Альянсі, у свою чергу, підкреслили, що керівництво блоку безпеки Заходу бачить Україну і Грузію в НАТО. Однак це відбудеться тільки тоді, коли настане потрібний час.