Українка в Польщі народила відразу чотирьох дітей, але її чоловіка виганяють з країни

Українка в Польщі народила відразу чотирьох дітей / Yavp.pl

У Польщі в лікарні міста Вроцлав Українка народила відразу чотирьох дітей. Про це повідомляє польський портал Yavp. Як кажуть медики, випадки таких пологів відбуваються приблизно один раз на 10 тисяч пологів.

На світ Українка справила чотирьох хлопчиків масою від 1270 до 1550 грамів. Причому жінка разом з чоловіком вже виховує 16-річного сина.

За словами медиків, новонароджені та їх мати почуваються добре. Вони пробудуть в лікарні кілька тижнів під наглядом фахівців ‒ поки немовлята не наберуть вагу.

Повідомляється, що сім'я з Кропивницького приїхала до Вроцлава шість років тому. Оселилися вони у Вроцлаві, знайшли роботу, зняли житло і почали працювати. Пізніше вони уклали в Польщі офіційний шлюб.

Але у молодих батьків виникли великі проблеми, оскільки на фірму, де працює чоловік, прийшли з перевіркою прикордонники і виявили, що він працює без необхідного дозволу. Чоловіка оштрафували на 3 тисячі злотих (близько 20,3 тисячі гривень) і зобов'язали виїхати з Польщі.

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Українці подали апеляцію на рішення прикордонної служби. Але юристи кажуть, що рішення про депортацію винесено в рамках закону. Жінка не може залишитися одна без чоловіка зі старшим сином і чотирма новонародженими. А чоловік повинен мати дозвіл на роботу і довести, що здатний фінансово забезпечувати сім'ю.

Наразі на ситуацію звернула увагу уповноважена президента Вроцлава у справах мігрантів з України Ольга Хребор. Вона через Facebook звернулася до керівництва Нижньосілезького воєводства (щоб той зацікавився справою).

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Нагадаємо, раніше в Києві жінка народила хлопчика і двох дівчаток - Артема, Алісу та Олександру. Така подія здивувала медиків столичного пологового будинку, оскільки трьох дітей відразу в Києві народилося вперше за останнє десятиліття.

Більш того, у новонароджених індивідуальний генетичний код.