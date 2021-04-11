У Європарламенті запропонували відключити Росію від SWIFT

Переміщення військ до кордону України - це випробування для Заходу, заявили в Європейському парламенті.
Потрібно посилити європейські та американські санкції проти Росії, заявив глава Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер. Він вважає, що Москву треба покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.
"Час дозованих санкцій в такому випадку мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT повинні стати реальними варіантами в разі ескалації", - заявив Вебер, повідомляє німецьке видання OOZ.
За словами політика, Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а передбачуване переміщення військ до кордону України — це випробування для Заходу.
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом. У Білому домі після розмови президентів зазначили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед російською агресією.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що озброєний конфлікт на Донбасі слід врегулювати мирним шляхом на основі міжнародного права. Анкара виступає за зниження напруженої атмосфери в регіоні й підтримує перемир'я на базі умов Мінських угод.
Автор: Адріана Бубновська