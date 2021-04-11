У Європарламенті запропонували відключити Росію від SWIFT / Reuters

Потрібно посилити європейські та американські санкції проти Росії, заявив глава Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер. Він вважає, що Москву треба покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.

"Час дозованих санкцій в такому випадку мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT повинні стати реальними варіантами в разі ескалації", - заявив Вебер, повідомляє німецьке видання OOZ.

За словами політика, Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а передбачуване переміщення військ до кордону України — це випробування для Заходу.

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