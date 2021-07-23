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У Держдепі заявили, що українська влада знала про деталі угоди щодо "Північного потоку-2"

23 липня 2021, 13:38

Штати внесли запропоновані українською стороною ідеї до тексту опублікованої спільної з Німеччиною заяви, зазначили в Держдепі.

Північний потік-2
У Держдепі заявили, що українська влада знала про деталі угоди щодо "Північного потоку-2" / Reuters

Під час підготовки угоди з Німеччиною щодо трубопроводу "Північний потік-2", США активно вели переговори з Україною, і провели більш як десяток консультацій, заявив спікер Державного департаменту США Нед Прайс.

"І протягом усього цього процесу ми і наші німецькі союзники дуже уважно консультувалися з Україною. За останні тижні ми провели більш як десяткок консультацій з Україною. Ми консультувалися з Польщею, а також з іншими країнами, яким цей проєкт може нашкодити", — заявив Прайс.

У Держдепі підкреслили, що Штати внесли запропоновані українською стороною ідеї в текст опублікованої пізніше спільної з Німеччиною заяви. Таким чином, Прайс спростував інформацію про тиск на Україну з вимогою не критикувати майбутню угоду США з ФРН.

Під час брифінгу він також заявив, що, попри угоду, укладену з Німеччиною, Вашингтон і далі виступатиме проти проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

"Хотіли б ми зупинити будівництво газопроводу? Звичайно. Але це був нереальний варіант. Цього не було на столі. І ми впевнені, що заходи, про які ми оголосили, є найкращим результатом з урахуванням успадкованих нами обставин", — сказав Нед Прайс.

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Він уточнив, що що до того часу, коли Байден прийшов до влади, цей трубопровід був готовий на 90 відсотків.

У Держдепі додали, що метою переговорів з Німеччиною було обговорення заходів, спрямованих на зниження ризику, який експлуатація "Північного потоку-2" може створити для європейської енергетичної безпеки, для України та інших прифронтових країн НАТО і ЄС.
Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США домагатимуться продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію як зброю". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

  • Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.
  • Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.
  • Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він розвиватиме двосторонні проєкти з Україною у сфері енергетики.
  • Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Детальніше про угоду щодо Північного потоку-2 можна дізнатися в сюжеті ТСН:

Тим часом МЗС України вже направив ноти до Брюсселю і Берліну через угоду, яку США і Німеччина уклали щодо газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

новини США Північний потік-2 Держдепартамент США
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