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В Госдепе заявили, что украинская власть знала о деталях соглашения по "Северному потоку-2"

23 июля 2021, 13:38

Штаты внесли предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного совместного с Германией заявления, отметили в Госдепе.

Северный поток-2
В Госдепе заявили, что украинская власть знала о деталях соглашения по "Северному потоку-2" / Reuters

В ходе подготовки соглашения с Германией по трубопроводу "Северный поток-2", США активно вели переговоры с Украиной, и провели больше десятка консультаций, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

" И на протяжении всего этого процесса мы и наши немецкие союзники очень внимательно консультировались с Украиной. За последние недели мы провели более десятка консультаций с Украиной. Мы консультировались с Польшей, а также с другими странами, которым этот проект может навредить", — заявил Прайс.

В Госдепе подчеркнули, что Штаты внесли предложенные украинской стороной идеи в текст опубликованного позднее совместного с Германией заявления. Таким образом, Прайс опроверг информацию о давлении на Украину с требованием не критиковать будущую сделку США с ФРГ.

Во время брифинга он также заявил, что, несмотря на соглашение, заключенное с Германией, Вашингтон и дальше будет выступать против проекта российского газопровода "Северный поток-2".

"Хотели бы мы остановить строительство газопровода? Конечно. Но это был нереальный вариант. Этого не было на столе. И мы уверены, что меры, о которых мы объявили, представляют собой наилучший результат с учетом унаследованных нами обстоятельств", — сказал Нед Прайс.

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Он уточнил, что что к тому времени, когда Байден пришел к власти, этот трубопровод был готов на 90 процентов.

В Госдепе добавили, что целью переговоров с Германией было обсуждение мер, направленных на снижение риска, который эксплуатация "Северного потока-2" может создать для европейской энергетической безопасности, для Украины и других прифронтовых стран НАТО и ЕС.
Напомним, 21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

  • Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.
  • В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.
  • Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.
  • Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Подробнее о соглашении по Северному потоку-2 можно узнать в сюжете ТСН:

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.

новости США Северный поток-2 Госдепартамент США
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