У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин

Українська делегація у ПАРЄ використовує надмірно жорстку риторику по відношенню до Росії, вважає Валентина Матвієнко.
Спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко звинуватила Україну у використанні вкрай жорсткої політичної риторики щодо російської держави у Парламентській асамблеї Ради Європи, що, мовляв, всіх "дратує". Вона назвала такі заяви "безграмотними" і "непрофесійними". Однак верхня палата Федеральних зборів РФ готова провести перемовини з Верховною Радою. Але тільки в тому випадку, якщо буде такий запит від Києва.
Як повідомляє РИА Новости, вона сказала, що українські депутати не хочуть вести перемовини з російськими парламентаріями, а на рівні ПАРЄ українці припускаються "агресивних, ворожих і недружніх випадів". Такі дії нібито викликають роздратування у асамблеї.
Однак у російській Радфеді все ж хотіли б провести перемовини з Верховною Радою, незважаючи на те, що таких пропозицій від українського парламенту не надходило.читайте такожКравчук зробив заяву про умови розриву дипвідносин Києва і Москви
"Що стосується контактів за парламентською лінією, жодних пропозицій від Верховної Ради не надходило.... Якщо така пропозиція (з приводу діалогу) з української сторони надійде, ми відкриті для парламентського діалогу, вважаємо його вкрай доречним і потрібним, щоб приступити до відновлення наших відносин", - підкреслила Валентина Матвієнко.
Перемовини Росії та України
- Президент України Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до глави РФ Володимира Путіна з пропозицією провести перемовини у будь-якій точці збройного конфлікту на Донбасі з метою врегулювання конфронтації двох держав.
- Російський глава держави Володимир Путін висловив готовність зустрітися із Зеленським у Москві, щоб обговорити російсько-українські відносини. Однак Росія не хоче вести перемовини з Україною щодо Донбасу і вважає, що Київ повинен говорити з представниками бойовиків "ЛДНР", які не є суб'єктами перемовного процесу і представляють інтереси РФ.
- Куратор українського напрямку у Кремлі, заступник голови АП РФ Дмитро Козак 23 квітня запропонував провести зустріч Росії, України, Франції та Німеччини за участю бойовиків "ЛДНР" на Донбасі.