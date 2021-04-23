У Росії вибухнули заявою на адресу України і закликали до перемовин

У Радфеді РФ скаржаться на критику з боку України у ПАРЄ і готові до перемовин з Верховною Радою / УНІАН

Спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко звинуватила Україну у використанні вкрай жорсткої політичної риторики щодо російської держави у Парламентській асамблеї Ради Європи, що, мовляв, всіх "дратує". Вона назвала такі заяви "безграмотними" і "непрофесійними". Однак верхня палата Федеральних зборів РФ готова провести перемовини з Верховною Радою. Але тільки в тому випадку, якщо буде такий запит від Києва.

Як повідомляє РИА Новости, вона сказала, що українські депутати не хочуть вести перемовини з російськими парламентаріями, а на рівні ПАРЄ українці припускаються "агресивних, ворожих і недружніх випадів". Такі дії нібито викликають роздратування у асамблеї.

Однак у російській Радфеді все ж хотіли б провести перемовини з Верховною Радою, незважаючи на те, що таких пропозицій від українського парламенту не надходило.читайте такожКравчук зробив заяву про умови розриву дипвідносин Києва і Москви

"Що стосується контактів за парламентською лінією, жодних пропозицій від Верховної Ради не надходило.... Якщо така пропозиція (з приводу діалогу) з української сторони надійде, ми відкриті для парламентського діалогу, вважаємо його вкрай доречним і потрібним, щоб приступити до відновлення наших відносин", - підкреслила Валентина Матвієнко.

Перемовини Росії та України