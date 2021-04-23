В России разразились заявлением в адрес Украины и призвали к переговорам

В Совфеде РФ жалуются на критику со стороны Украины в ПАСЕ и готовы к переговорам с Верховной Радой / УНИАН

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обвинила Украину в использовании крайне жесткой политической риторики в отношении российского государства в Парламентской ассамблее Совета Европы, что, дескать, всех "раздражает". Она назвала такие заявления "безграмотными" и "непрофессиональными". Однако верхняя палата Федерального собрания РФ готова провести переговоры с Верховной Радой. Но только в том случае, если последует такой запрос от Киева.

Как сообщает РИА Новости, она сказала, что украинские депутаты не хотят вести переговоры с российскими парламентариями, а на уровне ПАСЕ украинцы допускают "агрессивность, враждебность и недружественные выпады". Такие действия якобы вызывают раздражение в ассамблее.

Однако в российском Совфеде все же хотели бы провести переговоры с Верховной Радой, несмотря на то, что таких предложений от украинского парламента не поступало.Читайте такжеКравчук сделал заявление об условии разрыва дипотношений Киева и Москвы

"Что касается контактов по парламентской линии, никаких предложений от Верховной рады не поступало.… Если такое предложение (по поводу диалога) с украинской стороны поступит, мы открыты для парламентского диалога, считаем его крайне уместным и нужным, чтобы приступить к восстановлению наших отношений", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Переговоры России и Украины