УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором

8 марта 2020, 06:07

З 8 Березня привітання – мамі, сестрі, подрузі та коханій жінці – підібрав Главред на жіноче свято. Не забули ми й про красиві листівки з 8 Березня.

  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі
  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі
  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі
  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі
  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі
  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі
  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі
  • Картинки з 8 Березня на українській мові Соцмережі

Тільки найкращі гарні привітання з 8 Березня для самих дорогих та милих жінок підібрав Главред на Міжнародний жіночий день. Адже у свято весни вітання з 8 Березня повинні гріти серце наче сонце, бути лагідними ніби весняний вітерець та милувати душу як перші такі довгоочікувані весняні квіти.

Раніше ми вже публікували найкращі і красиві привітання з 8 Березня – листівки і вітання своїми словами – російською та українською мовою читайте в наших матеріалах Сказочно красивые открытки с 8 Марта родным и коллегам – картинки и тексты та Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві.

Читайте такжеС 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные

Ловіть нову – ще смачнішу – порцію святкових привітань. А також красиві картинки з 8 Березня – листівки та гіфки.

Привітання з 8 Березня у прозі

Жінки, дівчата, милі, ніжні, прийміть щирі привітання до 8 Березня! Нехай променисті посмішки ваші висвітлюють всі навколо, очі, сяючі щастям, надихають і окриляють.

***

Привітання з 8 Березня прозою короткі:

Вітаю з 8 березня! Нехай сердечко купається в бурхливому океані справжнього і вірного кохання, а найкращі і барвисті квіти будуть кожен день у тебе на столі в прекрасній вазі.

***

Привітання з 8 Березня своїми словами:

Вітаю вас із святом весни – 8 Березня. Бажаємо вам від щирого серця міцного здоров'я, нев'янучої молодості та багато взаємного кохання! Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а ви залишайтеся завжди такими ж неповторними якими ви є зараз. Від усієї душі приєднуюсь до всіх поздоровлень, що ви вже отримали, та ще раз бажаю здійснення усіх ваших бажань.

красиві картинки з 8 березня гіф

***

Привітання з 8 Березня мамі своїми словами:

Мамусю! Ти – моя наймудріша подруга. Я вдячна тобі за поради, любов і ласку. Нехай моє привітання з 8 Березня потішить тебе, додасть тобі енергії і молодості. Не старій, моя дорога! Нехай в твоїй душі панує вічна весна!

***

Привітання з 8 Березня коханій дівчині своїми словами:

Люба! Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо, нехай всі дивляться на вас із захопленням і, яка не була б за вікном погода, хай у вашому серці буде світло та ясно від уваги й любові друзів, рідних й коханих. Відчуйте у свято 8 березня себе королевою, і залишайтесь нею назавжди!

з 8 березня картинки гіфки

Поздоровлення з 8 Березня короткі

Нехай у цей день усі турботи будуть пов’язані тільки з тим, як добре виглядати та весело проводити час. А найголовніше — нехай таким буде кожен день! Щастя, радості, любові та чоловічої уваги! З 8 Березня!

***

Хай доля буде світла і ласкава,

В душі хай завжди сяє сонечко яскраве!

***

Все, про що мріється в снах кольорових,

Все найдобріше і світле усе –

Вітер весняний на крилах любові

8 Березня хай принесе!

8 березня картинки прикольні

Прикольні привітання з 8 Березня

Бажаю провести цей день подалі від плити та інших нескінченних домашніх турбот. Ближче до того, що гріє душу та тіло. В ідеалі — до моря, але, якщо не звичайно, то хоча б моря любові, ніжності та ласки!

***

Нехай з цим днем 8 березня у вас настане довга безкінечна смуга приємних знахідок, симпатичних пригод і милих сюрпризів. Бажаю кохання з радістю, таланту з натхненням, а щастя з натхненням. Нехай все хороше сповнюється, виходить, здійснюється і знову з’являється! Вітаю!

***

Вітання з 8 Березня з гумором:

З 8 Березня вітаю

Всіх жінок, яких лиш знаю:

Роботящих і ледащих,

Посидющих і гулящих,

Нетямущих і питущих,

Навіть товстих і худющих,

Гордовитих і прекрасних,

Старомодних і сучасних,

Геніальних, нелогічних,

Небезпечних й істеричних.

Гарних також я вітаю,

Бо одну із них кохаю!

З 8 Березня!

***

Спасибі вам за вашу доброту, дружбу, відданість і навіть за зайвий неробочий день у році. Дякуємо вам, чарівниці ви наші!

привітання з 8 березня жінкам картинки гарні

Вірші на 8 березня

Хай 8 березня в календарі буде щодень,

А у душі завжди 16 років,

Нехай життя складається лиш з задоволень та натхнень,

І щастя буде ближче кожен день на кілька кроків!

***

З восьмим березня вітання,

Люба донечко, приймай,

Хай буде щаслива доля,

Негараздів уникай!

Щастя, радості, здоров'я,

Довгих літ, на все життя,

Посміхнеться тобі доля,

Будуть світлі почуття!

Хай твої завітні мрії,

Господь виконає враз,

Хай лунає сміх щасливий,

І буде прекрасним час!

гарні привітання з 8 березня дочці відкритки

***

Привітання з 8 Березня бабусі:

Наша бабусю, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі...

***

Привітання з 8 Березня вчителів:

Пізно лягає, перевіривши зошити,

З думкою про школу вставати вранці,

Знаючи – ніхто не представить до нагороди,

Ось що таке вчительська праця.

Строгість без грубості, довготерпіння,

Дні, переповнені суєтою,

Все, що навіяно нудьгою і лінню,

Ви перемагаєте лише добротою.

В день цей сонячний, яскравий, весняний,

Невгамовний бажає вам клас:

Щастя, удачі, любові і веселощів –

Всі привітання тільки для Вас.

вітання з 8 березня кохану листівки

8 марта Международный женский день праздник поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:36
Коронавирус атакует: в Италии ввели карантин, во Франции и Германии напряглись
06:57
Почему новый генпрокурор сезон посадок не начнет мнение
06:28
8 Марта совпало с великим церковным праздником – что нельзя делать
06:23
Целебный японский маникюр 2020 весна – модные варианты дизайна ногтей: фото Фото
06:07
Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором Фото
05:54
"Угроза хлеба": названа смертоносная привычка украинцев Видео
05:30
Астролог объяснил, почему в России много бомжей Видео
05:01
Мода 2020 весна – в моду вернулись сумки из 60-х под крокодиловую кожу: фото Фото
04:53
Как питаться после 40 лет: названы продукты-"убийцы" морщин
04:15
"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды
03:46
"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии
03:20
Как защититься от коронавируса: маг назвал два способа
02:57
"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 3500 человек Видео
02:30
Новый скачек курса доллара: у Зеленского озвучили тревожный прогноз
02:01
Зеленский украсил обложку британского журнала - фото
01:28
Стреляют русские: первый валлиец в ВСУ рассказал о войне на Донбассе
00:59
Китайский коронавирус: украинцам объяснили, как здороваться и не "подцепить множество хлама"
00:39
С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные Фото
00:29
Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака Видео
00:25
8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметы Видео
07 марта, суббота
23:50
Нех*й жрать: оккупанты Крыма по-варварски уничтожают сыр и сало
23:10
Разъяренный Трамп сравнил скандальную стенограмму с тестами на коронавирус
22:31
Спасатели поведали, что произошло на территории Мото Сич - фото
21:44
Разрушения на заводе Мотор Сич - говорят о теракте и просевшем грунте
21:37
Как приучить детей есть овощи: три совета от Комаровского
21:36
"Очень переживали": украинка рассказала о протестах в Новых Санжарах
21:12
Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар
20:48
Зеленский высказался о 8 марта и поделился своими планами
20:36
"Ждет полная изоляция": стал известен результат теста на коронавирус нардепа Волошина
20:06
Коварный алкоголь: какая доза не навредит здоровью - ответ ученых
19:50
Путин поманил паспортом РФ: кому светит упрощенный порядок получения гражданства
19:24
"Не трогай нас": Зеленский пожаловался на критику со стороны семьи
19:08
"Тупая овца" и "обезьяна": полицеский вляпался в жуткий скандал из-за нардепа
18:59
ВОЗ направляет миссию в Украину из-за коронавируса: что известно
18:34
Увольнение Нефедова: в Таможенной службе ответили на слухи об отставке
18:23
"В больницу добирался": всплыли скандальные подробности об анализах Волошина на коронавирус
17:54
В Минздраве рассказали о результатах тестов пациентов с подозрением на коронавирус
17:46
Умер Дэвид Пол - причины смерти, биография и фильмография Видео
17:33
Главный таможенник Украины Нефедов написал заявление об отставке: кто заменит
17:06
Как настроить себя на похудение: простые советы
16:59
Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус: первые детали
16:58
"Призрак приследовал": российский политолог назвал причину отставки Медведева с поста премьера
16:38
"Коронавирус, карантин, обрушение": рухнул китайский отель, опубликовано видео Видео
16:37
"Дырявое судно": Зеленский объяснил, почему Украина не пошла на дно
16:35
Бывший глава Кабмина Гончарук "сбежал" из Украины. Фото
15:51
Неразумный или предатель: Кондратюк разнес в пух и прах премьера Шмыгаля
15:27
Зеленский напомнил Путину о судьбе тоталитарных режимов и рассказал о смене власти в РФ
15:14
"Они из нас сало сделают": в МИД России оценили идею Зеленского изменить "минск"
15:10
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-03-2020 Видео
14:59
"Украинцы захотят": в ОПУ заговорили о втором сроке Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять