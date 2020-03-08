Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором

Тільки найкращі гарні привітання з 8 Березня для самих дорогих та милих жінок підібрав Главред на Міжнародний жіночий день. Адже у свято весни вітання з 8 Березня повинні гріти серце наче сонце, бути лагідними ніби весняний вітерець та милувати душу як перші такі довгоочікувані весняні квіти.

Раніше ми вже публікували найкращі і красиві привітання з 8 Березня – листівки і вітання своїми словами – російською та українською мовою читайте в наших матеріалах Сказочно красивые открытки с 8 Марта родным и коллегам – картинки и тексты та Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві.

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Жінки, дівчата, милі, ніжні, прийміть щирі привітання до 8 Березня! Нехай променисті посмішки ваші висвітлюють всі навколо, очі, сяючі щастям, надихають і окриляють.

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Привітання з 8 Березня прозою короткі:

Вітаю з 8 березня! Нехай сердечко купається в бурхливому океані справжнього і вірного кохання, а найкращі і барвисті квіти будуть кожен день у тебе на столі в прекрасній вазі.

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Привітання з 8 Березня своїми словами:

Вітаю вас із святом весни – 8 Березня. Бажаємо вам від щирого серця міцного здоров'я, нев'янучої молодості та багато взаємного кохання! Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а ви залишайтеся завжди такими ж неповторними якими ви є зараз. Від усієї душі приєднуюсь до всіх поздоровлень, що ви вже отримали, та ще раз бажаю здійснення усіх ваших бажань.

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Привітання з 8 Березня мамі своїми словами:

Мамусю! Ти – моя наймудріша подруга. Я вдячна тобі за поради, любов і ласку. Нехай моє привітання з 8 Березня потішить тебе, додасть тобі енергії і молодості. Не старій, моя дорога! Нехай в твоїй душі панує вічна весна!

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Привітання з 8 Березня коханій дівчині своїми словами:

Люба! Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо, нехай всі дивляться на вас із захопленням і, яка не була б за вікном погода, хай у вашому серці буде світло та ясно від уваги й любові друзів, рідних й коханих. Відчуйте у свято 8 березня себе королевою, і залишайтесь нею назавжди!

Нехай у цей день усі турботи будуть пов’язані тільки з тим, як добре виглядати та весело проводити час. А найголовніше — нехай таким буде кожен день! Щастя, радості, любові та чоловічої уваги! З 8 Березня!

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Хай доля буде світла і ласкава,

В душі хай завжди сяє сонечко яскраве!

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Все, про що мріється в снах кольорових,

Все найдобріше і світле усе –

Вітер весняний на крилах любові

8 Березня хай принесе!

Бажаю провести цей день подалі від плити та інших нескінченних домашніх турбот. Ближче до того, що гріє душу та тіло. В ідеалі — до моря, але, якщо не звичайно, то хоча б моря любові, ніжності та ласки!

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Нехай з цим днем 8 березня у вас настане довга безкінечна смуга приємних знахідок, симпатичних пригод і милих сюрпризів. Бажаю кохання з радістю, таланту з натхненням, а щастя з натхненням. Нехай все хороше сповнюється, виходить, здійснюється і знову з’являється! Вітаю!

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Вітання з 8 Березня з гумором:

З 8 Березня вітаю

Всіх жінок, яких лиш знаю:

Роботящих і ледащих,

Посидющих і гулящих,

Нетямущих і питущих,

Навіть товстих і худющих,

Гордовитих і прекрасних,

Старомодних і сучасних,

Геніальних, нелогічних,

Небезпечних й істеричних.

Гарних також я вітаю,

Бо одну із них кохаю!

З 8 Березня!

***

Спасибі вам за вашу доброту, дружбу, відданість і навіть за зайвий неробочий день у році. Дякуємо вам, чарівниці ви наші!

Хай 8 березня в календарі буде щодень,

А у душі завжди 16 років,

Нехай життя складається лиш з задоволень та натхнень,

І щастя буде ближче кожен день на кілька кроків!

***

З восьмим березня вітання,

Люба донечко, приймай,

Хай буде щаслива доля,

Негараздів уникай!

Щастя, радості, здоров'я,

Довгих літ, на все життя,

Посміхнеться тобі доля,

Будуть світлі почуття!

Хай твої завітні мрії,

Господь виконає враз,

Хай лунає сміх щасливий,

І буде прекрасним час!

***

Привітання з 8 Березня бабусі:

Наша бабусю, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі...

***

Привітання з 8 Березня вчителів:

Пізно лягає, перевіривши зошити,

З думкою про школу вставати вранці,

Знаючи – ніхто не представить до нагороди,

Ось що таке вчительська праця.

Строгість без грубості, довготерпіння,

Дні, переповнені суєтою,

Все, що навіяно нудьгою і лінню,

Ви перемагаєте лише добротою.

В день цей сонячний, яскравий, весняний,

Невгамовний бажає вам клас:

Щастя, удачі, любові і веселощів –

Всі привітання тільки для Вас.