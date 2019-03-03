Нежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинам

Главред подобрал самые лучшие поздравления к празднику 8 Марта.
Главный праздник марта – это, несомненно, Международный женский день.
Мы уже писали о том, как отдыхаем на 8 марта 2019 в Украине, а также что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету.
Пришла пора пожеланий на 8 Марта.
С наступающим 8 Марта
Поздравляю с наступающим 8 марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, веселых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений.
***
8 Марта на подходе,
Уж поздравленья на пороге:
Желаю горестей не знать,
Счастливой бабочкой порхать.
Свободной птицей воспарить —
Просторы, горы покорить.
Надежды, веры и любви.
И просто счастливо живи!
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С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!
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В преддверии 8 Марта
Желаю солнца и весны,
Неугомонных птичьих трелей,
Любви, надежды, красоты.
Весеннего вам обновления,
И радости, и волшебства,
Приподнятого настроения —
Сегодня, завтра и всегда!
Стихи на 8 Марта
Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда!
***
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
***
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
***
Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными точно сирень.
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок таят сердца.
Все неприятности — в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы — вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и, обязательно,
Долгих, прекрасных и солнечных лет!
Поздравления с 8 Марта: короткие смс
2 смс - 122 символа:
Любите, цветите, и смело по жизни идите, украшайте собою этот мир и просто будьте счастливыми. С 8 Марта, дорогие женщины!
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2 смс - 103 символа:
Желаю в день 8 Марта
Самых прекрасных теплых слов,
Сюрпризов, радости, подарков
И замечательных цветов.
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3 смс - 164 символа:
Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам много приятных сюрпризов, цветов, улыбок, хорошего настроения! Пусть вас всегда радуют и ценят нужные вам люди!
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2 смс - 92 символа:
8 Марта — чудный день!
Пускай мечты сбываются,
Удача, счастье и любовь
Тебе пусть улыбаются.
Прикольное поздравление с 8 Марта в прозе
Поздравляю с 8 Марта, с праздником сногсшибательной женской красоты и очарования. Желаю всегда занимать удобную позу по жизни, выбирать только самое лучшее, получать от судьбы только самое доброе. Желаю блеска счастья в глазах, сексуальности в теле и постоянной весны в сердце.
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Ты ее видела? Она самая лучшая, самая обаятельная, самая сексуальная и обворожительная девушка на свете. Ты ее точно еще не видела? А ну ка, встань! Посмотри скорее в зеркало! О Боже, какая же ты красавица. С 8 мартом тебя, родная!
***
Поздравляю с Международным женским днем и пожелать хочу от чистого сердца, чтобы ногти не ломались, чтобы язык не болтал лишнего, чтобы волосы не секлись, чтобы ресницы с каждым днем росли активней и густели, чтобы губы были сладкими и пышными, чтобы руки были золотыми, чтобы в душе была выдержка стальной леди, чтобы фигура была обворожительной и великолепной.
Вітання з 8 Березня
Мама!
Зі святом весняним
Я сердечно вітаю!
Довгих років, любові, веселощів
Від душі бажаю тобі!
Нехай розтануть всі напасті
І розвіються негаразди.
Я бажаю тільки щастя –
Нехай тебе не старять роки.
Щоб не залишали сили,
Щоб справи велися успішно,
Будь завжди такою гарною,
Усміхненою, ніжною!
***
Дорога бабуся, найкраща з жінок,
Ніжна і мудра, добра, проста.
З днем 8 Березня хочу тебе привітати,
Ти – голова сім’ї всій, світла, свята.
Будь здорова, мила, посміхайся частіше,
З радістю, надією зустрічай свої світанки.
Ти завжди все знаєш про проблеми наші,
Спасибі, люба, за твої поради!
***
У прекрасний день 8 березня,
Я бажаю вам добра,
Здоров'я, щастя, успіхів,
І весняного тепла!
Моя ви тещо (свекрухо) дорога,
Ви – друга матінка моя!
***
У восьме березня я тобі бажаю,
Хорошу машину в гаражі,
Тебе, подруго, дуже поважаю –
Ти будеш їздити тільки на Порше.
Щоб в гаманці зелені купюри
Приємно шелестіли кожну мить,
Щоб Сергії, й Саші, й Колі, й Юри
Хотіли лиш тебе любить!
***
У 8 Березня, в цей день весни,
Для вас, колеги, наші вітання,
Завжди красиві будьте й ніжні,
Даруйте нам прекрасні миті.
Завжди вставайте вранці з тієї ноги,
Щоб на роботі бути без запізнення,
І до нас не будьте надто вже суворі,
Адже ми гідні вашої уваги!