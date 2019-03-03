Нежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинам

3 марта 2019, 01:34

Главред подобрал самые лучшие поздравления к празднику 8 Марта.

  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников
  • Картинки с 8 Марта и открытки к 8 Марта Фото из открытых источников

Главный праздник марта – это, несомненно, Международный женский день.

Мы уже писали о том, как отдыхаем на 8 марта 2019 в Украине, а также что подарить на 8 Марта, учитывая советы астролога и мастера по этикету.

Пришла пора пожеланий на 8 Марта.

С наступающим 8 Марта

Поздравляю с наступающим 8 марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, веселых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений.

***

8 Марта на подходе,

Уж поздравленья на пороге:

Желаю горестей не знать,

Счастливой бабочкой порхать.

Свободной птицей воспарить —

Просторы, горы покорить.

Надежды, веры и любви.

И просто счастливо живи!

***

С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

***

В преддверии 8 Марта

Желаю солнца и весны,

Неугомонных птичьих трелей,

Любви, надежды, красоты.

Весеннего вам обновления,

И радости, и волшебства,

Приподнятого настроения —

Сегодня, завтра и всегда!

Стихи на 8 Марта

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе любя:

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла!

Будь здоровой ты всегда!

***

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —

Примите наши поздравления!

***

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

***

Девочки, девушки, женщины, милые!

В этот весенний праздничный день

Вам мы желаем быть всеми любимыми,

Яркими, нежными точно сирень.

Пусть от красы вашей кружатся головы,

А от улыбок таят сердца.

Все неприятности — в сторону, в сторону,

Счастья и радости вам без конца!

Вы восхитительны, вы обаятельны,

Вы — вдохновители наших побед.

Сказочной жизни вам и, обязательно,

Долгих, прекрасных и солнечных лет!

Поздравления с 8 Марта: короткие смс

2 смс - 122 символа:

Любите, цветите, и смело по жизни идите, украшайте собою этот мир и просто будьте счастливыми. С 8 Марта, дорогие женщины!

***

2 смс - 103 символа:

Желаю в день 8 Марта

Самых прекрасных теплых слов,

Сюрпризов, радости, подарков

И замечательных цветов.

***

3 смс - 164 символа:

Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам много приятных сюрпризов, цветов, улыбок, хорошего настроения! Пусть вас всегда радуют и ценят нужные вам люди!

***

2 смс - 92 символа:

8 Марта — чудный день!

Пускай мечты сбываются,

Удача, счастье и любовь

Тебе пусть улыбаются.

Прикольное поздравление с 8 Марта в прозе

Поздравляю с 8 Марта, с праздником сногсшибательной женской красоты и очарования. Желаю всегда занимать удобную позу по жизни, выбирать только самое лучшее, получать от судьбы только самое доброе. Желаю блеска счастья в глазах, сексуальности в теле и постоянной весны в сердце.

***

Ты ее видела? Она самая лучшая, самая обаятельная, самая сексуальная и обворожительная девушка на свете. Ты ее точно еще не видела? А ну ка, встань! Посмотри скорее в зеркало! О Боже, какая же ты красавица. С 8 мартом тебя, родная!

***

Поздравляю с Международным женским днем и пожелать хочу от чистого сердца, чтобы ногти не ломались, чтобы язык не болтал лишнего, чтобы волосы не секлись, чтобы ресницы с каждым днем росли активней и густели, чтобы губы были сладкими и пышными, чтобы руки были золотыми, чтобы в душе была выдержка стальной леди, чтобы фигура была обворожительной и великолепной.

Вітання з 8 Березня

Мама!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,

Ніжна і мудра, добра, проста.

З днем 8 Березня хочу тебе привітати,

Ти – голова сім’ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,

З радістю, надією зустрічай свої світанки.

Ти завжди все знаєш про проблеми наші,

Спасибі, люба, за твої поради!

***

У прекрасний день 8 березня,

Я бажаю вам добра,

Здоров'я, щастя, успіхів,

І весняного тепла!

Моя ви тещо (свекрухо) дорога,

Ви – друга матінка моя!

***

У восьме березня я тобі бажаю,

Хорошу машину в гаражі,

Тебе, подруго, дуже поважаю –

Ти будеш їздити тільки на Порше.

Щоб в гаманці зелені купюри

Приємно шелестіли кожну мить,

Щоб Сергії, й Саші, й Колі, й Юри

Хотіли лиш тебе любить!

***

У 8 Березня, в цей день весни,

Для вас, колеги, наші вітання,

Завжди красиві будьте й ніжні,

Даруйте нам прекрасні миті.

Завжди вставайте вранці з тієї ноги,

Щоб на роботі бути без запізнення,

І до нас не будьте надто вже суворі,

Адже ми гідні вашої уваги!

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праздник поздравления 8 марта открытки
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