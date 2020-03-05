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Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания

5 марта 2020, 00:43

Поздравления с наступающим 8 Марта – картинки, гифки, поздравление на 8 Марта в прозе, стихах и смс – для мамы, сестре, подруге и коллегам подобрал Главред.

С наступающим 8 Марта 2020 – картинки красивые и прикольные, поздравления с женским днем
С наступающим 8 Марта 2020 – картинки красивые и прикольные, поздравления с женским днем / Fresh-Cards.ru

С наступающим 8 Марта поздравления зазвучат уже в эту пятницу – перед долгими выходными в честь Международного женского дня, чтобы все-все успели сказать: "Поздравляю с 8 Марта!" – маме, сестре, подруге, коллегам.

О том, как отдыхаем на 8 Марта – читайте в нашем материале Выходной не на 8 Марта, а на день Шевченко: как отдыхаем в марте 2020.

Также Главред уже разобрался, какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи.

В сегодняшнем материале – прикольные открытки с 8 Марта коллегам и красивые открытки к 8 Марта подруге и просто знакомым, смешное поздравление с 8 Марта сестре и трогательные стихи на 8 Марта маме от дочери или сына. В общем, мы подготовили картинки и поздравления с 8 Марта своими словами в одном материале.

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Поздравления с 8 Марта в прозе, стихи и короткие смс

Поздравление с наступающим 8 Марта в прозе:

Поздравляем с наступающим 8 Марта и от всей души желаем, чтобы каждый день приносил тебе только радость и нескончаемый успех, чтобы родные и близкие дарили свою заботу, любимые люди тепло. Пусть оправдаются все надежды, забудутся неудачи, и откроются пути к новым возможностям!

***

Поздравления с 8 Марта своими словами:

Сегодня ты не просто женщина, ты – королева! И мне досталась великая честь озвучить это поздравление. В день 8 Марта я хочу пожелать, чтобы твой мир был сказкой, такой же яркой как солнечные лучики и такой же свежей как первые весенние деньки.

***

Поздравление с 8 марта шуточное – прикольное поздравление с 8 Марта:

С 8 Марта поздравляю!

Обнаглеть слегка желаю,

Всех коварно соблазнять,

От любви не уставать.

Больше разных увлечений

Вызывают пусть влечение,

И с большим энтузиазмом

Посещают пусть оргазмы!

***

С наступающим 8 Марта – прикольные поздравления:

Родные, с Женским днем!

Пусть жизнь наполнится добром,

И пусть без повода цветы,

И оживают пусть мечты!

Желаю радости, тепла,

И жизнь пусть будет хороша,

Достатка вам и красоты,

Терпенья, легкости, любви!

с наступающим 8 марта gif

***

Прикольные поздравления с 8 Марта коллегам:

Дорогие мои и ненаглядные, изумительные и неповторимые! Пусть этот весенний и прекрасный мартовский день, принесет вам только радость и отличное настроение. Работа пусть только спорится, а шеф всегда улыбается, выплачивая вам очередные премиальные. Пускай весна завидует вашей красоте, а цветы пьянят своим ароматом.

***

Драгоценные коллеги, разрешите вам озвучить

Самый главный, самый срочный восьмимартовский приказ.

Целый год мы собирали похвалы на этот случай —

Приступаем, наконец-то наступил урочный час!

Воспоем хвалу мы громко нашей лучшей половине —

Вам — прекрасным, нежным, добрым, деловым, неутомимым!

Знаем мы — в успехах наших большей частью вы повинны,

И в аврале, и в рутине вы у нас — незаменимы!

***

Поздравление на 8 Марта маме:

С 8 Марта, мама! Я желаю тебе счастья, красоты, любви и тепла! Ты у меня самая лучшая! Будь всегда здоровой и счастливой!

***

Мамочка любимая,

С праздником тебя!

Ты самая красивая,

Хорошая моя.

Пусть в день 8 Марта,

Ты расцветешь сама,

В глазах любовь и радость,

А на душе весна!

***

Поздравление с 8 Марта подруге:

С 8 Марта поздравляю

И подружке пожелаю:

Молодою оставаться

И годам не поддаваться!

Хорошеть душей и телом,

Делать все, что захотела,

Одеваться от кутюр,

Брызгать шлейфовый парфюм!

Потреблять морепродукты,

Быть веселой, не занудной.

Бриллиантов тебе в ушки,

В общем, с праздником, подружка!

***

Поздравление с 8 Марта сестре:

В прекрасный день 8 марта

Так много хочется желать:

Пусть будет лучезарным настроенье,

Побольше доброты, хороших встреч,

Друзей побольше верных, бодрости, везения,

Счастья сердечного, самого ясного, самого вечного

И веселиться от души!

И этот день, наполненный весельем,

Подольше в памяти беречь!

***

Поздравление с 8 Марта тете:

С днем 8 Марта! С праздником весенним!

Льется пусть повсюду звонкое веселье!

Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!

Пусть прогонит зиму веточка мимозы!

***

Поздравление с 8 Марта бабушке:

Желаю быть всегда счастливой!

Желаю радости, добра.

Желаю быть всегда любимой,

Чтоб не старела никогда!

Желаю море позитива,

Чтобы цвела ты как сирень,

Что бы желания сбывались,

В международный женский день!

***

Короткое поздравление с 8 Марта:

Восьмое марта — день такой, что ждут девчонки всей душой. Тебе хочу я пожелать в прекрасный праздник кайфовать!

***

Есть много праздников в стране, но женский день отдан Весне,

ведь только женщинам подвластно создать весенний праздник — лаской.

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Тост на 8 Марта

Тосты с 8 Марта коллегам по работе:

Дорогие наши женщины, сегодня, в этот прекрасный весенний праздник, хотелось бы вам пожелать ждать только тех, кто обязательно придет, говорить только с теми, кто умеет слушать, молчать только с теми, кто может понять! И тогда вы будите самыми счастливыми!

***

Тост на 8 Марта в прозе:

Число 8 – число бесконечности. Это значит, что сегодня все представительницы прекрасного пола достойны бесконечного счастья, вечного здоровья и бескрайнего успеха во всех делах: в домашних заботах, в семейных и деловых отношениях. Пусть наши красавицы и дальше радуют нас своей "восьмеркой" – бесконечностью радости от исполнения наших наилучших пожеланий. С 8 Марта!

***

Красивый тост на 8 Марта:

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

Короткий тост на 8 Марта прикольный:

О, женщины!

Я вас люблю без памяти

И не могу, признаться, устоять,

Когда меня вы с ног с улыбкой валите,

И я готов любить вас и страдать.

***

Пусть плачут те, кому мы не достались,

Пусть сдохнет тот, кто нас не захотел!

***

Короткие смешные тосты на 8 Марта:

Все знают Библейскую историю о том, как Бог создал из ребра Адама женщину, чтобы она была верной спутницей для мужчины. Так давайте выпьем за то, что Бог не ошибся с выбором и действительно сделал Адаму самый необходимый подарок. Этот подарок – женщина.

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***

Грузинский тост на 8 Марта:

Идет Вано по большой пустыне. Вдруг слышит Вано страшный крик. Видит Вано вход в темный пещера. Заходит Вано в пещера. Идет, идет… Вдруг — видит: сидит птица Феникс голым задом на горячий сковородка и орет. Спрашивает Вано:

— Cлущай, птица Феникс, зачем сидишь голым задом на горячий сковородка и орешь?

— Вай, Вано! Если б я не сидела голым задом на горячий сковородка и не орала бы, то кто бы на меня обратил внимание?

Так выпьем же за то, чтобы нам никогда не пришлось сидеть голым задом на горячий сковородка и орать только для того, чтобы на нас обратили внимание!

***

Женские тосты на 8 Марта – тост на 8 Марта за мужчин:

Девчонки, ну давайте уже выпьем!

За нас, красивых и счастливых!

За нас, нужных и незаменимых!

За нас, стойких и классных!

Ну и немного за них, мужчин,

которые не дают нам расслабляться!

***

За нас, красивых, и за них, рогатых!

***

Выпьем за то, чтобы мы всегда могли простить мужчинам их гигантский ум, если они смогут оплатить наши сумасшедшие покупки!

С наступающим 8 Марта – картинки, gif и прикольные открытки с 8 Марта

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Музыкальное поздравление с 8 Марта

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