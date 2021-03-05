Шикарные поздравления с 8 Марта для самых красивых: открытки и тексты

Короткие поздравления с 8 Марта - красивые открытки с пожеланиями / 1zoom.ru

С наступающим 8 Марта поздравления и открытки с поздравительными текстами традиционно дарить начинают в последний рабочий день накануне праздника. В 2021 году это пятница, 5 марта. Впереди длинные выходные – и время рассылать оригинальные поздравления с 8 Марта в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и картинки на 8 Марта красивые.

Ранее Главред уже разобрался, какие цветы подарить на 8 Марта – от коллег до жены и тещи.

В сегодняшнем материале можно бесплатно подобрать оригинальное поздравление с 8 Марта: мы собрали и короткие поздравления с 8 Марта в прозе своими словами, и трогательные нежные стихи, и прикольные смс, и красивые картинки и гифки на 8 Марта.

Еще больше пожеланий на 8 Марта – читайте в нашем материале Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания.

Поздравления с 8 Марта в прозе, стихи и смс

Милые женщины, поздравляем вас с 8 Марта! Желаем вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!

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Тюльпанов запах, звон капели —

Всё будет так, как вы хотели.

Подарки, комплименты, радость,

Чтоб счастье чаще в дом стучалось!

***

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником!

***

Оригинальное поздравление с 8 Марта любимой девушке:

Я именно тебя хочу поздравить,

Тем самым выделить из женщин остальных,

Хочу я радость поздравлением доставить,

Дарю тебе этот весенний яркий стих,

Желаю солнечного золотого счастья,

8 Марта – время волшебства,

Весна красиво чествует у власти,

Тепло и радость нам свою даря!

***

Поздравление с 8 Марта коллегам в прозе:

Милые женщины! Дорогие коллеги! От всей души поздравляем Вас с праздником! Пусть в Ваших семьях всегда живут мир и согласие! Желаем счастья, здоровья, благополучия! Неиссякаемых сил, которые позволят Вам выдержать любые обстоятельства и всегда оставаться прекрасными и очаровательными!

***

Желаем же, любимые, родные,

Целуя каждый пальчик ваш неистово,

Пускай кроят небесные портные

Все дни из счастья яркого, лучистого!

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Поздравление с 8 Марта своими словами маме:

Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы хотелось напомнить тебе о том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для меня. Спасибо огромное за всё, чему ты меня научила. За всё, что подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же красивой женщиной, таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой. С праздником!

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Красивое поздравление с 8 Марта подруге:

Пусть звездами сияют твои глазки,

И нежный бархат щек всегда румянится,

А марта день восьмой, застрявши в сказке,

До будущей хмельной весны затянется!

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Поздравление с 8 Марта в прозе тете:

Любимая моя тетя, я поздравляю тебя с 8 Марта! Хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда улыбалась, никогда не грустила и не печалилась, ведь все будет отлично. Ты, как никто, заслуживаешь счастья, радости и тепла. Я хочу пожелать тебе, чтобы тот свет, что ты несешь в себе, никогда не гас, а все так же заряжал оптимизмом и покорял сердца!

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Поздравления с 8 Марта короткие:

Пусть весна согреет сердце

Ласковым своим теплом,

Принесет 8 Марта

Счастье и удачу в дом!

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Спешу поздравить с 8 марта очаровательную, обаятельную и воистину прекрасную женщину! Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, счастья и душевного подъема.

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С наступающим 8 Марта! Желаю только чистой, настоящей любви, верности и, конечно же, отменного здоровья.

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Поздравления с 8 Марта прикольные и смешные:

Женский праздник у порога,

Не напейся, ради Бога!

Веселись, танцуй, забей

На проблемы и друзей,

Тех, кто говорит: "Кирдык,

Баба ж ты, а не мужик!"

Ты не баба, леди ты!

Пусть сбываются мечты,

Легкой жизни, воли сильной

И любви тебе обильной!

***

Волшебный день 8 Марта пусть веет только позитивом, любовными загадками, денежными кроссвордами и ребусами желаний! Что бы хотелось пожелать главного?! Пусть в вашей жизни все будет желаемых размеров: и квартира, и автомобиль, и семья, и счет в банке, и размер постели, и рост мужа и так далее — на ваш вкус!

***

Поздравляю с 8 Марта! Желаю быть деловой колбасой, озорной стрекозой, строптивой козой и совершенной Мэри с аппетитным Поппинсом. Желаю с полуоборота заводиться только в постели, желаю не сидеть в ожидании чуда, а чудить самой!

Открытки на 8 Марта и картинки красивые

Музыкальное поздравление с 8 Марта