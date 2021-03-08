Сказочные поздравления с 8 Марта – красивые открытки и пожелания

8 мартаС 8 Марта! Красивые открытки и поздравления в прозе, стихи короткие / 1zoom.ru

С 8 Марта поздравления дарить принято всем женщинам: и маме, и бабушке, и сестре, и, жене, и любимой девушке. А еще – нельзя забывать про подруг и коллег.

Кто-то любит глазами – и больше оценит красивые открытки с 8 Марта и открытки на 8 Марта с пожеланиями, а другие любят ушами – и им больше подойдет оригинальное поздравление с 8 Марта своими словами или стих про 8 Марта прикольный.

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Напомним, что светский праздник 8 марта наложился на большой церковный праздник – начало Масленицы 2021, поэтому приметы и традиции предписывают вести себя подобающе. Детальнее читайте в нашем материале 8 марта в 2021 году отмечается большой церковный праздник: что нельзя делать.

С праздником нежности и женственности! Пусть каждый день будет наполнен бесконечной радостью и счастьем. Пусть каждый миг будет согрет любовью. Женщина должна чувствовать себя королевой — живите по-королевски. С 8 Марта!

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Прекрасной Даме, хранительнице очага, доброй волшебнице! Пусть в женский праздник сбудутся все самые лучшие пожелания! Пусть весеннее солнце с каждым днём светит всё ярче и греет всё жарче, наполняя Вашу жизнь светом и теплом, а родные и близкие радуют успехами.

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Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви — с 8 Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку вашей судьбе!

С 8 Марта поздравляю

И от всей души желаю

Нежности, тепла и ласки,

Яркой жизни, словно в сказке!

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Сиять желаю красотой,

И поздравляю с долгожданною весной,

Пусть ухажёров ходит много за тобой,

Но только самый лучший будет твой!

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Желаю ярко и душевно

Восьмое марта отгулять!

О том, что этот день — волшебный

Не понаслышке чтоб узнать!

И как бы ты ни развлекалась,

Что ни творилось бы с тобой —

Чтоб утро ясным начиналось,

Без всякой боли головной!

Расцветай, как весна, радуйся солнцу и помни, что самая красивая женщина — это счастливая женщина. С 8 Марта!

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Пусть восьмое марта станет далеко не единственным днем в году, когда сбываются женские мечты и реализуются замыслы.

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Поздравляю тебя с 8 марта, подруга. Желаю тебе стать той, кем ты хочешь быть и при этом оставаться настоящей женщиной: владеть женской мудростью, которую никогда не понять мужчинам, быть красивой и озорной. С праздником тебя!

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В 8 Марта желаю, чтобы не обходили своим вниманием близкие и любимые люди, а также все те, кто важен и дорог сердцу. Поздравляю со светлым праздником весны и тепла.

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Любимая, не хочу поздравлять тебя с 8 марта! И не буду поздравлять тебя с Международным Женским днем! Не поздравляю тебя с этим праздником! Потому что для меня твой праздник — 365 дней в году!

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Поздравляю с Международным женским днем 8 Марта и желаю нежности, радости, улыбок, счастья и любви в каждом мгновении жизни. Будь всегда волшебно прекрасна!

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Пусть 8 марта у вас в сердце поселится радостное, весеннее настроение, и останется там на весь год. И пусть ваши близкие радуют вас сегодня и каждый день своей нежностью, вниманием, заботой и любовью.

Поздравления с 8 Марта - открытки с текстом / bonnycards.ru

Поздравления с 8 Марта - открытки с текстом / bonnycards.ru

Открытки на 8 Марта с пожеланиями / davno.ru

Приколы на 8 Марта / Pinterest