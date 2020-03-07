С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные

С 8 Марта поздравления своими словами в прозе и короткие смс, красивые стихи и открытки с текстом и прикольные – подобрал Главред на праздник 8 Марта 2020.
Нежные и сказочно красивые поздравления с 8 Марта для самых чудных и прелестных девочек, девушек, дам и миледи подобрал Главред на их весенний праздник Международный женский день 2020.
И с 8 Марта открытки – со стихами, текстом в прозе и прикольные картинки – и поздравления с 8 Марта в прозе, короткие, душевные и прикольные, а также стихи на 8 Марта – всё-всё вы найдете в нашем материале, чтобы поднять настроение прекрасным дамам и поздравить с 8 Марта своими словами или готовой открыткой.
Ранее мы уже публиковали самые лучшие и красивые поздравления с 8 Марта – открытки и поздравления своими словами – на русском и украинском языке читайте в наших материалах Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания и Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві.
А теперь держите в подарок на 8 Марта новую порцию самых искренних и ласковых пожеланий.
- Поздравления с 8 Марта в прозе
- Поздравления с 8 Марта короткие
- Стихи на 8 Марта
- Поздравление с 8 Марта прикольные
Поздравления с 8 Марта в прозе
Поздравление на 8 Марта в прозе:
Примите поздравления с 8 Марта! Пусть настроение цветет, как весенние цветы, жизнь будет яркой, работа в радость, а дом всегда полной чашей!
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Поздравления с 8 Марта своими словами:
В самый нежный и светлый праздник 8 марта я желаю тебе 8 женских, весьма необходимых, вещей: мира в семье, покоя в душе, здоровья в теле, радости в глазах, любви в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах и красивых цветов в руках! И пускай эта восьмерка будет постоянной жизненной спутницей!
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Поздравления с 8 Марта в прозе официальные:
Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником!
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Поздравление с 8 Марта в прозе маме:
Мамочка, поздравляю с 8 Марта! Желаю тебе огромного счастья! Чтобы было как можно больше положительных моментов. Чтобы глаза светились радостью, а улыбка никогда не сходила с твоего прекрасного лица.
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Поздравление с 8 Марта жене в прозе:
С 8 марта, дражайшая моя вторая половинка! Ты у меня красивая, заботливая, женственная, нежная — самая лучшая в мире! Люблю тебя до бесконечности!
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Поздравления с 8 Марта любимой в прозе:
Спешу поздравить с 8 марта очаровательную, обаятельную и воистину прекрасную женщину! Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, счастья и душевного подъема. В этот день я обещаю тебе свою чистую, настоящую любовь, верность и желаю счастья и отменного здоровья.
Поздравления с 8 Марта короткие
С днем 8 марта поздравляем!
Благ вам всяческих желаем,
Пусть не старят вас года,
Будьте молоды всегда!
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С 8 Марта! Пускай улыбка всегда будет на лице, глаза сияют от счастья, в душе цветет весна, а в сердце живет любовь!
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Желаю любви, обаяния, нежности, теплоты, уюта, комфорта, много красивых слов, исполнения самых сокровенных желаний и настоящего женского счастья!
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Смс с 8 Марта маме:
Моя мамочка родная,
Я люблю тебя без края!
С 8 Марта поздравляю,
Счастья я тебе желаю.
Стихи на 8 Марта
Я именно тебя хочу поздравить,
Тем самым выделить из женщин остальных,
Хочу я радость поздравлением доставить,
Дарю тебе этот весенний яркий стих,
Желаю солнечного золотого счастья,
8 Марта - время волшебства,
Весна красиво чествует у власти,
Тепло и радость нам свою даря!
***
8 Марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Желаю восхищать собою,
Сводить с ума и вдохновлять,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Ведь вы умеете влюблять!
Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Я от души вас поздравляю
С Международным женским днем!
***
Поздравление с 8 Марта маме:
Мамочка любимая, с праздником тебя!
Без тебя на свете не прожить мне дня.
Будь всегда счастливой, вечно молодой,
Пусть тебя несчастья обходят стороной!
В день восьмого марта в дар тебе цветы,
И пускай исполнятся все твои мечты!
А еще желаю — здоровья и добра,
Чтоб своей улыбкой радовать могла!
***
Поздравление с 8 Марта подруге:
Наступила весна, все живое вокруг
Раскрывается и расцветает
Поздравляю тебя! И капели пусть звук
Душу радостью вновь наполняет!
С восьмым марта, с весной! Я желаю тебе
Много радости, дружбы и света!
И пусть только хорошее будет в судьбе,
Чтоб душа была счастьем согрета!
Поздравление с 8 Марта прикольные
Пусть помада будет в тон,
Сумочка Louis Vuitton,
Маникюр, который в тренде,
Навороченный iPhone.
Дома страшный лысый кот,
Острова три раза в год,
И у мужа будет яхта
Или личный самолет.
В общем — крутости во всем.
Поздравляю с женским днем!
Пусть в твой адрес комплименты
Сыплются со всех сторон.
***
Пусть каждый день будет как 8 Марта: комплименты, восторги, подарки, цветы и любовь. С праздником!
***
Королева, солнышко, цветочек!
С днём весны, улыбок и любви!
Хоть в двенадцать неумелых строчек
Пожеланья не вместить мои,
Главное – чтоб вечно сердце пело,
Чтоб добра и счастья – полный дом,
Чтоб мечта синицей ввысь летела,
А удача – синим журавлем!
Пусть огонь души пылает ярко
И в мороз, и в снегопад любой,
Чтоб не только в день 8 Марта
Быть прекрасной, бодрой, молодой!
***
Тебя, принцесса, поздравляю
И в праздник женский пожелаю
Три тонны счастья, сто — веселья,
Отметить супер, без похмелья!
***
Поздравляю с 8 Марта, с праздником сногсшибательной женской красоты и очарования. Желаю всегда занимать удобную позу по жизни, выбирать только самое лучшее, получать от судьбы только самое доброе. Желаю блеска счастья в глазах, сексуальности в теле и постоянной весны в сердце.
***
С лучшим праздником весны
Ту, которой нет цены,
Ту, которой нет дороже,
Нет прекрасней и моложе!
Пусть весна подарит ей
Мириады теплых дней,
Вечной легкости в быту,
Чувств полет и высоту,
Сердца жар, души покой,
Яркой быть всегда звездой!