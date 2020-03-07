С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные

Нежные и сказочно красивые поздравления с 8 Марта для самых чудных и прелестных девочек, девушек, дам и миледи подобрал Главред на их весенний праздник Международный женский день 2020.

И с 8 Марта открытки – со стихами, текстом в прозе и прикольные картинки – и поздравления с 8 Марта в прозе, короткие, душевные и прикольные, а также стихи на 8 Марта – всё-всё вы найдете в нашем материале, чтобы поднять настроение прекрасным дамам и поздравить с 8 Марта своими словами или готовой открыткой.

Ранее мы уже публиковали самые лучшие и красивые поздравления с 8 Марта – открытки и поздравления своими словами – на русском и украинском языке читайте в наших материалах Прикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожелания и Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві.

А теперь держите в подарок на 8 Марта новую порцию самых искренних и ласковых пожеланий.

Поздравление на 8 Марта в прозе:

Примите поздравления с 8 Марта! Пусть настроение цветет, как весенние цветы, жизнь будет яркой, работа в радость, а дом всегда полной чашей!

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Поздравления с 8 Марта своими словами:

В самый нежный и светлый праздник 8 марта я желаю тебе 8 женских, весьма необходимых, вещей: мира в семье, покоя в душе, здоровья в теле, радости в глазах, любви в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах и красивых цветов в руках! И пускай эта восьмерка будет постоянной жизненной спутницей!

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Поздравления с 8 Марта в прозе официальные:

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником!

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Поздравление с 8 Марта в прозе маме:

Мамочка, поздравляю с 8 Марта! Желаю тебе огромного счастья! Чтобы было как можно больше положительных моментов. Чтобы глаза светились радостью, а улыбка никогда не сходила с твоего прекрасного лица.

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Поздравление с 8 Марта жене в прозе:

С 8 марта, дражайшая моя вторая половинка! Ты у меня красивая, заботливая, женственная, нежная — самая лучшая в мире! Люблю тебя до бесконечности!

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Поздравления с 8 Марта любимой в прозе:

Спешу поздравить с 8 марта очаровательную, обаятельную и воистину прекрасную женщину! Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, счастья и душевного подъема. В этот день я обещаю тебе свою чистую, настоящую любовь, верность и желаю счастья и отменного здоровья.

С днем 8 марта поздравляем!

Благ вам всяческих желаем,

Пусть не старят вас года,

Будьте молоды всегда!

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С 8 Марта! Пускай улыбка всегда будет на лице, глаза сияют от счастья, в душе цветет весна, а в сердце живет любовь!

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Желаю любви, обаяния, нежности, теплоты, уюта, комфорта, много красивых слов, исполнения самых сокровенных желаний и настоящего женского счастья!

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Смс с 8 Марта маме:

Моя мамочка родная,

Я люблю тебя без края!

С 8 Марта поздравляю,

Счастья я тебе желаю.

Я именно тебя хочу поздравить,

Тем самым выделить из женщин остальных,

Хочу я радость поздравлением доставить,

Дарю тебе этот весенний яркий стих,

Желаю солнечного золотого счастья,

8 Марта - время волшебства,

Весна красиво чествует у власти,

Тепло и радость нам свою даря!

***

8 Марта, в день прекрасный,

Пусть все цветы для вас цветут,

Пусть наполняет сердце счастье,

Мечты пусть крылья обретут!

Желаю восхищать собою,

Сводить с ума и вдохновлять,

Пусть будет жизнь полна любовью,

Ведь вы умеете влюблять!

Пусть радость вас не покидает,

Пусть дарят близкие тепло,

Я от души вас поздравляю

С Международным женским днем!

***

Поздравление с 8 Марта маме:

Мамочка любимая, с праздником тебя!

Без тебя на свете не прожить мне дня.

Будь всегда счастливой, вечно молодой,

Пусть тебя несчастья обходят стороной!

В день восьмого марта в дар тебе цветы,

И пускай исполнятся все твои мечты!

А еще желаю — здоровья и добра,

Чтоб своей улыбкой радовать могла!

***

Поздравление с 8 Марта подруге:

Наступила весна, все живое вокруг

Раскрывается и расцветает

Поздравляю тебя! И капели пусть звук

Душу радостью вновь наполняет!

С восьмым марта, с весной! Я желаю тебе

Много радости, дружбы и света!

И пусть только хорошее будет в судьбе,

Чтоб душа была счастьем согрета!

Пусть помада будет в тон,

Сумочка Louis Vuitton,

Маникюр, который в тренде,

Навороченный iPhone.

Дома страшный лысый кот,

Острова три раза в год,

И у мужа будет яхта

Или личный самолет.

В общем — крутости во всем.

Поздравляю с женским днем!

Пусть в твой адрес комплименты

Сыплются со всех сторон.

***

Пусть каждый день будет как 8 Марта: комплименты, восторги, подарки, цветы и любовь. С праздником!

***

Королева, солнышко, цветочек!

С днём весны, улыбок и любви!

Хоть в двенадцать неумелых строчек

Пожеланья не вместить мои,

Главное – чтоб вечно сердце пело,

Чтоб добра и счастья – полный дом,

Чтоб мечта синицей ввысь летела,

А удача – синим журавлем!

Пусть огонь души пылает ярко

И в мороз, и в снегопад любой,

Чтоб не только в день 8 Марта

Быть прекрасной, бодрой, молодой!

***

Тебя, принцесса, поздравляю

И в праздник женский пожелаю

Три тонны счастья, сто — веселья,

Отметить супер, без похмелья!

***

Поздравляю с 8 Марта, с праздником сногсшибательной женской красоты и очарования. Желаю всегда занимать удобную позу по жизни, выбирать только самое лучшее, получать от судьбы только самое доброе. Желаю блеска счастья в глазах, сексуальности в теле и постоянной весны в сердце.

***

С лучшим праздником весны

Ту, которой нет цены,

Ту, которой нет дороже,

Нет прекрасней и моложе!

Пусть весна подарит ей

Мириады теплых дней,

Вечной легкости в быту,

Чувств полет и высоту,

Сердца жар, души покой,

Яркой быть всегда звездой!