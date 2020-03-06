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Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві

6 марта 2020, 01:15

Привітання з 8 Березня своїми словами та поздоровлення-вірші, а також листівки з 8 Березня українською мовою та прикольні картинки – у матеріалі Главреда.

З наступаючим 8 Березня – привітання на 8 Березня – картинки, проза, вірші
З наступаючим 8 Березня – привітання на 8 Березня – картинки, проза, вірші / art-shop.com.ua

З наступаючим 8 Березня сьогодні будуть вітати колег (чи, як то кажуть, колежанок) – адже попереду довгі вихідні на 8 Березня, і вже безпосередньо на саме свято вітати будуть найрідніші та найближчі люди.

Привітання на 8 Березня у прозі чудово впишуться у корпоративні посиденьки, а вітання з 8 Березня з гумором – вірші чи своїми словами – розбавлять офіційну атмосферу, додавши невимушеності святу.

До головного жіночого свята весни Главред підібрав привітання з 8 Березня своїми словами та поздоровлення-вірші на 8 Березня, а також листівки українською мовою та прикольні картинки.

Ще більше привітань – читайте у нашому матеріалі Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором.

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Привітання з 8 Березня у прозі, віршах та смс

Привітання з наступаючим 8 березня:

Вітаю з наступаючим 8 Березня і бажаю всім серцем неповторності краси, унікальності таланту, щирості доброти і справжнього жіночого щастя в житті.

***

Привітання з 8 Березня своїми словами:

У найніжніше і весняне свято 8 березня бажаю тобі 8 жіночих та дуже необхідних речей: миру в сім’ї, здоров’я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках ! І нехай вісімка буде незмінною життєвою супутницею!

***

Прикольні привітання з 8 Березня у прозі:

8 Березня відмінний привід щоб вимовити "море весняних компліментів". Тому бажаю, щоб це море було безкрайнім.

з 8 березня картинки gif

***

Прикольні привітання з 8 Березня короткі:

З днем казковим,

З днем чарівним!

З днем жіночим,

Чистим, дивним!

Стільки слів

Немає в мові,

Щоб сказати:

"Ви — чудові!"

***

Вітання з 8 Березня з гумором:

Ось була би моя воля –

Свято б влітку відзначав!

Я нарвав би квітів в полі

І дівчатам всім роздав.

А у березні троянди

На базарі дорогі,

Краще не куплю нічого

І поїду в Дубаї.

Тож, дівчата, я вітаю,

З 8 Березня всіх вас,

І сьогодні вам бажаю,

Море золота й прикрас!

***

З 8 березня, жінки,

Щиро вас вітаємо,

Та гарячої любові

Море вам бажаємо,

Красоти на сто років,

Та скарбів цікавих,

Мудрих вам чоловіків,

Щедрих та ласкавих!

***

Прикольні привітання з 8 березня:

Грошей, кохання і квартири,

Щоб усі тебе любили,

Не хворіти, не кричати,

А тільки кохати та кохати!!!

З 8 березня!

***

Поздоровлення з 8 Березня – вірші:

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

привітання з 8 березня gif

***

Привітання з 8 Березня мамі своїми словами:

Вітаю з 8 березня, люба матусю! Я люблю тебе понад усіх! Й у це грайливе жіноче свято я бажаю тобі палати, наче сонечко, розквітати – немов квітка, радіти щодня, молодіти щороку та неодмінно мріяти, кохати й досягати того, що робить тебе щасливою!

***

Вірші на 8 Березня для мами:

Хай губки ніколи не дуються,

Всі страви самі хай готуються,

Білизна переться хай також сама,

Хай робляться справи усі жартома!

У постіль тобі нехай кави горнятко

Щоранку несе чоловік твій – мій татко!

Живеться тобі як в раю хай – так само!

Вітаю тебе з 8 березням, мамо!

***

Привітання з 8 Березня сестрі:

У цей прекрасний день бажаю

Краси, насолоди і вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

***

Для сестрички, для своєї,

Я купити хтів лілеї,

Але трохи не вгадав:

Мало грошенят зібрав.

Та сестру не розчарую,

Їй тюльпани подарую,

Я сестричку обіймаю,

З 8 березня вітаю!

***

Поздоровлення з 8 Березня бабусі:

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

поздоровлення з 8 березня gif

***

Вітання з 8 Березня колегам:

З Міжнародним днем жіночим

Вас вітаємо охоче,

Будьте лагідні, тендітні,

Щирі, добрі та привітні,

Роботящі та успішні,

З добрим гумором, розкішні,

У роботі все встигайте,

Та побільше заробляйте,

Задоволень вам та сміху,

Цілоденного успіху,

Хай цвіте ваша краса,

Та ніколи не згаса!

***

Спасибі, що завжди в роботі

Ти мені готова допомагати!

У 8 березня будь в пошані!

Хочу удачі побажати!

Бажаю, щоб твоя кар’єра

Тебе завжди вперед вела.

Щоб впевнено і сміливо

Завжди ти до своїх цілей йшла!

***

Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними, жіночними і чудовими, як зараз! Нехай чоловіки обертаються вслід, бачачи таку неземну красу! І нехай всі Ваші бажання виконуються, як за помахом чарівної палички!

gif картинки з 8 березня на українській мові

***

Привітання з 8 Березня вчителів:

В цей день святковий

Я бажаю вам

Всміхатись так, щоб сонце радісно всміхалось,

Щоб квіти голови схиляли,

Щоб усі ввічливо вітались,

Щоб на роботі вам співали солов’ї,

Щоб мир і злагода були в сім’ї!

*** 

Дорогі наші вчителі! Щиро вітаємо вас із 8 Березня – святом Весни! Хочемо побажати вам творчої наснаги, успіхів у роботі, веселих усмішок та старанних учнів!

***

Прийміть від нас привітання — найпалкіші,

А з ними побажання — найщиріші —

Добра, поваги, злагоди, любові,

Багатої на щастя долі!

Листівки з 8 Березня українською мовою

листівка з 8 березня українською мовою
Листівки з 8 Березня / art-shop.com.ua
привітання з 8 березня мамі листівка відкритка картинка
Листівки з 8 Березня / art-shop.com.ua
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Листівки з 8 Березня / art-shop.com.ua
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Листівки з 8 Березня / art-shop.com.ua

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