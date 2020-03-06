Привітання з 8 Березня у прозі, з гумором, вірші та листівки красиві

Привітання з 8 Березня своїми словами та поздоровлення-вірші, а також листівки з 8 Березня українською мовою та прикольні картинки – у матеріалі Главреда.
З наступаючим 8 Березня сьогодні будуть вітати колег (чи, як то кажуть, колежанок) – адже попереду довгі вихідні на 8 Березня, і вже безпосередньо на саме свято вітати будуть найрідніші та найближчі люди.
Привітання на 8 Березня у прозі чудово впишуться у корпоративні посиденьки, а вітання з 8 Березня з гумором – вірші чи своїми словами – розбавлять офіційну атмосферу, додавши невимушеності святу.
До головного жіночого свята весни Главред підібрав привітання з 8 Березня своїми словами та поздоровлення-вірші на 8 Березня, а також листівки українською мовою та прикольні картинки.
Ще більше привітань – читайте у нашому матеріалі Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором.
Читайте такжеПрикольные открытки с 8 Марта родным и коллегам и красивые пожеланияА ще ми вже писали, які квіти подарувати на 8 Березня – від колег до дружини і тещі.
- Привітання з 8 Березня у прозі
- Привітання з 8 Березня – вірші короткі та прикольні
- Привітання з 8 Березня родичам – мамі, сестрі, бабусі
- Вітання з 8 Березня колегам
- Привітання з 8 Березня вчителів
- Листівки з 8 Березня українською мовою
Привітання з 8 Березня у прозі, віршах та смс
Привітання з наступаючим 8 березня:
Вітаю з наступаючим 8 Березня і бажаю всім серцем неповторності краси, унікальності таланту, щирості доброти і справжнього жіночого щастя в житті.
***
Привітання з 8 Березня своїми словами:
У найніжніше і весняне свято 8 березня бажаю тобі 8 жіночих та дуже необхідних речей: миру в сім’ї, здоров’я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках ! І нехай вісімка буде незмінною життєвою супутницею!
***
Прикольні привітання з 8 Березня у прозі:
8 Березня відмінний привід щоб вимовити "море весняних компліментів". Тому бажаю, щоб це море було безкрайнім.
***
Прикольні привітання з 8 Березня короткі:
З днем казковим,
З днем чарівним!
З днем жіночим,
Чистим, дивним!
Стільки слів
Немає в мові,
Щоб сказати:
"Ви — чудові!"
***
Вітання з 8 Березня з гумором:
Ось була би моя воля –
Свято б влітку відзначав!
Я нарвав би квітів в полі
І дівчатам всім роздав.
А у березні троянди
На базарі дорогі,
Краще не куплю нічого
І поїду в Дубаї.
Тож, дівчата, я вітаю,
З 8 Березня всіх вас,
І сьогодні вам бажаю,
Море золота й прикрас!
***
З 8 березня, жінки,
Щиро вас вітаємо,
Та гарячої любові
Море вам бажаємо,
Красоти на сто років,
Та скарбів цікавих,
Мудрих вам чоловіків,
Щедрих та ласкавих!
***
Прикольні привітання з 8 березня:
Грошей, кохання і квартири,
Щоб усі тебе любили,
Не хворіти, не кричати,
А тільки кохати та кохати!!!
З 8 березня!
***
Поздоровлення з 8 Березня – вірші:
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
Привітання з 8 Березня мамі своїми словами:
Вітаю з 8 березня, люба матусю! Я люблю тебе понад усіх! Й у це грайливе жіноче свято я бажаю тобі палати, наче сонечко, розквітати – немов квітка, радіти щодня, молодіти щороку та неодмінно мріяти, кохати й досягати того, що робить тебе щасливою!
***
Вірші на 8 Березня для мами:
Хай губки ніколи не дуються,
Всі страви самі хай готуються,
Білизна переться хай також сама,
Хай робляться справи усі жартома!
У постіль тобі нехай кави горнятко
Щоранку несе чоловік твій – мій татко!
Живеться тобі як в раю хай – так само!
Вітаю тебе з 8 березням, мамо!
***
Привітання з 8 Березня сестрі:
У цей прекрасний день бажаю
Краси, насолоди і вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
***
Для сестрички, для своєї,
Я купити хтів лілеї,
Але трохи не вгадав:
Мало грошенят зібрав.
Та сестру не розчарую,
Їй тюльпани подарую,
Я сестричку обіймаю,
З 8 березня вітаю!
***
Поздоровлення з 8 Березня бабусі:
Бабусю рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!
***
З Міжнародним днем жіночим
Вас вітаємо охоче,
Будьте лагідні, тендітні,
Щирі, добрі та привітні,
Роботящі та успішні,
З добрим гумором, розкішні,
У роботі все встигайте,
Та побільше заробляйте,
Задоволень вам та сміху,
Цілоденного успіху,
Хай цвіте ваша краса,
Та ніколи не згаса!
***
Спасибі, що завжди в роботі
Ти мені готова допомагати!
У 8 березня будь в пошані!
Хочу удачі побажати!
Бажаю, щоб твоя кар’єра
Тебе завжди вперед вела.
Щоб впевнено і сміливо
Завжди ти до своїх цілей йшла!
***
Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними, жіночними і чудовими, як зараз! Нехай чоловіки обертаються вслід, бачачи таку неземну красу! І нехай всі Ваші бажання виконуються, як за помахом чарівної палички!
***
Привітання з 8 Березня вчителів:
В цей день святковий
Я бажаю вам
Всміхатись так, щоб сонце радісно всміхалось,
Щоб квіти голови схиляли,
Щоб усі ввічливо вітались,
Щоб на роботі вам співали солов’ї,
Щоб мир і злагода були в сім’ї!
***
Дорогі наші вчителі! Щиро вітаємо вас із 8 Березня – святом Весни! Хочемо побажати вам творчої наснаги, успіхів у роботі, веселих усмішок та старанних учнів!
***
Прийміть від нас привітання — найпалкіші,
А з ними побажання — найщиріші —
Добра, поваги, злагоди, любові,
Багатої на щастя долі!