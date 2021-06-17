У Росії схвалили жорсткі закони щодо контролю над інтернетом: за чим стежитимуть

Російська влада вводить жорстку цензуру на інтернет-простір / Myslo

Депутати Держдуми РФ прийняли в другому читанні три проекти закону для "більш прозорого російського Інтернету". Як пише РБК, посилаючись на Систему забезпечення законодавчої діяльності, хто не буде слідувати новим вимогам, залишиться без російської реклами, не зможе приймати платежі від користувачів з Росії і взагалі не потрапить в пошуковик. Крім цього, російська влада обіцяє обмежити до них доступ.

Отож, що чекає всесвітню мережу в межах російського інтернет-простору:

Перший законопроект авторства депутата фракції ЛДПР Сергія Жигарьова пропонує "встановити контроль над усією рекламою, розміщеною в Рунеті".

Тобто, рекламодавці і майданчики будуть змушені передавати Роскомнагляду дані про всі свої кампанії. Крім цього, документ передбачає табу на розміщення реклами, націленої на російську аудиторію на зарубіжному сайті, в разі, якщо Роскомнагляд на схвалив таке рішення.

У другому законопроекті від єдинороса Антона Горєлкіна йдеться про обов'язковий підрахунок всіх користувачів Росії, причому, службу для збору таких даних буде вибирати той же Роскомнадзор.

І третій документ, який на розгляд вніс знову ж єдинорос Олександр Хінштейн, виступає з вимогами до іноземних сайтів і соцмереж, зокрема, мова йде про Twitter і Facebook, відкрити в РФ свою філію. Однак не просто так, для галочки, а для представлення їх же інтересів, наприклад, в судах. Додамо, раніше Хінштейн сказав: "Даний законопроект про "приземлення" іноземних соцмереж в Росії".

Нагадаємо, минулого року російський глава Володимир Путін підписав закон про ізоляцію Рунету – російського сегмента Інтернету. Ряд положень набули чинності з 2021 року.

Також раніше в Росії анонсували проведення навчань з ізоляції Рунету на державному рівні, які будуть проходити не рідше разу на рік за планом Мінкомзв'язку, узгодженим з ФСБ, Міноборони РФ, ФСО, МНС і Федеральною службою з технічного та експортного контролю.