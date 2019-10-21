В России начинают регулярно проводить занятия по изоляции Рунета

В России будут учить защите от атак в интернете / Reuters

В России на государственном уровне не реже раза в год будут проводится учения по изоляции Рунета.

Как сказано в постановлении российского правительства, участники курсов будут учиться выявлять угрозы и защищаться от них, совершенствовать приемы обеспечения защищенности сети, а также отрабатывать четкий механизм восстановления после атаки.

Предполагается, что проводиться учения будут по плану Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны РФ, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Занятия будут основаны на законе об изоляции российского сегмента интернета (Рунета), который в мае текущего года подписал Владимир Путин. В документе уточняется, что, в случае угрозы, Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".

Ранее российские чиновники озвучили идею создать Чебурашку — российский аналог Интернета. В России предложили отказаться от Интернета, созданного по "проекту ЦРУ" и создать собственную сеть.