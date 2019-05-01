Изоляция Рунета: Путин сделал последний шаг

Путин подписал закон об изоляции интернета / Reuters

Российский глава Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета – российского сегмента интернета.

Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 ноября уже этого года. В то же время есть ряд его положений (например, о национальной системе доменных имен), которые действовать начнут с 2021 года.

Напомним, 12 февраля Госдума РФ приняла в первом чтении поправки к двум законам, уже прозванные в Сети законопроектом "о суверенном интернете". По нему операторов связи и интернет-компании обяжут установить оборудование и софт, позволяющий Роскомнадзору "устранять угрозы целостности, устойчивости и безопасности функционирования" рунета.

11 апреля закон прошел второе чтение.

Читайте также"Впервые надеюсь, что деньги спизд*т": РФ потратит 2 миллиарда из бюджета на изоляцию интернетаПредполагается, что правительство потратит на реализацию этого закона порядка 30 миллиардов рублей (примерно 12,4 млрд грн по нынешнему курсу). Хотя ранее сообщалось, что в федеральном бюджете России на 2019-2021 годы заложено 1,8 млрд рублей (почти 740 млн грн по нынешнему курсу) на реализацию закона об изоляции российского сегмента Интернета.

Изоляция Рунета: что это значит

Российские власти намерены контролировать точки соединения российского сегмента Интернета с внешним миром. Они хотят создать инфраструктуру, которая позволит российскому сегменту работать изолированно.

В то же время пока непонятно, от чего власти будут интернет защищать: перечень потенциальных угроз до сих пор не составлен.

Изоляция Интернета: последствия

Как отмечали эксперты, российские пользователи рискуют периодически лишаться нормального доступа в Интернет – однако компенсировать это им никто не будет: данным законом власти освободили операторов связи от ответственности за такие сбои.

Главным по Рунету окончательно станет Роскомнадзор.

Ранее российские чиновники озвучили идею создать Чебурашку — российский аналог Интернета. В России предложили отказаться от Интернета, созданного по "проекту ЦРУ" и создать собственную сеть.