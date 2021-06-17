В России одобрили жесткие законы о контроле над интернетом: за чем будут следить

Российские власти вводят жесткую цензуру на Интернет-пространство / Myslo

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении три проекта закона для "более прозрачного российского интернета". Как пишет РБК, ссылаясь на Систему обеспечения законодательной деятельности, кто не будет следовать новым требованиям, останется без российской рекламы, не сможет принимать платежи от юзеров из России и вообще не попадет в поисковик. Кроме этого, российские власти обещают ограничить к ним доступ.

Так, что же ждет всемирную Сеть в пределах российского интернет-пространства:

Первый законопроект авторства депутата фракции ЛДПР Сергея Жигарева предлагает "установить контроль над всей рекламой, размещенной в Рунете".

То есть, рекламодатели и площадки будут вынуждены передавать Роскомнадзору данные обо всех своих кампаниях. Кроме этого, документ предусматривает табу на размещение рекламы, нацеленной на российскую аудиторию на зарубежном сайте, в случае, если Роскомнадзор на одобрил такое решение.

Во втором законопроекте от единоросса Антона Горелкина говорится об обязательном подсчете всех пользователей России, причем, службу для сбора таких данных будет выбирать тот же Роскомнадзор.

И третий документ, который на рассмотрение внес снова же единоросс Александр Хинштейн, выступает с требованиями к иностранным сайтам и соцсетям, в частности, речь идет о Twitter и Facebook, открыть в РФ свою филию. Однако не просто так, для галочки, а для представления их же интересов, к примеру, в судах. Добавим, ранее Хинштейн сказал: "Данный законопроект о "приземлении" иностранных соцсетей в России".

Напомним, в прошлом году Российский глава Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета – российского сегмента интернета. Ряд положений вступили в силу с 2021 года.

Также ранее в России анонсировали проведение учений по изоляции Рунета на государственном уровне, которые будут проходить не реже раза в год по плану Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны РФ, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.