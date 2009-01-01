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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Михаил Гончар
Эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"
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Banana
Сегодня, 10:01
Не согласен
0
Согласен
Пане Михайле, з якими найбільш серйозними викликами в енергетичній сфері Україна може зіткнутися наступного року? Які можуть бути проблеми з газом, транзитом, постачанням тощо тощо?
Alekzander Mihailenko
Сегодня, 09:11
Не согласен
0
Согласен
Добрий День! Що Вам відомо про безпаливної генератори на базі трансформатора Тесла(маю на увазі розробки Капанадзе Романов т.п.) Це можливо? Будь ласка дайти відповідь.
Про ту чи іншу технічну розробку можна буде судити, коли з"являться дослідно-ПРОМИСЛОВІ зразки. Поки що це розробка, як і багато подібних, і не більш того.
gf_43
Сегодня, 00:58
Не согласен
0
Согласен
В начале ноября премьер Гройсман заявлял, что? наращивая объемы собственной добычи газа, Украина к 2020 году может отказаться от импорта газа. Не слишком ли это оптимистичный прогноз, насколько это реально? Или это чистой воды популизм?
polit_ua
Сегодня, 00:56
Не согласен
0
Согласен
Наскільки осяжною та близькою є загроза втрати Україною транзиту газу? Які наслідки для нас це матиме, якщо трапиться таке?
polit_ua
Сегодня, 00:54
Не согласен
0
Согласен
Чи навчилися українці економніше споживати газ?
polit_ua
Сегодня, 00:53
Не согласен
0
Согласен
Пане Гончар, скільки "Газпром" заробляв щорічно на українському ринку газу до війни, та як ці суми виглядають сьогодні?
semen_senia
Сегодня, 00:49
Не согласен
0
Согласен
"Дочка" "Газпрома" недавно заключила со швейцарской компаний Allseas Group S.A. контракт на строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", что, как заверяют в "Газпроме", является очередным этапом на пути строительства газопроводов в обход Украины. Как скоро смогут построить такой газопровод, насколько реалистичные цели ставят перед собой авторы этой идеи? Каковы риски для Украины?
vopros
Сегодня, 00:42
Не согласен
0
Согласен
Какова вероятность энергетической блокады Украины со стороны РФ, в каком случае наш сосед может к этому прибегнуть? И насколько болезненным это будет для Украины? Или газовые войны с РФ уже в прошлом?
vopros
Сегодня, 00:39
Не согласен
0
Согласен
Какой может быть средняя цена российского газа для Украины в 2017 году? И на сколько эти цены отличаются от тех, по которым покупают рос. газ европейцы?
prokop
Сегодня, 00:38
Не согласен
0
Согласен
Насколько цены на нефть в мире зависят от политических игр и тенденций в мире? С помощью каких рычагов сегодня добиваются снижения этой цены, и по каким странам, помимо России, это сильно бьет?
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