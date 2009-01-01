Сегодня, 10:07 RSS
Михаил Гончар

Михаил Гончар

Эксперт по энергетическим вопросам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Сегодня 10:00 live Текущий чат

  
Сегодня, 10:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
ВКонтакте Facebook Twitter
Символов осталось: 10000
rules of chat
  • Banana
    Сегодня, 10:01
    Пане Михайле, з якими найбільш серйозними викликами в енергетичній сфері Україна може зіткнутися наступного року? Які можуть бути проблеми з газом, транзитом, постачанням тощо тощо?
  • Alekzander Mihailenko
    Сегодня, 09:11
    Добрий День! Що Вам відомо про безпаливної генератори на базі трансформатора Тесла(маю на увазі розробки Капанадзе Романов т.п.) Це можливо? Будь ласка дайти відповідь.
    Про ту чи іншу технічну розробку можна буде судити, коли з"являться дослідно-ПРОМИСЛОВІ зразки. Поки що це розробка, як і багато подібних, і не більш того.
  • gf_43
    Сегодня, 00:58
    В начале ноября премьер Гройсман заявлял, что? наращивая объемы собственной добычи газа, Украина к 2020 году может отказаться от импорта газа. Не слишком ли это оптимистичный прогноз, насколько это реально? Или это чистой воды популизм?
  • polit_ua
    Сегодня, 00:56
    Наскільки осяжною та близькою є загроза втрати Україною транзиту газу? Які наслідки для нас це матиме, якщо трапиться таке?
  • polit_ua
    Сегодня, 00:54
    Чи навчилися українці економніше споживати газ?
  • polit_ua
    Сегодня, 00:53
    Пане Гончар, скільки "Газпром" заробляв щорічно на українському ринку газу до війни, та як ці суми виглядають сьогодні?
  • semen_senia
    Сегодня, 00:49
    "Дочка" "Газпрома" недавно заключила со швейцарской компаний Allseas Group S.A. контракт на строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", что, как заверяют в "Газпроме", является очередным этапом на пути строительства газопроводов в обход Украины. Как скоро смогут построить такой газопровод, насколько реалистичные цели ставят перед собой авторы этой идеи? Каковы риски для Украины?
  • vopros
    Сегодня, 00:42
    Какова вероятность энергетической блокады Украины со стороны РФ, в каком случае наш сосед может к этому прибегнуть? И насколько болезненным это будет для Украины? Или газовые войны с РФ уже в прошлом?
  • vopros
    Сегодня, 00:39
    Какой может быть средняя цена российского газа для Украины в 2017 году? И на сколько эти цены отличаются от тех, по которым покупают рос. газ европейцы?
  • prokop
    Сегодня, 00:38
    Насколько цены на нефть в мире зависят от политических игр и тенденций в мире? С помощью каких рычагов сегодня добиваются снижения этой цены, и по каким странам, помимо России, это сильно бьет?
123
>