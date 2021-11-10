Сегодня, 11:31
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Россия делает все, чтобы Украина не стала успешной, и чтобы рано или поздно сменила власть на приемлемую для Москвы
Илья Пономарев
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Николай Маломуж
Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины
Сегодня
11:00
live
Текущий чат
Сегодня, 11:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
global
Сегодня, 10:12
Не согласен
0
Согласен
Как Вы относитесь к обвинениям в сторону А.Г. Лукашенко и к призывам разрывать дружеские отношения с Болелорусью? Ведь такой ход полностью совпадает с желаниями кремля. Он осуждал аннексию Крыма и организацию террористической власти на Донбассе. Что даст его стране и народу вступление в открытое противостояние с властью России, кроме падения уровня экономики, войны и стать его стране объектом для международных политических торгов? И на эти все страдания для народа он должен пойти за политические и стратегические ошибки руководства соседней страны и бездействие самого украинского народа на безответственность власти (взять хотя бы к примеру, только по судебным решениям). Наблюдая при этом со стороны, как не действуют международные договора по территориальной целостности и адекватной помощи ждать не от кого.
sidor
Сегодня, 09:39
Не согласен
0
Согласен
Лукашенко предлагал отправить на Донбасс белорусских миротворцев. Насколько для Украины приемлемо такое предложение? И чем для нас оно чревато?
Чітко стверджувати, що застосування моделі направлення в Україну білоруських миротворців не вирішить проблему Донбасу, а дасть додаткові перспективі Росії щодо контролю через такий миротворчий контингент наших територій. Тому реальний миротворчий контингент повинен бути під егідою ООН із представників незалежних країн.
sidor
Сегодня, 09:39
Не согласен
0
Согласен
Наверняка, вы видели заявление Захарченко о том, что «за время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью и с таким же качеством. Наступление ВСУ закончится, не успев начаться». Что за чудо-оружие могли разработать боевики, и действительно ли они способны не это? Что стоит за бравадой «наступление ВСУ закончится, не успев начаться»?
Представники "ДНР" і "ЛНР" неодноразово заявляли про новітні розробки в області оборони, які стануть вирішальними у протидії ЗСУ. На сьогодні практично всі підприємства ВПК на території, контрольованій бойовиками, знецінені або вивезені в Росію, але існують тільки ремонтні виробництва. Тому ніякої чудо-зброї у бойовиків немає, і протистояти ЗСУ без допомоги Росії вони не можуть.
sidor
Сегодня, 09:33
Не согласен
0
Согласен
После встречи представителя Украины на переговорах в Минске Медведчука с Путиным стало известно о том, что президент РФ намерен встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР". Чего можно ждать от такой личной встречи? Официально заявлено, что речь пойдет об обмене пленными. Но какой может быть неофициальная составляющая беседы хозяина Кремля и лидеров боевиков?
Переговори Путіна з Медведчуком, а також главарями "ЛНР" і "ДНР" - це демонстрації так званої миротворчої позиції Путіна. Цими діями Путін хоче продемонструвати свою здатність вирішувати питання, пов"язані не тільки з обміном полоненими, а й зі сприянням вирішенню Мінських угод. З іншого боку, ці дії показують прямий вплив президента Росії на лідерів бойовиків. Це чергова гра перед майбутніми переговорами і зустрічами на найвищому рівні з керівництвом США і ЄС. Росія буде намагатися тримати контроль над цими територіями.
MistF
Сегодня, 09:25
Не согласен
0
Согласен
Спочатку були Panama Papers, потім — Paradise Papers… Всюди фігурують і українські можновладці. Навіщо на Заході оприлюднюють такі дані про українських високопоставлених чиновників зокрема? Навряд чи це випадково робиться і без жодного умислу? І чому у нас ці факти не розслідуються?
За даними не тільки ЗМІ щодо офшорів українських можновладців, включаючи президента України, але й поступають нові оперативні дані від керівників спецслужб США, Великобританії, Німеччини, фінансових розвідок щодо виведення капіталу за кордон українськими олігархами, причетними до оточення президента політиками, а також виведення бюджетних і кредитних коштів за кордон за злочинними схемами за участі українських можновладців. Ці злочини обов"язково будуть розслідувані новою українською владою. Поряд із цим, іноземні партнери вказують на те, що вони також готові розслідувати такі злочини українців у межах національного законодавства. Оприлюднення такої інформації - це сигнал і попередження українським можновладцям і пов"язаним із ними олігархам.
demchenko_d.
Сегодня, 09:25
Не согласен
0
Согласен
В одному зі своїх інтерв’ю ви розповідали, що щомісячний обіг контрабанди на Донбасі складає сотні мільйонів доларів. За вашими даними, наскільки в цьому плані критична ситуація сьогодні? Чи продовжує для когось війна лишатися прибутковим бізнесом? Яким чином це можна припинити? І скільки може тривати війна, якщо комусь вона дуже вигідна?
На сьогодні за тіньовими і злочинними схемами через східні кордони України за різними каналами поступають різні за обсягом партії контрабандних і наркотичних товарів. Практично це стало прибутковим бізнесом. Це явище можна припинити. змінивши структуру влади і правоохоронних структур за рахунок виборів і призначення на посади високоморальних професіоналів. Але це може статися тільки тоді, коли ми оберемо нового президента, за новими правилами - парламент, призначимо новий професійних уряд, а громадянське суспільство стане основним контролером їхніх дій.
demchenko_d.
Сегодня, 09:24
Не согласен
0
Согласен
Чи володієте ви інформацією стосовно того, наскільки провідні світові держави, зокрема, США задоволені нинішньою українською владою? До яких її кроків виникають питання або претензії?
Я неодноразово за останні півроку бував у США, де спілкувався з керівниками цієї країни. Через два тижні виїжджаю повторно. На всіх рівнях - від Трампа до керівників спецслужб, конгресменів та сенаторів - чую незадоволення чинною владою у зв"язку з провалом проведення реформ, системною корупцією, домінуванням криміналу в Україні та формуванням тіньових схем. Особливо акцентується увага на нездатності врегулювати ситуацію на сході. Тому зміна цієї ситуації керівництвом США вважається нагальною потребою.
omega
Сегодня, 09:22
Не согласен
0
Согласен
Трамп не раз демонстрував своє бажання порозумітися з Росією. Якщо це станеться, чим це небезпечно для України? І чи може Кремль, по-вашому, розраховувати на лояльність Трампа, чи росіяни дарма раділи його перемозі?
Я підтримую контакти з командою Трампа. І ми разом із американцями, європейцями та іншими країнами "Великої двадцятки" відпрацьовуємо модель врегулювання як глобальних проблем світу, так і проблем України. Тому в даній ситуації Трамп не зможе за нашою спиною домовитися з Путіним на шкоду інтересам України. Трамп мені особисто казав про те, що він буде відстоювати територіальну цілісність України і сприяти поверненню територій жорстким, але мирним шляхом.
fargo
Сегодня, 09:21
Не согласен
0
Согласен
У контексті протистояння США та КНДР часто говорять про загрозу ядерної війни. А як ви оцінюєте цю ситуацію, чи справді ми є на порозі ядерної або світової війни?
Загроза ядерної війни на сьогодні має глобальний характер. І позиція КНДР може бути тільки детонатором її розгортання, в яку можуть бути втягнуті глобальні країни світу. Тому на сьогодні вже працює робоча група на рівні країн "Двадцятки" щодо недопущення ядерної війни та інших глобальних загроз. Я є учасником цієї групи.
fargo
Сегодня, 09:21
Не согласен
0
Согласен
Які країни створюють своєю поведінкою найбільше викликів для світової безпеки?
На сьогодні найбільші виклики для світу створюють КНДР, Росія, Сирія, Афганістан, Ірак, Іран та "ІДІЛ". До цього прикута вся увага світу. Відпрацьовується модель не тільки стримування цих країн, але й формування міжнародних запобіжників: юридичних, безпекових, технологічних та інших.
1
2
3
4
>
Чат
Сегодня
11:00
live
Николай Маломуж
17 ноября
14:00
задать вопрос
Владимир Борейко
Вчера, 10:00
29
читать ответы
Ирина Бекешкина
10 ноября, 10:00
21
читать ответы
Владимир Вятрович
Фото
<
>
В Киеве российский дипломат сбил женщину на пешеходном переходе — СМИ
Массовые беспорядки в Брюсселе, ввели спецназ, опубликованы фото и видео
На Донбассе авто полиции подорвалось на мине, есть погибший и раненые, опубликованы фото с места события
В Латвии похоронили Задорнова: опубликованы фото и видео
Опубликованы снимки финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы
Новая стрельба в США. В Калифорнии убийца выпустил сотню пуль, есть погибшие
Морпехи Индонезии проводят учения на украинском БТР-4М, опубликованы фото и видео
Лесники похвастались застреленной в Карпатах рысью из Красной книги, опубликованы фото
"Шишка" из структур МВД устроила пьяное смертельное ДТП в Киеве, опубликованы фото
Бус перевернулся и врезался в дерево. На Житомирщине в результате ДТП есть жертвы
Видео
<
>
Унты для пафоса. В России сняли забавную рекламу обуви, опубликовано видео
На Закарпатье депутаты устроили драку на детском дне рождения: видео
В Киеве мужчина закопал тело сожительницы, умершей от болезни
Боевики притихли. В штабе АТО поделились хорошими новостями с фронта
Астрономы нашли планету-"кузину" Земли
"Искупали грехи предков". В Индии сотни людей забросали друг друга навозом, опубликовано видео
Агония России. На Донбасс пригнали морпехов из Владивостока, опубликовано видео
Скандал в супермаркете Киева: охранники незаконно закрыли и обыскали школьниц
Массовые беспорядки в Брюсселе, ввели спецназ, опубликованы фото и видео
Приходько возмущена выступлением Лорак в Киеве: у нас Крыма нет, не пускайте предателей
Опрос
Стоит ли Украине разрывать дипломатические отношения с Россией?
шаг очень запоздалый, но правильный
уже поздно, это надо было делать сразу после аннексии Крыма
не стоит, будет только хуже - пострадают простые люди
полностью поддерживаю любые меры против оккупантов
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено