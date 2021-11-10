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Николай Маломуж

Николай Маломуж

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Сегодня 11:00 live Текущий чат

    
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  • global
    Сегодня, 10:12
    Как Вы относитесь к обвинениям в сторону А.Г. Лукашенко и к призывам разрывать дружеские отношения с Болелорусью? Ведь такой ход полностью совпадает с желаниями кремля. Он осуждал аннексию Крыма и организацию террористической власти на Донбассе. Что даст его стране и народу вступление в открытое противостояние с властью России, кроме падения уровня экономики, войны и стать его стране объектом для международных политических торгов? И на эти все страдания для народа он должен пойти за политические и стратегические ошибки руководства соседней страны и бездействие самого украинского народа на безответственность власти (взять хотя бы к примеру, только по судебным решениям). Наблюдая при этом со стороны, как не действуют международные договора по территориальной целостности и адекватной помощи ждать не от кого.
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    Сегодня, 09:39
    Лукашенко предлагал отправить на Донбасс белорусских миротворцев. Насколько для Украины приемлемо такое предложение? И чем для нас оно чревато?
    Чітко стверджувати, що застосування моделі направлення в Україну білоруських миротворців не вирішить проблему Донбасу, а дасть додаткові перспективі Росії щодо контролю через такий миротворчий контингент наших територій. Тому реальний миротворчий контингент повинен бути під егідою ООН із представників незалежних країн.
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    Сегодня, 09:39
    Наверняка, вы видели заявление Захарченко о том, что «за время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью и с таким же качеством. Наступление ВСУ закончится, не успев начаться». Что за чудо-оружие могли разработать боевики, и действительно ли они способны не это? Что стоит за бравадой «наступление ВСУ закончится, не успев начаться»?
    Представники "ДНР" і "ЛНР" неодноразово заявляли про новітні розробки в області оборони, які стануть вирішальними у протидії ЗСУ. На сьогодні практично всі підприємства ВПК на території, контрольованій бойовиками, знецінені або вивезені в Росію, але існують тільки ремонтні виробництва. Тому ніякої чудо-зброї у бойовиків немає, і протистояти ЗСУ без допомоги Росії вони не можуть.
  • sidor
    Сегодня, 09:33
    После встречи представителя Украины на переговорах в Минске Медведчука с Путиным стало известно о том, что президент РФ намерен встретиться с главарями "ДНР" и "ЛНР". Чего можно ждать от такой личной встречи? Официально заявлено, что речь пойдет об обмене пленными. Но какой может быть неофициальная составляющая беседы хозяина Кремля и лидеров боевиков?
    Переговори Путіна з Медведчуком, а також главарями "ЛНР" і "ДНР" - це демонстрації так званої миротворчої позиції Путіна. Цими діями Путін хоче продемонструвати свою здатність вирішувати питання, пов"язані не тільки з обміном полоненими, а й зі сприянням вирішенню Мінських угод. З іншого боку, ці дії показують прямий вплив президента Росії на лідерів бойовиків. Це чергова гра перед майбутніми переговорами і зустрічами на найвищому рівні з керівництвом США і ЄС. Росія буде намагатися тримати контроль над цими територіями.
  • MistF
    Сегодня, 09:25
    Спочатку були Panama Papers, потім — Paradise Papers… Всюди фігурують і українські можновладці. Навіщо на Заході оприлюднюють такі дані про українських високопоставлених чиновників зокрема? Навряд чи це випадково робиться і без жодного умислу? І чому у нас ці факти не розслідуються?
    За даними не тільки ЗМІ щодо офшорів українських можновладців, включаючи президента України, але й поступають нові оперативні дані від керівників спецслужб США, Великобританії, Німеччини, фінансових розвідок щодо виведення капіталу за кордон українськими олігархами, причетними до оточення президента політиками, а також виведення бюджетних і кредитних коштів за кордон за злочинними схемами за участі українських можновладців. Ці злочини обов"язково будуть розслідувані новою українською владою. Поряд із цим, іноземні партнери вказують на те, що вони також готові розслідувати такі злочини українців у межах національного законодавства. Оприлюднення такої інформації - це сигнал і попередження українським можновладцям і пов"язаним із ними олігархам.
  • demchenko_d.
    Сегодня, 09:25
    В одному зі своїх інтерв’ю ви розповідали, що щомісячний обіг контрабанди на Донбасі складає сотні мільйонів доларів. За вашими даними, наскільки в цьому плані критична ситуація сьогодні? Чи продовжує для когось війна лишатися прибутковим бізнесом? Яким чином це можна припинити? І скільки може тривати війна, якщо комусь вона дуже вигідна?
    На сьогодні за тіньовими і злочинними схемами через східні кордони України за різними каналами поступають різні за обсягом партії контрабандних і наркотичних товарів. Практично це стало прибутковим бізнесом. Це явище можна припинити. змінивши структуру влади і правоохоронних структур за рахунок виборів і призначення на посади високоморальних професіоналів. Але це може статися тільки тоді, коли ми оберемо нового президента, за новими правилами - парламент, призначимо новий професійних уряд, а громадянське суспільство стане основним контролером їхніх дій.
  • demchenko_d.
    Сегодня, 09:24
    Чи володієте ви інформацією стосовно того, наскільки провідні світові держави, зокрема, США задоволені нинішньою українською владою? До яких її кроків виникають питання або претензії?
    Я неодноразово за останні півроку бував у США, де спілкувався з керівниками цієї країни. Через два тижні виїжджаю повторно. На всіх рівнях - від Трампа до керівників спецслужб, конгресменів та сенаторів - чую незадоволення чинною владою у зв"язку з провалом проведення реформ, системною корупцією, домінуванням криміналу в Україні та формуванням тіньових схем. Особливо акцентується увага на нездатності врегулювати ситуацію на сході. Тому зміна цієї ситуації керівництвом США вважається нагальною потребою.
  • omega
    Сегодня, 09:22
    Трамп не раз демонстрував своє бажання порозумітися з Росією. Якщо це станеться, чим це небезпечно для України? І чи може Кремль, по-вашому, розраховувати на лояльність Трампа, чи росіяни дарма раділи його перемозі?
    Я підтримую контакти з командою Трампа. І ми разом із американцями, європейцями та іншими країнами "Великої двадцятки" відпрацьовуємо модель врегулювання як глобальних проблем світу, так і проблем України. Тому в даній ситуації Трамп не зможе за нашою спиною домовитися з Путіним на шкоду інтересам України. Трамп мені особисто казав про те, що він буде відстоювати територіальну цілісність України і сприяти поверненню територій жорстким, але мирним шляхом.
  • fargo
    Сегодня, 09:21
    У контексті протистояння США та КНДР часто говорять про загрозу ядерної війни. А як ви оцінюєте цю ситуацію, чи справді ми є на порозі ядерної або світової війни?
    Загроза ядерної війни на сьогодні має глобальний характер. І позиція КНДР може бути тільки детонатором її розгортання, в яку можуть бути втягнуті глобальні країни світу. Тому на сьогодні вже працює робоча група на рівні країн "Двадцятки" щодо недопущення ядерної війни та інших глобальних загроз. Я є учасником цієї групи.
  • fargo
    Сегодня, 09:21
    Які країни створюють своєю поведінкою найбільше викликів для світової безпеки?
    На сьогодні найбільші виклики для світу створюють КНДР, Росія, Сирія, Афганістан, Ірак, Іран та "ІДІЛ". До цього прикута вся увага світу. Відпрацьовується модель не тільки стримування цих країн, але й формування міжнародних запобіжників: юридичних, безпекових, технологічних та інших.
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