Быть сильной и сделать выводы из прошедших 30 лет: чего Украине желают в День Независимости

Украина отмечает 30 лет Независимости / ua.depositphotos.com

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-летие Независимости.

Украинские народные депутаты и деятели культуры рассказали Главреду, чего желают Украине в День ее Независимости, каким видят наше государство в ближайшем будущем, а также признались, с чем у них ассоциируется Украина, то есть какое слово первым приходит на ум, когда они слышат название нашей страны.

Наталья Сумская Народная артистка Украины, ведущая актриса Национального академического драматического театра им. И. Франко

Далеко не все 30 лет украинской независимости были спокойными: в течение последнего десятилетия продолжаются большие испытания нашей страны. И пока, к сожалению, не видно конца и края нашей борьбе – мы погрязаем в условностях и тайнах людей, от которых зависит завершение этой борьбы.

Впрочем, теперь у нас есть армия. Военные лично для меня отныне являются элитой украинского государства. Таким и должно быть отношение к ним, потому что борьба за человеческую жизнь и государственность – вечна. Как свидетельствует история, спокойно жить, видимо, не придется. Сила народа – именно в борьбе, это своего рода коэффициент полезного действия: если ты двигаешься и борешься – ты живешь.

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30-летие Независимости Украины – это большой праздник, который охватывает душу и наполняет ее возвышенными чувствами. Он помогает осознать, что наша жизнь должна быть очень взвешенной, собранной, дисциплинированной во всем. За любую сферу жизни страны украинцы должны чувствовать, прежде всего, собственную ответственность, потому что не все зависит от глав и руководителей. Многое зависит от нас самих, в частности, от нашей гражданской позиции, отношения к стране и языку. Без наличия этих двух составляющих – государственности и языка – не стоит и думать о празднике и независимости. Потому именно на этом следует концентрировать свои усилия, намерения и таланты. Только тогда удастся установить в Украине прочную государственность, и никто на нас не будет посягать. Верю, что когда-нибудь этот день настанет.

Слово-ассоциация: Украина – земля

Василий Шкляр Писатель Независимость – это, прежде всего, возможность нации утвердить свои права в государстве и мире, отстоять свое собственное пространство. Украина к этому идет очень тяжело, потому что в условиях демократии возобновлять историческую справедливость крайне непросто. Еще Николай Михновский, отец украинского национализма, говорил, что нация, которая не освободит себя до наступления демократии, практически не будет иметь шансов. Мы в этом сегодня убеждаемся, потому что, как часто говорят, в Украине множество наций. Будто какая-то другая страна их не имеет – их много везде, в частности, в странах Балтии, но там довольно эффективно утверждаются права нации. У нас же много недругов. Казалось бы, другие национальности, жившие в Украине даже лучше, чем украинцы и имевшие существенные преимущества, в такое время должны были бы подставить плечо украинцам. Они должны были бы признать, что украинская нация действительно была угнетена, а потому следует сделать все, чтобы у украинского народа на его собственной земле появились права. Но так, к сожалению, не происходит, потому что в условиях демократии, а, тем более, такой рахитической демократии, как у нас, это сделать очень сложно. Но мы должны идти к этому. Ведь самое большое счастье человека и нации – это быть самим собой, иметь свое собственное лицо. Тогда ты интересен и миру, и самому себе. Поэтому я желаю украинцам на этой отметке 30-летия Независимости уверенно возвращаться к самим себе, а всем нацменьшинствам – относиться к этому с пониманием и знать, что достойная жизнь у них будет только в самобытной Украине. Слово-ассоциация: Украина – воля Ольга Сумская Актриса театра и кино, телеведущая Самое главное пожелание Украине – как можно скорее закончить войну. Этого всем сердцем желает каждый украинец.

Также я бы пожелала вернуть домой тех украинцев, которые выехали из страны. Ведь статистика просто поражает.

Развития и новых горизонтов! Культуре, в частности, искусству, хочется пожелать поддержки государства. Чтобы ее чувствовало и кино, и театр, и спорт, и симфоническая музыка, и живопись. Культура должна выйти на лидирующие позиции в государстве, чтобы мы не потеряли нацию.

Конечно, в нашей жизни были и положительные моменты в последнее время, в частности, у нас появились дороги. 30 лет их не было, а тут вдруг они появились – это такое чудо для нас! Значит, мы можем, если захотим. Так же быстро, как мы построили дороги, мы можем поддержать и культуру, и остальные сферы жизни. Надо повышать темпы развития, потому что сейчас нация в несколько подавленном состоянии. Праздник закончится, а дальше наступят будни.

Украинцам желаю сохранить целостность. Наш дух несокрушимый, но мы всегда живем надеждами на кого-то или на что-то. Мы всё ждем, что прилетит какой-то волшебник, и всё сделает быстро и за нас. Но опыт свидетельствует о том, что так не получается. Впрочем, если решительно взяться за дело, думаю, всё получится.

Поэтому я бы пожелала руководству нашего государства решимости.

Слово-ассоциация: Украина – сила духа

Сергей Притула Ведущий Национального отбора на "Евровидение-2017", телеведущий, волонтер

Не так государству, как народу Украины, который является носителем суверенитета и единственным источником власти в стране, желаю научиться делать выводы из всех событий, которые происходили в стране последние 30 лет!

Слово-ассоциация: Украина – любовь

Евгения Кравчук Народный депутат Украины

Украина – это ты, все мы. Поэтому хочу поздравить украинцев и пожелать спокойной уверенности в себе. Потому что мы не хуже, чем другие – во многих вещах мы лучше, свободнее, сильнее и энергичнее. Но различные недобросовестные политики постоянно приучают нас к тому, что украинцы нуждаются в "папе", который бы за ними ухаживал. Украинцы все могут и все смогут, но нужна уверенность в себе!

В будущем я вижу Украину страной, которая растет – во всех смыслах этого слова. Это и экономический рост – если удержим его в течение последующих 30 лет, наша страна изменится коренным образом. Инфраструктурный рост – благодаря Владимиру Зеленскому уже началось самое масштабное обновление инфраструктуры за все время независимости. Это обновление мы должны продолжить и распространить на инфраструктуру связи, транспорта. Это также и рост человеческого капитала – это не только образование и культура, но и гарантии прав человека, личные свободы, а также защита меньшинств. Такой рост нашего народа должен быть ви имя того, чтобы воспитывать и обеспечивать детей в Украине стало легче. Также это и рост безопасности – возвращение наших территорий и интеграция в Евросоюз и НАТО.

Слово-ассоциация: Украина – Родина

Инна Совсун Народный депутат Украины, первый заместитель министра образования и науки Украины (2014-2016 гг.)

Первые 30 лет независимости – это как первые 30 лет жизни человека. Когда он учится, у него что-то получается, а что-то нет. В чем-то виноваты родители, которые в нашем случае были не самыми лучшими из-за своей нерешительности и неумения справляться с подростковыми выходками. 30 лет – это время взрослеть и принимать сложные решения, время думать о будущем стратегически, перестать верить, что чудеса случаются сами по себе, и понять, что на самом деле они случаются, когда над ними работают люди. И мне хотелось бы, чтобы Украина в свои 30 поняла, что наше будущее зависит от нас самих, полагаться нужно только на себя, свою семью, общество и делать как можно больше для того, чтобы наше будущее было лучше нашего прошлого.

В будущем я вижу Украину страной, в которой все и вся могут реализовать себя. Страной, в которой развиваются современные технологии, где живут счастливые, богатые люди. Страной без внешних угроз, интегрированной в Европейский Союз юридически и ценностно. Страной, где растут счастливые дети. Это именно та страна, ради которой, по крайней мере, я лично работаю каждый день.

Слово-ассоциация: Украина – дом и семья

Михаил Волынец Народный депутат Украины, председатель Конфедерации независимых профсоюзов Украины

Пожелания у меня будут в большей мере для власти. Именно власть должна создать все условия для того, чтобы украинцы жили безбедно и чувствовали себя счастливыми в своей стране. Кроме того, нужно поднимать экономику государства и двигаться в направлении интеграции в европейское пространство и к европейским стандартам жизни, которые являются одними из лучших в мире. Нужно развивать демократию, гражданское общество, независимую прессу, провести реформу судебной системы и побороть коррупцию.

Украина должна позаботиться также и о развитии собственной энергетической безопасности. Ведь сейчас от РФ исходит большая опасность для нас практически по всем видам энергоносителей. Потому в этой сфере необходимо сформировать балансы ответственности, иначе, если мы не обеспечим энергетическую безопасность, не будет и независимого государства.

Слово-ассоциация: Украина – гордость

Алексей Гончаренко Народный депутат Украины

Через 30 лет я вижу Украину единой, со всеми ей территориями. Я вижу ее экономически развитой страной, являющейся одним из региональных лидеров, а также членом Евросоюза и Североатлантического Альянса. Именно такой единой процветающей страной желаю Украине встретить 60-летие Независимости.

Гражданам Украины, в свою очередь, я пожелаю того же самого, а также счастья и здоровья.

Слово-ассоциация: Украина – Родина

Олег Волошин Народный депутат Украины

Украинскому государству я бы не желал ничего, потому что государства в отрыве от людей быть не может – оно существует исключительно как результат объединения людей неким формализованным (или неформализованным) договором. Главная задача любой страны – обеспечить нормальные условия жизни для людей. Прежде всего, мы все люди, а уже потом – украинцы, евреи, россияне, правые, левые, коммунисты, либералы и т.д.

В этом смысле украинским гражданам я хочу пожелать наконец понять, что не они для страны, а страна для них, и что на них возложена огромная ответственность. Ведь нет никакого способа, по которому можно избрать 5-10 политиков, которые бы решили все проблемы общества. Эти проблемы многочисленны, и их надо решать правильно через государственные институты.

Но есть проблемы, которые породило общество, а точнее наша инфантильность, наше общее увлечение абстрактными символами – огромными флагштоками или гигантскими флагами. Причем людей больше вдохновляют, например, не чистые улицы или достаточный уровень пенсий, а… высота флагштока. И тому же параду больше всех радуются те, кто доказывает, что мы с россиянами – "не один народ". Хотя россияне тоже кичатся военной техникой, количеством ракет, размерами самолетов, а не, например, чистотой в подъездах, эффективностью работы бюрократического механизма или качеством медицинского обслуживания. Раз уж мы продолжаем двигаться в Европу, хочу пожелать нам стать европейцами – людьми с правами и достоинством. А уже потом пусть к этому приложится все, что входит в "пакет украинца" – патриотизм и прочее. Никто не обязан быть патриотом – достаточно быть человеком, который исполняет законы этой страны и живет по принципу: "Не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали с тобой". То есть никому не желай зла, не вреди и постарайся по возможности улучшать пространство вокруг тебя. Побольше нужно гордиться тем, что действительно важно и значимо в повседневной жизни – не абстрактными государственными символами, а реальными, содержательными вещами. И тогда в Украине никому не нужно будет набивать "тризуб" на пузе, чтобы доказать, что он патриот – люди начнут сами говорить о том, что они из Украины, а эта страна одна из самых лучших в мире, потому что в ней комфортно и классно жить.

Очень хотелось бы, чтобы последующие 30 лет мы потратили на это, а не на обсуждения того, правильно или неправильно мы вышли из Советского Союза. Сам факт этих дискуссий подтверждает то, что мы далеко не продвинулись, а остались в 1991 году – с живущим в кризисе постсоветским обществом, которое до сих пор не понимает, что ему нужно и куда ему идти, из-за чего и придумывает себе поводы для гордости: выложить громадный тризуб или станцевать гопак в воздухе. Гордиться нужно не этим. Человек ищет место, где ему хорошо. А если ему в этой стране плохо, то эти "поводы для гордости" ничего не изменят.

Могу сказать точно одно: либо в этом государстве все части общества наконец найдут между собой общий язык и поймут, что все мы разные, и это различие делает нас сильнее, богаче интеллектуально и культурно, либо этого государства просто не будет. Политика унификации не приведет ни к чему хорошему – люди просто продолжат уезжать, так как не видят для себя перспектив. Потому нам нужно сосредоточиться на том, чтобы догнать и перегнать ту же Россию и другие страны постсоветского пространства, которые, кстати, по уровню ВВП превзошли уровень 1991 года, а мы до сих пор его даже не достигли.

Слово-ассоциация: Украина – борьба