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Какой может быть война России против Украины: три сценария

Валентин Бадрак

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель

22 января 2022, 10:00

Вероятность проведения наземной операции России против Украины – 80%. Большая угроза обусловлена тем, что украинская власть за восемь лет войны сама создала благоприятные для Путина условия.

Вероятность масштабной военной операции России против Украины действительно очень высока
Есть три вероятных сценария военной операции России против Украины, которую уже в ближайшее время может начать Путин / Reuters

Вероятность масштабной военной операции России против Украины действительно очень высока.

Эта угроза увеличивается потому, что украинская власть за восемь лет войны так и не смогла создать в Украине институт сдерживания внешней агрессии в виде мощных сил обороны и национального сопротивления. Наверное, у нас слишком были убеждены в том, что войны не будет, а потому полагались лишь на дипломатические и политические механизмы решения проблемы.

Готовность Украины к войне

В результате украинская армия так и остается армией советского типа. Мысли о том, как менять и развивать армию, сегодня только нарабатываются. Территориальная оборона Петром Порошенко сознательно не создавалась, а Зеленским она была создана, но в виде паллиативного решения, то есть не совсем так, как нужно. Адекватное перевооружение войска так и не было проведено. Одна из причин – до сих пор не реформированный государственный сектор оборонной промышленности, представленной преимущественно Укроборонпромом. Элементы перевооружения армии осуществлялись, но это были лишь спорадические и хаотические усилия. Единственным светлым моментом стало сотрудничество с Турцией и закупка у нее ударных беспилотников "Байрактар".

По поддержке собственной оборонной промышленности никаких адекватных шагов не было сделано. В том числе инициативы, которые могли бы быть реализованы на уровне частных предприятий, не были поддержаны. Причина понятна: у нас до сих пор нормы прибыли остаются такими, что, если предприятия принимают участие в выполнении гособоронзаказа, то они не могут обеспечить себе развитие. В итоге эти предприятия просто избегают выполнения государственного оборонного заказа, даже известны случаи, когда они отказывались выполнять его. Последний пример – предприятие "Аэротехника", которое сочло убыточным выполнение контракта по подготовке автоматизированной системы управления "Ореанда-ПС" для Воздушных сил. А автоматизированные системы управления – это 40% устойчивости войск.

Понимаете, насколько все плохо...

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Тактическое звено у нас также не перевооружалось. Даже такие серьезные системы, как противотанковые и ракетные комплексы производства КБ "Луч", у нас последние два года не поставлялись, Саудовская Аравия закупила их на огромные суммы. В Украине была разработана система залпового огня "Ольха-М" дальностью поражения противника 110 км, и ее уже у нас заказало иностранное государство – Объединенные Арабские Эмираты, а наше Министерство обороны еще только собирается принять эту систему на вооружение.

То есть мы постоянно медлим, тормозим и часто не понимаем того, что можно было бы сделать в этой ситуации. Безусловно, не сегодня, а 3, 5, 7 лет назад. Напомню, что только в этом году Военно-морские силы планируют получить первый дивизион ракетных комплексов "Нептун", а могли бы иметь их еще несколько лет назад. А все из-за того, что власть Порошенко медлила до 2016 года с началом разработки этого ракетного комплекса и доведением его до серийного.

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Что касается территориальной обороны, то сейчас проводятся учения и создается национальное сопротивление – это замечательно. Но войска территориальной обороны могли быть созданы еще в 2015 году! Однако президент Порошенко, опасаясь своих политических оппонентов, решил не давать "зеленый свет" созданию территориальной обороны. В итоге этот вопрос затормозился на много лет, и мощной территориальной обороны у нас до сих пор нет. А она должна быть вооруженной легким вооружением, должна быть мобильной и мощной. То, что нарисовано как намерения, выглядит очень интересно, но это до сих пор лишь намерения на пороге войны…

Международный аспект

Путин понимает, что Украину начали перевооружать западные партнеры, в частности, много чего мощного и полезного поставляют США и Великобритания. Поэтому Путин осознает, что Украина ускользает из-под контроля России навсегда. Еще три-пять лет, и Украина станет слишком крепким орешком для России.

При этом риторика России, НАТО и США обострилась больше всего со времен Холодной войны. Сегодня ситуация даже острее, чем был Карибский кризис.

К тому же, НАТО сегодня слабее, чем когда-либо за всю историю существования этого военно-политического блока.

Следовательно, расклад для Путина очень привлекательный: Украина – уязвимая и незащищенная мишень из-за того, что наша власть не позаботилась об усилении безопасности; западные партнеры – слабые, и за Украину бороться не будут, максимум, на что они способны, – поддерживать Украину поставками оружия или символической отправкой определенного военного контингента, как это сделала Канада.

Какой может быть война России против Украины

Судя по поведению украинской власти, не похоже, что она хотя бы немного готовится к мощной войне. В частности, не используется сильный козырь Украины – 300 тысяч человек, которые прошли войну и могли бы создать сейчас мощный резерв и быть большой силой. Нет признаков того, что с этим контингентом власть начала активно работать. По сути, в Украине к большой войне никто не готовится.

Впрочем, нужно отметить, что и сама Россия не слишком готова к войне с Украиной. На определенных тактических уровнях она достигла некоторых успехов, в частности, в вопросах систем радиоэлектронной борьбы или автоматизированных систем управления. Но российская логистика и общая ситуация в России не выглядят слишком хорошо. Россия технологически истощена, у нее мало мощного современного тактического вооружения, которое бы позволило проводить удачные и долговременные операции.

Поэтому для России единственный вариант – выбор удачного момента и осуществление блицкрига.

Не стоит исключать проведения десантно-штурмовой операции по отношению к Киеву с целью смены власти – заменить в Украине власть России есть кем. В Украине достаточно пророссийских элементов, которые с радостью согласятся возглавить вассальное государство – примерно такое, каким стала Беларусь. Такая угроза действительно существует, и все зависит от того, насколько быстро будут приниматься решения внутри украинского генералитета.

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Возможно ли применение авиации и нанесение ракетных ударов? Сценарий, который предусматривает нанесение ракетных ударов и применение авиации – наименее вероятен, потому что Путину невыгодно таким образом воевать против украинского народа. Для президента РФ логика этой войны заключается в том, чтобы сменить власть в Украине и получить вассальное государство.

Плюс он будет стремиться продемонстрировать определенную силу по отношению к Западу и выставить красные флажки на той территории, которую Москва сочтет своей вотчиной.

В любом случае, даже если вдруг Россия прибегнет к нанесению ракетных или авиационных ударов, никто не будет бомбить офисы и жилые дома. Такие удары будут нанесены только по военной инфраструктуре для уничтожения скоплений военной техники. Смысла в бомбардировке украинских городов и превращении Украины в Сирию для Путина нет. Могу заверить, что даже при условии использования ракетной техники гражданская инфраструктура поражена не будет.

В общем, сегодня существует три вероятных сценария.

Первый сценарий – развертывание конфликта со стороны Беларуси и заброска диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины (до 200 групп).

Второй сценарий связан с разбалансировкой внутри Украины и развертыванием массовых противостояний с властью, вроде того, что мы наблюдали на днях со стороны "защиты" Порошенко. Все это может быть искусственно подпитано российскими спецслужбами и пророссийскими структурами, которые остались в Украине со времен президентства Януковича.

Третий сценарий предполагает внезапное нападение, например, десантно-штурмовая операция с моря или с воздуха. Это будет сопровождаться внезапной переброской значительного количества структур спецназначения, которые будут пытаться захватить и сменить власть в Украине.

Все эти сценарии могут произойти, и все они будут носить скоротечный характер.

Путин колеблется из-за того, что может получить в Украине мощный отпор, и тогда это фактически будет означать проигрыш России и крах нынешней российской власти. Это очень сдерживает Путина. Поэтому сейчас он изучает мощность украинского общества и его способность реагировать на угрозы. Потому что главная проблема для него – высокий уровень участия всего украинского общества в оказании отпора врагу.

Если оценивать вероятность сценариев в процентах, то вероятность проведения наземной операции России против Украины составляет 80%. Такая высокая вероятность обусловлена тем, что украинские власти за восемь лет создали благоприятные для Путина условия. Вероятность проведения ракетной операции с воздуха составляет 20%, то есть, скорее всего, это не произойдет.

При этом захват власти в Киеве может быть лишь частью операции РФ. Если крупная операция не удается в задуманном масштабе, российские власти постараются выйти из ситуации красиво. Тогда может быть расширен регион оккупированных украинских земель, более того, может даже произойти присоединение к России ОРДЛО.

Наиболее вероятные сроки операции – с начала российско-белорусских учений в начале февраля (6-8 февраля) и до годовщины аннексии Крыма.

Такая перспектива должна нас не пугать, а мобилизовать на активные действия и подготовку к войне.

Валентин Бадрак, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, специально для Главреда

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