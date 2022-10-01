Гороскоп на октябрь-2022: угроза ядерного удара по Украине и новые чудеса ВСУ

Астролог Влад Росс рассказал, что можно и чего нельзя делать в октябре-2022 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Октябрь 2022 года будет примечателен множеством астрологических событий, поэтому обещает быть довольно насыщенным периодом. Хотя далеко не все дела стоит планировать на этот месяц.

Второй месяц осени будет сопряжен с серьезной опасностью – возможен ядерный российско-украинский кризис. Такой пугающий прогноз связан с тем, что Плутон, символ ядерной войны, становится директным, и самым опасным оправданно считается момент, когда эта планета разворачивается. А произойдет это, к слову, как раз вблизи дня рождения Путина – 7 октября. Так что Путин вполне в этом месяце может особо активно размахивать "ядерной дубинкой", шантажировать Украину и Запад, а вблизи дня своего рождения может надумать угробить планету.

Самые опасный в этом плане период – 6-12 октября.

В октябре-2022 сразу четыре планеты окажутся статичны, а это также сулит крайне опасный период для Земли.

Статичный Меркурий. 30 сентября – 4 октября. Это будет самое худшее время для поездок, подписания контрактов, важных покупок, приобретения недвижимости. Меркурий в этот период будет разворачиваться из ретроградного движения в прямое и несколько дней будет находиться в зависшем состоянии.

Как раз на ретроградном Меркурии, а также на Луне без курса Путин объявил мобилизацию в России. Однако у Путина с этой затеей ничего толкового не получится, как и у тех людей, которые до 4 октября будут что-либо подписывать.

В эти дни будет ощущаться замедление или остановка всех процессов. Транспорт будет опаздывать, потому в это время не стоит отправляться в дорогу. Люди будут тормозить, делать больше ошибок. Сложнее будет получать и передавать информацию. Это время неудачно для важных начинаний, особенно касающихся переговоров, торговли, закупок.

Статичный Марс. 28 октября – 2 ноября. Марс станет ретроградным в ночь с 30 на 31 октября. В это время война станет менее кровавой. Да и вообще, после статичности Марса будет возможность остановить войну. Октябрь может стать последним месяцем яростной войны, и он будет знаменателен большим наступлением украинской армии и достижением важных целей.

Особенно велик шанс закончить войну в середине ноября. Это может решиться на острове Бали, где будет проходить саммит G20, куда, вероятно, прилетит этот пациент палаты №6 Путин. В любом случае, Си Цзиньпин уже четко дал понять Путину, что нужно завершать. Вот только Путин с дуру подумал, что нужно завершать и бахнуть ядерным оружием. И беда в том, что звезды будут ему способствовать в этой безумной идее.

Для бизнесменов этот период плох, и им в названные даты стоит приостановить любую предпринимательскую деятельность, иначе они могут потерпеть фиаско. В любом случае, их действия не дадут нужного результата.

Статичный Сатурн. 19-27 октября. В этот период статичности Сатурна не стоит начинать ничего серьезного, так как это может неблагоприятно отразиться на репутации и развитии дела. Время не подойдет для перехода на новую работу. Потому не стоит менять род деятельности в последнюю декаду октября. Также это неудачные дни для начала важного проекта, строительства. В принципе, все то, что должно иметь серьезные перспективы, в последнюю декаду октября начинать не стоит, и закладка фундамента ни к чему не приведет. Могут возникать серьезные препятствия в любых делах.

К слову, это лучшее время для уничтожения вертикали власти Путина.

Статичный Плутон. 4-13 октября. Как мы уже говорили выше, существует серьезная опасность применения тактического ядерного оружия Россией. Потому всем, кто находится во Львове, Киеве, Днепре и особенно Николаеве, я бы рекомендовал выехать из городов в мелкие населенные пункты. Также велика вероятность ядерного удара по Польше, особенно по Варшаве.

Также Плутон связан с финансами и глобальными, массовыми процессами. В этот период не рекомендуется принимать серьезные решения, связанные с деньгами, инвестициями, крупными кредитами, а также оформлять страховку и вступать в наследство. Время не подойдёт для рискованных финансовых предприятий и инвестиций, однако оно благоприятно для того, чтобы рассчитаться с долгами.

Несмотря на то, что многие события месяца будут затянуты из-за статики Сатурна и Плутона, октябрь ознаменуется быстрым наступлением украинской армии и освобождением Херсона, а также наступлением на Мелитополь. После этого мы можем освободить все юго-восточное направление, вплоть до Мариуполя, добраться до Луганской области и окружить Донецк. По крайней мере, звезды способствуют этому. Октябрь будет впечатляющим в плане действий ВСУ.

Такое большое количество статики указывает на то, что нас ждет период остановки и осмысления важных вещей.

11-29 октября Меркурий будет проходить по Весам, и они станут королями этого сезона. В целом, Меркурий в Весах создаст период душевного общения и контактов. Знакомства будут завязываться намного быстрее, чем обычно, а люди будут больше тянуться к легкому интересному общению. Период Меркурия в Весах часто отмечен разного рода культурными мероприятиями: выставками, спектаклями и т.д.

Это лучшее время для полезных контактов, связей, партнерской деятельности. Самое продуктивное бизнес-партнерство может родиться именно в этот период.

Новолуние в Весах, которое было 26 сентября, будет влиять на первую половину октября. Будет возможность поразмыслить об отношениях с людьми, в том числе с деловыми партнерами, пересмотреть свои взаимоотношения с близкими людьми и партнерами по браку.

В первой половине месяца благодаря новолунию в точной оппозиции с Юпитером будут сохраняться завышенные ожидания, и новолуние научит избавляться от этих ожиданий и не навешивать ярлыков.

В октябре важно не идеализировать партнеров, не впадать в зависимость от них. Зависимость будет проявляться в том, что вы будете связывать свое благополучие только с пребыванием рядом с партнером. Зависимость в отношениях не принесет большого счастья, рано или поздно наступит разочарование, когда ожидания перестанут оправдываться. Первая половина месяца будет способствовать тому, чтобы научиться избавляться от зависимости в отношениях. Хорошо в первой половине октября слушать партнера, разговаривать с ним, но не додумывать за него то, чего на самом деле нет, и не требовать ежеминутного присутствия в вашей жизни. Также это не самое удачное время, чтобы давать обещания и верить им.

Под влиянием новолуния в первой декаде месяца в вашей жизни могут появиться новые люди и отношения. Это хороший период для общения, размещения рекламы. Особенно после окончания ретроградности Меркурия после 5 числа. В это время можно будет встретить вторую половину.

Влад Росс / УНИАН

Полнолуние – 9 октября, 23:55. Полнолуние будет в Овне. Появится возможность найти баланс между личными потребностями и желаниями партнеров. Луна в Овне часто означает импульсивность, резкость, излишнюю активность. Однако аспекты в точке полнолуния исключительно позитивные. А большой трин, в который попадает Солнце, намекает на то, что энергия этого полнолуния не будет напряженной. В период полнолуния можно будет увидеть кульминацию своих действий и решений.

Во второй половине месяца будет хорошо подвести итог того, что вам удавалось добиться. Когда Луна начнет убывать после 9 октября, будет завершаться и определенный этап в вашей жизни. В это полнолуние хорошо будет подумать о том, насколько быстро вы двигались к своим жизненным целям, надо ли вам замедлить темп или прибавить скорость.

В этом месяце можно действовать импульсивно. Луна в Овне всегда дает возможность что-либо быстро и с наскока решить. Если вы давно держали в голове какую-то важную идею, то после 9 октября может появиться большая решимость ее реализовать.

Солнце в Весах будет подсказывать, что нужно работать над своими партнерскими отношениями. После 9 октября можно решать те вопросы, которые вас давным-давно волновали. В этом месяце появится необходимость принять какое-то важное решение, например, предложить руку и сердце либо деловое партнерство.

Солнечное затмение. 25 октября, 13:48. 25 октября начнется очередной коридор затмений, который завершится лунным затмением 8 ноября. Затмение произойдет на финансовой оси Телец – Скорпион, поэтому будет пересматриваться финансовая подоплёка ценностей всего мира. Также у нас на пороге осенний финансовый кризис. Затмение будет на южном узле, а, значит, станут актуальными вопросы, решать которые придется не самостоятельно, а совместными усилиями с кем-то, особенно с людьми из прошлого.

В это время могут открываться какие-то ранее скрытые для нас вещи, особенно в финансовых вопросах, поскольку затемнение будет иметь место в знаке Скорпиона. Солнечное затмение может принести разные финансовые события со знаком плюс или минус. Это время переосмысления и изменений в делах, касающихся общих финансов, наследственных вопросов, займов и долгов.

Влияние затмения на Российскую Федерацию проявится в том, что начнутся там массовые протесты. Приближение этого затмения ощущается уже сейчас, мы это видим по протестам в Дагестане, стрельбе в школе Ижевска и т.д. Особенно ярко это будет проявлено 24-26 октября. В это время могут начаться необратимые процессы разрушения путинской вертикали власти. Могут разгореться протесты по всей России против "могилизации", когда из Украины повалят трупы погибших российских солдат.

Деловая активность

Поскольку четыре планеты будут статичными в октябре, в этом месяце во всем проявятся две вещи – замедление и компромисс. В целом, октябрь-2022 – это время торможения и пересмотра. Потому месяц, особенно его вторую половину, нельзя назвать удачным для серьезных бизнес-начинаний, новых проектов.

В октябре не следует рисковать финансами, а также лучше вернуть долги и рассчитаться по кредитам.

К концу месяца в деловой активности может наступить внезапное замедление. Потому некоторые вопросы лучше отложить хотя бы до момента, когда Марс преодолеет период статичности. То есть только после 2 ноября можно будет заниматься различными бизнес-вопросами.

Советую запасаться терпением и планировать ваши дела с учётом ретроградности Марса, то есть до 30 октября нужно успеть решить важные бизнес-дела, потому что дальше все будет стагнировать, и торговля может резко замедлиться в ноябре.

Вообще, ретроградным Марс будет довольно долго – с 30 октября по 13 января 2023 года. Именно в этот период у нас есть все шансы "заморозить" войну, особенно в ноябре-декабре.

Марс, планета войны, будет в квадрате к Нептуну, планете фанатиков, 12 октября. Потому 11-13 октября будут заходить "шарики за ролики", и может сказать свое слово ядерное оружие. Этот транзит будет влиять на более продолжительный период – 8-15 октября. Он может принести разного рода неприятности, недоразумения, активизацию мошенников. Вскроется непрофессионализм и разного рода обманы. Будьте осторожнее с любыми делами в эти дни, проверяйте работу других, не доверяйте непроверенным партнёрам. Энергетически эти дни не очень наполнены. В эти дни опасно начинать важные бизнес-проекты. Сложно будет проводить деловые переговоры, приходить к компромиссам. Так что не ждите каких-либо чудес в это время.

18 октября Марс будет в тригоне к Солнцу – это благоприятный транзит. Он даёт надежду на то, что проблемы удачно разрешатся. Появится больше энтузиазма, энергии, пойдет набор хорошего ресурса. Поэтому 17-19 октября решение важных дел в бизнес-партнерстве будет наиболее удачным.

Ещё один хороший аспект – Марс в тригоне к Меркурию – ждёт нас 27 октября. Несмотря на статичность планеты, в это время увеличится интеллектуальная активность, отовсюду будет приходить множество информации. Поэтому 26-28 октября могут созреть хорошие планы и удастся решить важные вопросы.

Деньги

Что касается финансовых тем, то статичность Плутона может давать торможение и задержку в решении серьезных финансовых вопросов вблизи 9 октября. Это неудачное время для крупных кредитов либо инвестиций. Вообще, мировая финансовая система может рухнуть вблизи разворота Плутона. Поэтому не удивляйтесь, если в это время произойдет обвал рынка ценных бумаг и цен на нефть. Вообще, Плутон связан с энергетикой. Поэтому сентябрь – это последний месяц с большими ценами на газ. Все это рухнет в октябре.

Венера, планета финансов, будет часть месяца двигаться по знаку Весы – с 29 сентября по 23 октября. А Весы – это знак силы Венеры. В период этого транзита люди охотнее заключают договоры и идут на компромиссы, деньги тратятся легко и без сожаления, особенно на то, что доставляет эстетическое удовольствие. Поэтому после статичности Меркурия, после 5 октября, и до 23-го числа хорошо покупать предметы искусства, ювелирные изделия и прочее. Если вы организовываете выставки предметов искусства и рукоделия, продаете цветы или занимаетесь флористикой, то это прекрасное время для вас: будет больше покупателей, клиентов.

23 октября Венера перейдет в знак своего изгнания – Скорпион. Поэтому возможны крайности в последней декаде октября, особенно в тратах. Не очень хорошее время, чтобы во что-либо вкладывать деньги. После 23 октября и до конца месяца лучше не совершать покупки, иначе, купите, например, телевизор – он быстро сгорит.

Влад Росс / УНИАН

Любовь и отношения

Любовные отношения в октябре-2022 будут складываться гармонично. Они будут приятными и в удовольствие. Можно знакомиться на сайтах и встречаться в клубах по интересам.

Венера переходит в знак Весы, т.е. в знак брака. В это время можно найти своего брачного партнёра. По крайней мере, в первые две декады месяца.

В это время многие будут стремиться к эстетике, романтике, радоваться общению с противоположным полом. Венера в Весах хороша для налаживания контактов, знакомств, общения с партнёрами, выяснения отношений, достижения компромиссов. Появится возможность будет помириться после ссоры с самыми близкими людьми, с которыми, казалось бы, напрочь были побиты горшки.

Венера будет делать напряжённые аспекты с Юпитером 21 октября и Плутоном 20 октября. Вблизи этих дат лучше не решать серьезные вопросы с партнерством.

В остальное время будет удача, если подойти к вопросам отношений серьезно и быть готовым к диалогу. Нужно пользоваться моментом, пока Венера будет находиться в Весах: проводить время в приятном обществе, читать романы, смотреть романтические фильмы, выбираться на природу, в живописные места. Такое время бывает только около месяца в году, и оно принесет множество приятных моментов.

После 23 октября Венера попадет под власть ненавистного Скорпиона – это знак крайностей и страстей. Поэтому на смену лёгкости и непринуждённости могут прийти сильные чувства, секс, страстные увлечения и беспокойство. И это будет самое худшее время для заключения брака.

Поездки и путешествия

В октябре-2022 Меркурий и Марс будут статичными, поэтому частыми будут опоздания на любой из видов транспорта. Поэтому начало и конец месяца – не самое удачное время для поездок. В дороге будут возникать разного рода сложности и препятствия, опоздания и прочие непредвиденные ситуации.

В октябре будут сохраняться пробки на российской границе. На стационарном движении Меркурия Россия окончательно закроет свои границы, и российские военнообязанные не смогут покинуть страну.

В целом, октябрь не назовешь удачным для путешествий. Хотя будет несколько наиболее благоприятных для дороги дней, когда риски будут минимальны:

на море, озеро, то есть к водоёму – 6-8, 15-17, 27 октября;

в санаторий и прочие места оздоровления и отдыха – 6-8, 15-17, 27 октября;

в горы – 5 октября;

близкие путешествия и поездки на дачу – 9-10, 13-14 октября;

на концерты, в театры – 7, 11, 18-20, 23-24, 27 октября;

на семинары, конференции и прочие поездки с целью получения знаний – 5, 13-14, 23-24, 27 октября;

деловые поездки, командировки – 20-22 октября.

Самые неблагоприятные дни для отъезда: 1-4, 12, 25-26, 28-31 октября.

Опасности месяца

Период катастроф и опасных транзитов ждёт нас после 9 октября, когда Марс будет в квадрате к Нептуну. В это время есть опасность применения не только атомного, но и водородного оружия.12 октября – особенно. Все напряжённые аспекты планет вблизи дня рождения Путина, 7 октября, потому 7-12 октября крайне опасны. В любой из этих дней может что-то произойти.

Вблизи 12 октября также стоит опасаться мошенничества, обманов.

Нептун связан с водой, жидкостями, нефтью, химией и цунами. Если Путин и спустит атомную бомбу в Чёрное море, то вблизи 12 числа, то есть 10-14 октября.

Марс связан с огнем и взрывами, поэтому квадрат Марса к Нептуну, опасен возникновением цунами 7-15 октября.

Также будет квадрат Солнца и Плутона вблизи 19 октября. Этот аспект связан с напряжениями и перегрузками. В это время возможна самая серьезная катастрофическая ситуация, уничтожение за день тысяч солдат РФ, их окружение и взятие в плен.

Любые эксперименты и рискованные действия вблизи 19 октября, то есть 17-21, будут не лучшей идеей. Могут быть массовые убийства и разрушения. Либо Путин начнет наносить удары по Украине, по важным дамбам, в частности, по Киевскому водохранилищу.

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В октябре 2022 года рекомендуется: возвращаться к делам, связанным с меркурианской тематикой, после 5 октября, т.е. подписывать контракты, вести дипломатические переговоры, начинать новые бизнес-проекты, составлять отчёты, рассчитывать бюджеты, обрабатывать данные, знакомиться, общаться, предлагать руку и сердце, посещать культурные мероприятия, заниматься научно-исследовательской деятельностью; возвращать долги, закрывать кредиты.

Не рекомендуется в октябре-2022: действовать импульсивно – лучше продумать заранее все детали и запасные ходы; вступать в долгосрочные обязательства; начинать долгосрочные проекты, особенно строительство; открывать крупные компании; все, что касается долгосрочных планов на десятилетия вперёд, категорически может не получиться.

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