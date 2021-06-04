Доживут не все: что скрывает законопроект о повышении пенсионного возраста в Украине

В Верховной Раде снова предлагают повысить пенсионный возраст / УНИАН

Слуги народа подали в парламент законопроект, которым в Украине могут повысить пенсионный возраст на 1 год. Если его примут, украинцам придется выходить на пенсию не в 60, как сейчас, а в 61 год. Причем сделать это депутаты собираются завуалированно – под видом заботы о женщинах, недавно родивших детей.

Главред разбирался, к чему приведут эти новшества.

Повышение за счет матерей

Напомним, что только в апреле минимальный пенсионный возраст мужчин и женщин уравняли – независимо от пола, пенсионер теперь выходит на пенсию после 60 лет. Но, согласно законопроекту "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о некоторых вопросах пенсионного возраста" (№5566), скоро эту планку могут поднять еще выше.

Примечательно, что и в этот раз народные депутаты брали за основу социальные стандарты развитых западных стран, где уровень жизни гораздо выше, чем в Украине.

Согласно документу, начиная с 1 января 2023 года возраст, который дает право для перехода на пенсию, ежегодно будут увеличивать на 1 месяц, из-за чего с 2035 года украинским пенсионерам придется выходить на пенсию уже в 61 год.

Сделать это депутаты собираются ради улучшения демографической ситуации весьма оригинальным способом. Ведь увеличение пенсионного возраста депутаты объясняют необходимостью сбалансировать Пенсионный фонд после того, как этим же законом снизят на полгода пенсионный возраст для женщин, которые родили ребенка и воспитали его до 6 лет.

То есть фактически, чтобы родившим детей женщинам можно было бы раньше уйти на пенсию, всем остальным работающим гражданам нужно будет отработать эти месяцы за них.

Читайте такжеКаждому третьему украинцу грозит лишение пенсии к 2045 году – прогноз Всемирного банка"Еще один бэби-бум маловероятен, и поэтому чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации, сложившейся в стране", - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

При этом из документа следует, что прямо из декрета уйти на пенсию не выйдет, так как уточняется, что минимально необходимый пенсионный возраст, независимо от количества детей не может быть уменьшен больше чем на три года.

Попытка снизить выплаты пенсий

Стоит отметить, что согласно действующему законодательству об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, для выхода на пенсию в 60 лет, украинцы должны иметь минимум 28 лет стажа.

Согласно этому же закону, в дальнейшем минимально необходимый страховой стаж также планируется увеличивать на 1 год ежегодно. Таким образом, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа, а те, у кого столько стажа не начисляется, смогут уходить на заслуженный отдых не раньше, чем в 63 года. Причем если до 65 лет у пенсионера не наберется 25 лет стажа, то он будет получать не пенсию, а только социальную помощь.

В связи с этим, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание на то, что неизвестно, как новшества депутатов касаемо женщин соотносятся с действующим законом. "Например, если у женщины 6 детей, но у нее нет 35 лет стажа, то по этому закону она сможет выйти на пенсию только в 65 лет. А если у нее нет и 15 лет стажа, то она вообще не выйдет на пенсию. Закон на этот вопрос не отвечает", - говорит Пендзин.

Главред обращался за разъяснением к основному автору законопроекта, Галине Третьяковой, однако ответа не получил.

Пендзин также отмечает, что весь мир стимулирует рождаемость различными способами, в основном, финансовыми – выплатами на рождение детей, госпрограммами, но нигде это не стимулируется ускоренным выходом на пенсию.

Читайте такжеПенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в УкраинеПо мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, единственная цель очередного закона о повышении пенсионного возраста – уменьшить объемы выплат пенсий. По его словам, в Украине наоборот, необходимо снижать пенсионный возраст, так как повышение в будущем рискует ускорить отток молодежи за рубеж.

"Данная инициатива приведет к тому, что количество пенсионеров у нас будет постепенно уменьшаться, причем количество тех, кто не вышел на пенсию и будет усиливать нагрузку на рынок труда – увеличиваться, аколичество молодежи, которая сможет получить работу – уменьшаться и эта молодежь будет вынуждена искать себе работу за рубежом", - говорит Гаврилечко. И добавляет, что отток молодых людей впоследствии может негативно сказаться как на финансировании Пенсионного фонда (ведь это создаст растущий дефицит средств), так и на государственной безопасности.

"Страна, из которой будет массово уезжать молодежь через некоторое время обречена на захват соседями. Просто в силу того, что здесь некому будет жить и некому ее защищать", - заключил эксперт.