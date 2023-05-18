Россия может потерпеть поражение в войне уже через четыре месяца - Виктор Кевлюк

РФ протестировала удары по центрам принятия решений, но потерпела поражение в воздухе, считает Виктор Кевлюк.

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Сбитие Кинжалов над Киевом окончательно уничтожило имидж РФ в мире - Кевлюк / Главред

16 мая страна-агрессор Россия впервые с начала полномасштабного вторжения массово применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал", и выпустила шесть таких ракет на Киев. Причем, несмотря на то, что все ракеты были сбиты украинской ПВО, Россия, прикрывая свое поражение, заявила о якобы уничтожении ЗРК Patriot.

В интервью Главреду полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал, на что на самом деле охотилась Россия во время удара, почему россияне хотят усилить ракетные удары и как сбивание "Кинжалов" повлияет на Запад и Россию.

В ночь на 16 мая Россия выпускала по Киеву сразу 6 "Кинжалов". На что она рассчитывала и почему использовала именно этот тип ракет? Ведь раньше, если брать во внимание предыдущие атаки, именно "Кинжалы" применяли крайне редко.

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Здесь переплелись многие мотивы, которые могут считаться причиной для применения именно этого вида ракет. В принципе, именно это и должно объяснить задачу группового удара. Несколько дней назад ЗРК Patriot перехватил "Кинжал" и сбил его, что ранее считалось невозможным. Соответственно, для таких ракет объекты ПВО являются одними из приоритетных целей. То есть групповой пуск имел целью прорвать противовоздушную оборону вокруг Киева для дальнейшего обстрела целей на территории города другими ракетами, которые нечем было бы перехватывать.

По данным Генштаба и командования Воздушных сил все 6 "Кинжалов" были перехвачены. Соответственно, из этого можно предположить, что судя по файер-шоу, которое наблюдали жители Киева ночью 16 мая, противовоздушные бои шли на подступах к городу и обломки местами летали в черте города. То есть целями, которые РФ выбрала для атаки, не были объекты ПВО, а, скорее всего, так называемые центры принятия решений - здание парламента, Офиса президента, Кабинета министров и тому подобное.

Ракета "Кинжал" - это фактически та самая ракета от ОТРК "Искандер". Россияне должны эти ракеты экономить, их не так много, потому что их производство крайне ограничено из-за санкций. Поэтому обстрелы "Кинжалами" не прекратятся, но это будут делать с других направлений. То есть там, где противник не ожидает наличия комплексов Patriot.

Официально Минобороны России заявили о том, что они наносили удары по "пунктам дислокации подразделений ВСУ, местам хранения боеприпасов" от западных стран. Если посмотреть на эту атаку, действительно ли Россия видела целями именно эти объекты? Свидетельствует ли эта атака об изменении тактики России в ведении обстрелов?

Здесь следует разделить части ответа друг от друга. Работа "говорящей головы" Минобороны РФ - читать то, что ей написали. А пишут они то, что написано в военных наставлениях по проведению подобных действий, и человек продолжает создавать для своей страны иллюзию того, что все идет по плану. Россияне уже пять раз уничтожили авиацию Воздушных сил ВСУ, но почему-то их самолеты продолжают падать. Они также уничтожили ЗРК Patriot, но кто же тогда сбивает российские ракеты? То есть россияне находятся в альтернативной реальности, и не стоит мешать им делать это и в дальнейшем. Потому что чем глубже они погрузятся в параллельную вселенную, тем проще будет с ними воевать.

Кто такой Виктор Кевлюк Эксперт Центра оборонных стратегий. Полковник запаса. Имеет за плечами 35 лет военной службы. Был начальником организационно-мобилизационного управления штаба ОК Запад (2014-2018), начальником Центра гражданско-военного сотрудничества ООШ ВСУ (2018-2020).

Со школьных лет все понимают, что в случае определенной угрозы нужно идти в подвал. Так же и с "центрами принятия решений" - у них подвалы по всей стране, и где именно они сидят, никто не знает. Обстрел зданий, в которых руководители государства были до войны и которые в принципе являются памятниками архитектуры, влечет за собой нарушение обычаев и правил войны, запрещающих обстреливать исторические памятники. Достать "Центр принятия решений" не так уж и просто, потому что сначала его еще надо найти. Россияне этого сделать не способны, ведь возможности космической разведки РФ над территорией Украины слабоваты, если вообще имеются. Поэтому наблюдать за нами из космоса они не сильно способны, как и обнаружить системы ПВО, районы сосредоточения войск. Поэтому и их возможности для прицельных ударов таких объектов достаточно малы. Они, скорее всего, руководствуются еще советскими списками дислокации и той информацией, которую получают через свою бывшую и действующую агентуру на территории Украины, и пытаются наносить удары по тем объектам, но преимущественно не попадают. Агентурная разведка, конечно, прилежна, но она не способна предоставлять точных координат, необходимых для прицельных ударов. Потому что не будут люди бродить по улицам с измерительным прибором и делать вид горводоканал, а координаты по гугл-картам - это уже не прицельная стрельба.

Мы на такие действия РФ тоже реагируем, и то, что способно двигаться, давно уже переместилось в мало кому известном направлении. Есть стационарные объекты, которые переместить крайне сложно, и они прикрываются средствами ПВО, запасы соответствующим образом рассредоточиваются. Поэтому говорить о том, что удары противника наносят серьезный ущерб и влияют на способность Вооруженных сил к ведению оборонительных или наступательных действий, не приходится, потому что эти убытки минимальны.

Так что мечта противника попасть во что-то, где хранятся запасы от западных партнеров, тоже невыполнима. Потому что у них тоже есть огромный опыт проведения боевых операций в Афганистане, Ираке и т.д., и они смыслят в том, как прятаться.

Министр обороны Резников заявлял, что у России осталось 73 "Кинжала". Насколько быстро россияне могут их делать?

На эту тему периодически высказывается ГУР МО и публикует более подробные анонсы того, сколько ракет есть у РФ и сколько они могут сделать до конца года. Что же касается тех 73 ракет, которые остались у россиян, то ими будут пытаться атаковать объекты и в дальнейшем. Эти объекты будут расположены как непосредственно в операционной зоне, так и в глубине украинской территории. Но обе стороны понимают, что зенитных комплексов, способных перехватывать гиперзвуковое оружие у нас не так много. Вообще в мире систем противоракетной обороны есть глобальная система в США, у Украины есть, как оказалось, несколько батарей ЗРК Patriot, которые способны это делать. Но ими прикрыть всю Украину невозможно - эти комплексы будут прикрывать именно те объекты, которые имеют исключительный вес то ли с точки зрения государственного управления, то ли обороны, защиты или экономического потенциала или же прикрытия ударных группировок, которые будут сформированы для проведения наступательной операции.

Кстати, двух батарей достаточно для прикрытия группировок на юге, от Херсона до Мариуполя. Это - серьезное оружие, и просто противнику здесь не будет. Но следует помнить, что взлет МиГ-31К следует воспринимать крайне серьезно. Не потому что у "Кинжала" боевая фугасная часть на полтонны, а потому что она тратит минимум времени на подлет к цели.

Относительно МиГов сразу хотела уточнить. Мониторинговые каналы писали о том, что были пуски Калибров, после чего быстро долетели "Кинжалы". Как Россия может маскировать эти удары?

Противовоздушная оборона противника - штука очень творческая. И ожидать, что россияне будут каждый раз действовать по шаблону, не стоит. Сначала по всем канонам наносится удар по радиолокационным станциям, затем РЛС подавляют средства радиоэлектронной борьбы. Параллельно с этим наносится удар по ЗРК, а уже после этого - по выбранным объектам, одиночные или групповые. Соответственно, в первые волны мы видим атаки "Шахедами" с надеждой перегрузить ими систему ПВО и разоблачить места работы пусковых установок. Затем по этим объектам наносятся удары "Искандерами", крылатыми ракетами воздушного базирования, и уже после этого наносят третий удар "Калибрами", "Кинжалами", которые атакуют цели ракетного удара. Но друг от друга воздушные удары отличаются, поэтому нельзя сказать, что РФ действует по шаблонам.

Учитывая, что над Киевом были сбиты все шесть "Кинжалов", то, насколько я понимаю, Россия потеряла определенный козырь в атаках столицы. Как этот инцидент отразится на ее имидже?

Это не инцидент, это одна сторона проиграла противовоздушный бой другой. Это, скорее, военное поражение. Многие люди, которые следят за развитием событий в Украине, делают свои выводы. Военные, наблюдающие за войной, поняли, что "Кинжал" можно перехватывать и сбивать, но для этого надо иметь соответствующие инструменты. Поэтому они напрягают своих политиков, чтобы те давали деньги, ведь батарея ЗРК Patriot стоит миллиард долларов, и сдать бутылки после Нового года для ее покупки недостаточно, здесь нужны серьезные деньги. Соответственно, политики видят: если военные имеют такое вооружение, можно спать относительно спокойно, потому что это работает, как проверено в Украине. Налогоплательщики смотрят на эту покупку как на то, что они, мол, недаром давали деньги правительству, и это работает.

Все, кто работают над имиджем, понимают, что в очередной раз подловили Россию на лжи. С другой стороны, торговля оружием так и работает - все рассказывают о суперспособностях того, что производят и хотят продать. Это нормально, что кто-то рассказывал, что эту ракету невозможно сбить. Средства поражения и противодействия развиваются в диалектическом единстве - если кто-то создал оружие для убийства, то обязательно что-то создадут и для защиты. И конца-края этой спирали развития нет. Просто все поняли, если иметь ЗРК Patriot последней модификации, то тогда у вас есть надежная и эффективная система ПВО.

По опыту предыдущих поражений, Россия будет беситься. Следует ожидать очередных ракетных ударов - они также будут мстить, рассказывать о "дедах воевалы" да еще нести глупости. Но однозначно стоит ожидать определенного обострения. Проявление этого обострения - то ли массированная ракетная атака, то ли пуск ракет с Черного моря, то ли взлет самолетов с Энгельса или где-то еще, или же запуск всех сразу остатков "Шахедов" или будет что-то на фронте, в Бахмуте, Авдеевке или Марьинке. То есть, безусловно, будут отвлекать внимание российского общества от этой военной неудачи путем создания некой "победы".

А в геополитическом плане это поражение насколько болезненно для России?

Она для них как начало перелома руки - словно и синяк, отекает, но последствия еще не наступили. Но уже есть осознание того, что произошло что-то плохое. Обратите внимание на поведение китайских дипломатов - после визита Си Цзиньпина в Москву, дипломатический десант Китая в Европе активно работает, пытаясь отмежеваться от РФ. Мол, Китаю нечего делить с Европой, мы имеем общие взгляды на свободу и демократию. То есть геополитический удар якобы наносили по России, а ударил он по Китаю. Из этого можно сделать вывод, что украинская ПВО уничтожением шести гиперзвуковых ракет подает сигнал демократической части мира о том, что Patriot работает. Все, кто имел какие-то посягательства на спорные территории, теперь серьезно задумается, ведь гиперзвуковое оружие не оправдало своих ожиданий. Поэтому геополитический эффект от поражения РФ будет проявляться в самых неожиданных местах. Россия уже поняла, что стала страной-изгнанником, а ее имидж уже больше ничем не испортить, потому что хуже некуда.

Если России уже дальше некуда падать, как это поможет Украине в завершении войны? Будут ли западные политики и дальше оглядываться на РФ после этого?

То, что мы относительно успешно отражаем российские ракетные удары по Украине, подсказывает западным инвесторам нашей победы, что процессы поставки нужных нам средств, ресурсов и материалов нужно ускорить, потому что война несколько затянулась, а это не выгодно никому. Надо ставить точку, которая может быть поставлена ВСУ только на полях боев в Украине. Поэтому, безусловно, нам будут помогать к нашей полной победе и военному поражению России. Все понимают, если Россию не добить вовсе, то через 10-15 лет она восстановится и снова начнет то, что начинала всегда. Кто-то из западных исследователей провел интересное исследование и проанализировал военные кампании РФ за последние 300 лет. И пришел к выводу, что в тех кампаниях, где Россия побеждала, победа наступала через 8 месяцев с начала войны. Или же наступало поражение через 18 месяцев. Соответственно, у нас сейчас длится 14 месяц от начала вторжения, поэтому, как показывает история, осталось недолго.