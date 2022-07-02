Заплатят за все: каким образом Украина получит арестованные российские 300 миллиардов

Украина имеет шансы получить российские деньги, но процедура может быть очень сложной / newizv.ru

Как именно после победы Украины можно будет забрать российские деньги и активы за рубежом на восстановление государства? Россияне зверски убивают десятки тысяч украинцев, разрушают недвижимость инфраструктуру. Какое наказание они понесут?

300 миллиардов или 1 триллион?

"Главред" пообщался с председателем правления общественной организации "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максимом Тютюнниковым. По его словам, точная сумма средств, которую западные союзники смогут передать на восстановление Украины из конфискованных российских активов пока неизвестна.

"То, на что точно можно было бы рассчитывать, это замороженные активы Центробанка РФ за рубежом – примерно 300 млрд долларов, что составляет около 60% объема всех золотовалютных резервов России. Другую часть государственных средств Россия перед вторжением в Украину спрятала у себя в золото физически, в Китае – в юанях, и часть в международных учреждениях, поэтому на них рассчитывать не приходится", - рассказал Тютюнников.

Читайте такжеРоссию накрывает экономический каннибализмС ним соглашается эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, который добавляет, что средства могут быть значительно большими. Так, по информации НАПК, заморожено российских активов за рубежом на сумму не менее 1 трлн долларов.

"Однако, как бы там ни было, но Украина все равно получит не более 500 млрд долларов", - добавляет он.

Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm, отмечает, что те 300 млрд долларов, о которых так все часто упоминают, являются лишь активами Центробанка РФ за рубежом, которые могут быть арестованными в США. По его мнению, вообще активов этого российского банка-монстра за рубежом около 400 млрд долларов.

"Общая же сумма нам неизвестна. По последним данным, только в странах ЕС заморожено собственности российских олигархов на сумму 12,5 млрд евро. Поиск активов продолжается, однако надо понимать, что большинство из них открыто на офшорные компании или подставных лиц", - добавляет специалист.

Золото, валюта и ценные бумаги

Если расписать эти все активы, то какими они будут и в чем?

Прежде всего, следует учитывать саму природу этих средств. Резервы Центрального Банка России - это золотые и валютные накопления, которые используются для влияния на курс рубля. В случае девальвации нацвалюты Центральный банк продает иностранную валюту из резервов, удовлетворяя спрос на нее. То есть, эти резервы – это так называемая "финансовая подушка" любого государства.

По состоянию на 2022 год в структуре золотовалютных активов ЦБ РФ наибольшую долю, а именно 38%, занимают государственные ценные бумаги иностранных государств. Это облигации, выпущенные иностранными правительствами, или государственные гарантии других стран. То есть более трети международных резервов России вложены в суверенный долг других стран.

"В отчете самого Центробанка РФ было указано, что ценные бумаги иностранных государств являются долговыми обязательствами, в основном выпущенными правительствами таких государств: Китая, Германии, Франции, Соединенного Королевства, Австрии, Канады, США, а также государственными агентствами и фондами, международными организациями и банками. На депозитах в иностранных банках ЦБ РФ держал 30% активов в валюте, золото занимало 21%, ценные бумаги иностранных компаний - 4,6%, ценные бумаги международных организаций – 3,8%", - рассказал Максим Тютюнников.

Сейчас международные резервы России в размере 300 млрд долларов, что находились в США, Канаде, Великобритании, странах ЕС и Японии, заблокированы международными санкциями. Это означает, что Центробанк России не сможет продавать указанные валютные активы для спасения рубля от девальвации.

"Основная сумма средств из этих арестованных 300 млрд долларов находится в Германии - 15,7% активов, во Франции - 10%, Японии - 9,3%, США - 6,4%. В этих четырех странах размещены около 250 млрд долларов центробанка России.

Другие средства из резервов находятся в Великобритании - 5,1%, международных организациях - 4,3%, в Канаде - 2,7%, в Австрии – 2,5%", - констатирует эксперт.

Иван Никитченко уверен, что эти 300 млрд долларов находятся в виде денег и банковских металлов, а также облигаций государственного займа США. Он считает, что они являются достаточно ликвидными.

"А остальные – это также средства на банковских счетах, однако уже компаний и физических лиц, их недвижимость, движимое имущество, корпоративные права предприятия и тому подобное", - добавляет он.

Эксперт также отметил, что остальные активы находятся в странах ЕС и других государствах, намекая на то, что они могут быть даже в Китае и Индии. Однако следует понимать, что эти государства не присоединились к санкциям против России и там никаких арестов имущества или активов России не было.

Сложная процедура конфискации

Каким образом будет продаваться, к примеру, арестована русская недвижимость и как вообще Украина сможет получать средства от России в разных странах мира?

Вопрос реализации арестованной российской недвижимости для дальнейшей ее передачи Украине на послевоенное восстановление имеет свои нюансы.

Во-первых, большинство недвижимости оформлено на подставных лиц или анонимные трасты, то есть российская собственность за рубежом хорошо скрыта. Поэтому для замораживания и конфискации имущества его надо сначала найти.

Во-вторых, конфискация имущества физических или юридических лиц с последующей передачей пострадавшей стране не предусмотрена международным правом и может трактоваться как нарушение права собственности. В связи с этим, странам-партнерам необходимо будет создать надлежащую правовую процедуру, которая позволит конфисковать активы россиян, против которых введены санкции.

"Как вариант, активы под санкциями могут быть изъяты при наличии судебного решения против владельцев этих активов, но это может затянуться надолго, учитывая, что процесс должен происходить в отношении каждого арестованного актива для каждого подсанкционного лица, а также, что российские олигархи и правительство будут максимально затягивать судебное разбирательство. Кроме того, есть опасения, что даже в случае нашей победы в суде, Россия просто не будет выполнять его решение", - отмечает Максим Тютюнников.

Также немало важно, что сейчас только власти Канады приняли закон, предусматривающий право конфисковывать и продавать активы, принадлежащие лицам или организациям, в отношении которых были введены санкции из-за вторжения РФ на территорию Украины. Имущество, согласно этому закону, может быть конфисковано после соответствующего решения суда. Другие же страны пока не принимали соответствующих законов.

"Быстрого механизма передачи каких-либо арестованных активов пока нет. Ведь арест это не означает конфискация. Только после конфискации актив может быть передан на реализацию. Конфискация может быть на основании решения суда. Например, Украина подаст иск на возмещение убытков, международный суд вынесет решение о конфискации и реализации активов для возмещения заявленных убытков. И сумму ущерба еще надо доказать. После решения Международного суда, оно будет направлено в национальные суды (США, Британии, Германии и т.д.). И эти инстанции должны вынести формальные решения на основании международного. И только после этого начнется процедура конфискации, подготовки, оценки и самой реализации", - считает Иван Никитченко.

А вот экономист Егор Киян отмечает другую, сугубо внутреннюю украинскую проблему. Так, по его мнению, Министерство юстиции Украины до сих пор не разработало механизма передачи такого имущества нашей стране. Да, сегодня есть разные мнения по этому поводу: некоторые эксперты считают, что посредниками в этом должны выступить украинские банки. К тому же, по мнению Кияна, власти Украины еще не определялись четко, куда именно будут направляться эти средства.

Максим Тютюнников отмечает, что Министр юстиции Украины все же предложил оформить этот процесс в юридической плоскости путем заключения международного договора со страной, которая сохраняет соответствующие активы, или многосторонний международный договор с несколькими государствами.

Далее Украине необходимо будет создать фонд, куда будут перечислены средства – золотовалютные резервы России. Также необходимо начать работу соответствующей комиссии, которая будет изучать требования от пострадавших в результате агрессии и выплачивать компенсации за счет этого фонда.

В этом вопросе, как видим, проблемы есть и на международном, и сугубо на украинском законодательном уровнях.

Итак, быстрого механизма передачи любых арестованных активов пока нет и скорее всего не будет. Это все длительная и кропотливая работа с отстаиванием своих прав в соответствующих судах.