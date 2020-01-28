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День Олени та День Елены 2020 – вітання и картинки

28 января 2020, 06:47

Як привітати Олену з Днем ангела українською та російською мовами – привітання своїми словами та яскраві картинки підібрав Главред.

День ангела Олени 2020 – привітання з Днем Олени и как поздравить с Днем Елены на русском
День ангела Олени 2020 – привітання з Днем Олени и как поздравить с Днем Елены на русском / Коллаж Главреда

Перший цього року День ангела Олени відзначаємо 28 січня. Це іменини Олени (день ангела Елены по церковному календарю) на честь великомучениці Олени.

Привітання з Днем Олени звучать цього дня для усіх світлих та чудових дівчат, які носять це прекрасне ім’я. За вдачею вони довірливі та жваві. В них багата фантазія. Частіш за все з Олени вирости татусева донька.

Наступного разу привітання з Днем ангела Олени – картинки та тексти – стануть їхнім друзям у нагоді 19 березня – у день рівноапостольної цариці Олени Константинопольської.

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День ангела Олени 2020 – привітання

Привітання з Днем Олени в прозі:

Олено! Хай цього зимового дня у тебе буде весняний настрій, життя буде барвистим і цікавим, немов літній день. Нехай твій ангел охороняє тебе від бід і підказує правильний шлях!

***

Привітання з Днем Олени своїми словами:

Вітаю з Днем Олени! Бажаю творчих польотів, любові, мрій, великих проривів в житті, чудес, задоволень, захоплюючих пригод, веселощів, натхнення, найбільших успіхів, везіння і добра.

***

Вітання з Днем Олени красиве:

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела Олена, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Привітання з Днем Олени зворушливе:

Сьогодні в твій День ангела, ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.

Хай Оленочка свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовільня усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.

***

Привітання з Днем ангела від мами дочці:

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи,

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху!

З днем ангела!

День ангела Елены – поздравления

Поздравление с Днем ангела Елене в прозе короткое:

Елена, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

Красивоепоздравление с Днем ангела Елене:

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

Поздравление с Днем ангела Елене – стихи:

С днем ангела тебя

Поздравлю я, Елена,

Пусть будет жизнь счастливой,

Необыкновенной.

Ангел пусть тебя

Бережет от бед,

За тобой по жизни

Пусть летит он вслед.

Крыльями укроет

От гроз и от ненастья,

Щедрою судьба

Будет пусть на счастье.

***

Поздравление с Днем ангела Елене своими словами:

Ленусик дорогой, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

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