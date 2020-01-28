День Олени та День Елены 2020 – вітання и картинки

Як привітати Олену з Днем ангела українською та російською мовами – привітання своїми словами та яскраві картинки підібрав Главред.
Перший цього року День ангела Олени відзначаємо 28 січня. Це іменини Олени (день ангела Елены по церковному календарю) на честь великомучениці Олени.
Привітання з Днем Олени звучать цього дня для усіх світлих та чудових дівчат, які носять це прекрасне ім’я. За вдачею вони довірливі та жваві. В них багата фантазія. Частіш за все з Олени вирости татусева донька.
Наступного разу привітання з Днем ангела Олени – картинки та тексти – стануть їхнім друзям у нагоді 19 березня – у день рівноапостольної цариці Олени Константинопольської.
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День ангела Олени 2020 – привітання
Привітання з Днем Олени в прозі:
Олено! Хай цього зимового дня у тебе буде весняний настрій, життя буде барвистим і цікавим, немов літній день. Нехай твій ангел охороняє тебе від бід і підказує правильний шлях!
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Привітання з Днем Олени своїми словами:
Вітаю з Днем Олени! Бажаю творчих польотів, любові, мрій, великих проривів в житті, чудес, задоволень, захоплюючих пригод, веселощів, натхнення, найбільших успіхів, везіння і добра.
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Вітання з Днем Олени красиве:
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела Олена, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
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Привітання з Днем Олени зворушливе:
Сьогодні в твій День ангела, ми хочемо побажати:
Щоб у житті твоїм було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.
Хай Оленочка свята піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовільня усі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні.
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Привітання з Днем ангела від мами дочці:
Цвіти, моя доню, цвіти,
Хай ангел хоронить від злого,
Для тебе відкриті світи,
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху!
З днем ангела!
День ангела Елены – поздравления
Поздравление с Днем ангела Елене в прозе короткое:
Елена, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
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Красивоепоздравление с Днем ангела Елене:
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
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Поздравление с Днем ангела Елене – стихи:
С днем ангела тебя
Поздравлю я, Елена,
Пусть будет жизнь счастливой,
Необыкновенной.
Ангел пусть тебя
Бережет от бед,
За тобой по жизни
Пусть летит он вслед.
Крыльями укроет
От гроз и от ненастья,
Щедрою судьба
Будет пусть на счастье.
***
Поздравление с Днем ангела Елене своими словами:
Ленусик дорогой, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлёт тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.