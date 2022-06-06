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День журналиста 2022 в Украине: поздравления и картинки к празднику

6 июня 2022, 08:00

Поздравления с днем журналиста украины, картинки и открытки к празднику - в подборке Главреда.

День журналиста в Украине
День журналиста 2022 / depositphotos.com/

6 июня свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации - "четвертая власть" - журналисты, корреспонденты, репортеры, все те люди, которые работают с информацией и доносят ее широким массам.

Война в Украине открыла также информационный фронт. Тысячи человек ежедневно рискуют жизнью в самых горячих точках, чтобы донести миру правду о военных преступлениях россии. Профессия журналиста неоценима в условиях военного времени, поэтому в этом году 6 июня – особый день, когда работники СМИ принимают поздравления.

С днем журналиста – картинки, поздравления в прозе и стихах

Ну, что, с праздником, дружище – с Днем журналиста! Как только вас не называют: четвертая власть, акулы пера и даже продажные писаки! Но в общении с тобой я отметаю все эти прозвища - все-таки прежде всего ты мне не журналист, а друг, который работает журналистом. Я желаю тебе острых тем, неисчерпаемого вдохновения и удовольствия от творчества! Будь счастлив! Будь здоров! Поздравляю!

***

Поздравляю тебя с профессиональным праздником – днем журналиста! Хочу пожелать удачи, любви, отличного настроения и, конечно же, как можно больше успехов и достижений в профессиональной сфере! Желаю напористости, любознательности, интересной жизни, веселья! Пусть всегда все будет хорошо! Пусть газеты с твоими материалами раскупают, как горячие пирожки!

С днем журналиста картинки
С днем журналиста картинки

***

Журналист! Вся твоя жизнь – горячая точка, из которой ты ведешь свои долгожданные репортажи. И все они – либо сенсация, либо нонсенс или тема для размышления. Неординарное изложение событий, сочные красноречивые фразы – все это ты, твой талант! Желаю беспредельного счастья, любви и удачи! Пускай у тебя будет всегда богатая аудитория и верные поклонники! С днем журналиста!

***

Нету у них никакого оружия,

Кроме бумаги листка и пера.

В журналах, газетах они честно служат,

Острого слова они мастера!

В бесцветности фразы не будут повинны,

Напишут о спорте, науки открытиях,

Да, журналисты из Украины

Знают всегда обо всех событиях.

Им поздравительный пишем стишок,

Праздник у них, пусть прочтут поздравок!

С днем журналиста картинки
С днем журналиста открытки

***

Каждый день знакомить с новостями

Вы себе профессию избрали.

Происходит что у нас с властями,

И кому мы сколько задолжали.

Продолжайте вы и дальше делать

Репортажи с точек интересных.

Было больше новостей чтоб смелых

И поменьше скучных или пресных.

С днем журналиста картинки
6 июня - день журналиста

***

Освещает жизнь народа ясно,

Ярко отражает суть вещей,

Даже в тех местах, где так опасно

Нам не обойтись без новостей.

И сегодня Украина отмечает

Журналиста день – пускай же вам

Поздравок дорогу освещает,

Как маяк идущим кораблям.

С днем журналиста картинки
День журналиста 2022
С днем журналиста картинки
С днем журналиста картинки
С днем журналиста картинки
С днем журналиста

День журналиста
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