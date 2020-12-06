Мужественные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки

Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах и в прозе, открытки

Сегодня отмечается День Вооруженных сил Украины. 6 декабря – праздник мужественных людей, которых Украина чтит в этот день ежегодно, начиная с 1993 года.

В последние годы Украина активно развивает свою армию, модернизирует военную технику и наращивает обороноспособность.

День Вооруженных сил Украины сегодня – праздник всех, кто защищает от врагов наше государство, всех, кто заботится о безопасности страны. Именно благодаря их несокрушимому духу Украина и по сей день является суверенным независимым государством.

На праздник 6 декабря Главред подобрал самые лучшие оригинальные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины – официальные в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки с Днем Вооруженных сил Украины.

Привітання з Днем Збройних сил України прозою, у віршах та смс

Офіційні привітання з Днем Збройних сил України:

Вітаю вас із Днем Збройних сил України – святом хоробрих чоловіків та жінок у погонах, які своєю стійкістю і незламністю духу зберегли незалежність та суверенітет держави. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.

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Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

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Шановні колеги, друзі та всі, хто причетний до військової служби! Ніколи не забудемо героїв, їхні подвиги та звитягу! Вічна їм слава і пам’ять! А тим, хто в строю, хто нині на захисті України, хто піклується про її безпеку та обороноздатність бажаємо міцного здоров’я, незламного духу і перемоги!

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Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

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З Днем Збройних сил України! Нехай мир стане реальним і надійним явищем на всій території нашої рідної багатостраждальної держави, а також у кожному домі, у кожному серці!

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Прикольне привітання з Днем Збройних сил Україникоханому чоловікові:

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!

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Бажаю усім солдатам, офіцерам і генералам сил, здоров'я, добра у родинах та сімейного затишку, а нам усім миру і спокою на всій українській землі. Бажаю воїнам безпеки та успіхів на службі. Слава вам! Слава Україні! Героям слава!

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6 грудня – тож Тебе вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарно казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться Тобі!

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Ти справжній воїн, я це знаю!

Оберігаєш ти мене щодня

Без пушки, шаблі і коня!

Тебе сьогодні я вітаю,

Мій генерал, любов моя!

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Листівки з Днем Збройних сил України – картинки