Мужественные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины: стихи, проза и картинки

Оригинальные поздравления с Днем Вооруженных сил – официальные в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки с Днем ВСУ – в материале Главреда.
Сегодня отмечается День Вооруженных сил Украины. 6 декабря – праздник мужественных людей, которых Украина чтит в этот день ежегодно, начиная с 1993 года.
В последние годы Украина активно развивает свою армию, модернизирует военную технику и наращивает обороноспособность.
День Вооруженных сил Украины сегодня – праздник всех, кто защищает от врагов наше государство, всех, кто заботится о безопасности страны. Именно благодаря их несокрушимому духу Украина и по сей день является суверенным независимым государством.
На праздник 6 декабря Главред подобрал самые лучшие оригинальные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины – официальные в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки с Днем Вооруженных сил Украины.
Привітання з Днем Збройних сил України прозою, у віршах та смс
Офіційні привітання з Днем Збройних сил України:
Вітаю вас із Днем Збройних сил України – святом хоробрих чоловіків та жінок у погонах, які своєю стійкістю і незламністю духу зберегли незалежність та суверенітет держави. Бажаю вам та вашим рідним міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.
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Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
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Шановні колеги, друзі та всі, хто причетний до військової служби! Ніколи не забудемо героїв, їхні подвиги та звитягу! Вічна їм слава і пам’ять! А тим, хто в строю, хто нині на захисті України, хто піклується про її безпеку та обороноздатність бажаємо міцного здоров’я, незламного духу і перемоги!
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Хай згинуть назавжди усі вороги,
Панують хай мир і любов навкруги,
Вітаю тебе я зі святом щосили!
Здоров’я тобі! Хай живуть Збройні Сили!
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З Днем Збройних сил України! Нехай мир стане реальним і надійним явищем на всій території нашої рідної багатостраждальної держави, а також у кожному домі, у кожному серці!
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Прикольне привітання з Днем Збройних сил Україникоханому чоловікові:
Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!
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Бажаю усім солдатам, офіцерам і генералам сил, здоров'я, добра у родинах та сімейного затишку, а нам усім миру і спокою на всій українській землі. Бажаю воїнам безпеки та успіхів на службі. Слава вам! Слава Україні! Героям слава!
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6 грудня – тож Тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарно казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться Тобі!
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Ти справжній воїн, я це знаю!
Оберігаєш ти мене щодня
Без пушки, шаблі і коня!
Тебе сьогодні я вітаю,
Мій генерал, любов моя!
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!