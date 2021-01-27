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Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины

27 января 2021, 04:47

Открытки и картинки для Нины, музыкальное поздравление с Днем ангела Нины и пожелания в прозе, стихи и смс – подготовил Главред на именины Нины 27 января.

День ангела Нины - открытки и дивные поздравления в День святой Нины
День ангела Нины - открытки и дивные поздравления в День святой Нины

Поздравления с Днем ангела Нина принимает трижды в год. И первый раз 27 января – в праздник святой равноапостольной Нины. Потом будет еще 14 мая, 19 ноября – и всё.

Само имя Нина означает, по одной из версий, царица. А святая Нина всегда особо почиталась в Закавказье. Впрочем, в Украине и России это тоже довольно популярное имя. Поэтому на День ангела Нины открытки и пожеланиями своими словами сегодня будут дарить часто и щедро.

Красочные открытки и картинки для Нины, музыкальное поздравление с Днем ангела Нины и поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс – подготовил Главред на именины Нины 27 января.

Привітання на День ангела Ніни українською мовою

Поздравления с Днем ангела Нины в прозе, стихах и смс

Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие.

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***

С праздником святой Нины поздравляю,

Так не просто направляться к Богу,

Но с молитвой я надеюсь, уповаю,

Что найдем мы верную дорогу.

Пусть морозы подождут и не терзают,

С верой и надеждой мы идем,

Только правду Божью принимая,

Мы Христа, скорей всего, в душе найдем.

***

С днем ангела, Нина! Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Света, любви тебе, милая Ниночка!

***

Нина, с именинами тебя поздравить рады,

И с восхищеньем говорим,

С тобою встречи для нас награда,

Мы любим тебя и боготворим.

Пусть ангел тебя крылом коснётся,

Пусть грустить никогда не придётся,

Во всём тебе удачи и везенья,

И отличного настроенья.

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***

С именинами, Нинуля! Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих.

***

День ангела приходит

Для Ниночки моей.

Тебе желаю счастья,

Чтоб радостным мир был.

От всякого ненастья

Чтоб ангел сохранил.

***

Поздравляю с Днем Святой Нины! Желаю, чтобы Святая Нина помогала вам во всём! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царит мир и лад!

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***

С днем святой Нины,

Тебя поздравляю

В твои именины

Счастья желаю!

Пусть прекрасные мгновенья

Твое сердце согревают,

Радости и вдохновенья

И добра тебе без края!

***

Ниночка, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствуют! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

***

Поздравляю с днём ангела, Нина. И хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.

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Музыкальное поздравление с Днем ангела Нины

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