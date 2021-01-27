Пожелания и поздравительные открытки с именинами для Нины

Открытки и картинки для Нины, музыкальное поздравление с Днем ангела Нины и пожелания в прозе, стихи и смс – подготовил Главред на именины Нины 27 января.
Поздравления с Днем ангела Нина принимает трижды в год. И первый раз 27 января – в праздник святой равноапостольной Нины. Потом будет еще 14 мая, 19 ноября – и всё.
Само имя Нина означает, по одной из версий, царица. А святая Нина всегда особо почиталась в Закавказье. Впрочем, в Украине и России это тоже довольно популярное имя. Поэтому на День ангела Нины открытки и пожеланиями своими словами сегодня будут дарить часто и щедро.
Красочные открытки и картинки для Нины, музыкальное поздравление с Днем ангела Нины и поздравления в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс – подготовил Главред на именины Нины 27 января.
Привітання на День ангела Ніни українською мовою
Поздравления с Днем ангела Нины в прозе, стихах и смс
Ниночка, поздравляю тебя с днем твоего Ангела! Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие.
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С праздником святой Нины поздравляю,
Так не просто направляться к Богу,
Но с молитвой я надеюсь, уповаю,
Что найдем мы верную дорогу.
Пусть морозы подождут и не терзают,
С верой и надеждой мы идем,
Только правду Божью принимая,
Мы Христа, скорей всего, в душе найдем.
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С днем ангела, Нина! Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Света, любви тебе, милая Ниночка!
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Нина, с именинами тебя поздравить рады,
И с восхищеньем говорим,
С тобою встречи для нас награда,
Мы любим тебя и боготворим.
Пусть ангел тебя крылом коснётся,
Пусть грустить никогда не придётся,
Во всём тебе удачи и везенья,
И отличного настроенья.
***
С именинами, Нинуля! Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих.
***
День ангела приходит
Для Ниночки моей.
Тебе желаю счастья,
Чтоб радостным мир был.
От всякого ненастья
Чтоб ангел сохранил.
***
Поздравляю с Днем Святой Нины! Желаю, чтобы Святая Нина помогала вам во всём! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, здоровье никогда не подводит, семья будет дружна и благополучна, а в доме царит мир и лад!
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С днем святой Нины,
Тебя поздравляю
В твои именины
Счастья желаю!
Пусть прекрасные мгновенья
Твое сердце согревают,
Радости и вдохновенья
И добра тебе без края!
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Ниночка, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствуют! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!
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Поздравляю с днём ангела, Нина. И хочу пожелать, чтобы твой путь всегда был освещён добром и счастьем, чтобы в жизни было много радости и любви, чтобы в деятельности ждал тебя успех и удача, чтобы везение и благополучие были твоими верными спутниками.