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С Днем Елены 2023 - поздравления с Днем ангела Елены в картинках, открытках и стихах

27 января 2023, 05:00
Теплые слова для прекрасных подруг, сестер, коллег, которые отмечают день ангела Елены.
С днем ангела Елена
С днем ангела Елена / ua.depositphotos.com

В январе православная церковь чтит святую Елену. В этот день верующие посещают богослужения в храмах, а также молятся иконам святой покровительницы о здравии для всех, кто носит это красивое имя. День Елены – еще один повод поздравить носительниц этого имени.

День ангела Елены 2023: когда празднуют

В церковном календаре для именин отводится не один день. В течение года таких дат 7, но каждая из них требует почитания разных святых. Для празднования именин нужно выбрать дату, которая ближе всех остальных ко дню рождения.

Когда день ангела Елены:

28 января, 8 июня — Елена мученица;

19 марта, 3 июня — Елена Константинопольская;

10 июня — Елена Дивеевская;

24 июля — Елена Российская;

12 ноября — Елена Сербская.

День Елены: значение имени

В переводе с древнегреческого языка это имя означает "светлая", "солнечная". Если вы хотите, чтобы у дочери была легкая судьба, то можно ее назвать Еленой. Носительницы такого имени отличаются мягким характером, но они способны постоять за себя и лишнего не отдадут.

Поздравления с днем Елены: теплые слова в стихах и прозе

Предлагаем выбрать поздравления с днем ангела Елены для сестер, подруг и коллег в стихах, прозе, своими словами.

***

В день Ангела, прекрасная Елена,

Любви тебе желаем и улыбок,

И неба ясного, и солнечного света,

И уберечься от больших ошибок.

Желаю просто быть счастливой!

Элен, ты краше всяких роз!

Разумной быть и терпеливой,

Чтобы ни бед не знать, ни слез!

С днем ангела Елена
С днем ангела Елена

***

Приятной во всех отношениях Лене

Желаем не знать раздраженья и лени,

А быть все такой же – улыбчивой, милой,

С душою, наполненной доброю силой.

***

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

Открытки с днем Елены
Открытки с днем Елены

***

С Днем ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

Картинки с днем Елены
Картинки с днем Елены

***

С днем ангела, Леночка! Желаю покровительства святой заступницы, добра, удачи и здоровья. Пусть в твоей семье царят достаток и любовь, покровительница хранит тебя от трудностей и неприятностей. Иди по жизни с улыбкой.

Открытки с днем ангела Елены
Открытки с днем ангела Елены

***

З днем ангела Олену вітаю і побажати тобі хочу, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів і життєвих негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щастя і справжня любов, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.

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