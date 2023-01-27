С Днем Елены 2023 - поздравления с Днем ангела Елены в картинках, открытках и стихах

В январе православная церковь чтит святую Елену. В этот день верующие посещают богослужения в храмах, а также молятся иконам святой покровительницы о здравии для всех, кто носит это красивое имя. День Елены – еще один повод поздравить носительниц этого имени.
День ангела Елены 2023: когда празднуют
В церковном календаре для именин отводится не один день. В течение года таких дат 7, но каждая из них требует почитания разных святых. Для празднования именин нужно выбрать дату, которая ближе всех остальных ко дню рождения.
Когда день ангела Елены:
28 января, 8 июня — Елена мученица;
19 марта, 3 июня — Елена Константинопольская;
10 июня — Елена Дивеевская;
24 июля — Елена Российская;
12 ноября — Елена Сербская.
День Елены: значение имени
В переводе с древнегреческого языка это имя означает "светлая", "солнечная". Если вы хотите, чтобы у дочери была легкая судьба, то можно ее назвать Еленой. Носительницы такого имени отличаются мягким характером, но они способны постоять за себя и лишнего не отдадут.
Поздравления с днем Елены: теплые слова в стихах и прозе
Предлагаем выбрать поздравления с днем ангела Елены для сестер, подруг и коллег в стихах, прозе, своими словами.
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В день Ангела, прекрасная Елена,
Любви тебе желаем и улыбок,
И неба ясного, и солнечного света,
И уберечься от больших ошибок.
Желаю просто быть счастливой!
Элен, ты краше всяких роз!
Разумной быть и терпеливой,
Чтобы ни бед не знать, ни слез!
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Приятной во всех отношениях Лене
Желаем не знать раздраженья и лени,
А быть все такой же – улыбчивой, милой,
С душою, наполненной доброю силой.
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Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.
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С Днем ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережет тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевленной, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!
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С днем ангела, Леночка! Желаю покровительства святой заступницы, добра, удачи и здоровья. Пусть в твоей семье царят достаток и любовь, покровительница хранит тебя от трудностей и неприятностей. Иди по жизни с улыбкой.
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З днем ангела Олену вітаю і побажати тобі хочу, щоб Бог тебе оберігав від усіх негараздів і життєвих негараздів, щоб твій ангел-хранитель освітлював тобі шлях і дарував добру надію, щоб у житті в тебе було щастя і справжня любов, щоб душа прагнула до великих вчинків і благих діянь.
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