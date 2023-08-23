УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

С Днем Независимости Украины 2023 - поздравления с главным праздником страны

Сергей Кущ
23 августа 2023, 21:40 обновлено 23 августа, 21:40
27
Поздравления с Днем Независимости Украины 2023 помогут вам и близким скрасить главный праздник страны.
Поздравления с Днем Независимости Украины
Поздравления с Днем Независимости Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

День Независимости Украины – это особый момент для всей страны. Подарите своим близким и друзьям долю тепла и патриотизма, отправив красивые поздравления с этим главным праздником.

Узнайте, как выразить свои наилучшие пожелания и поздравления, чтобы подчеркнуть важность этого дня и разделить радость с окружающими.

Поздравления с Днем Независимости Украины в стихах

С Днем Независимости тебя поздравляю!

видео дня

И от души тепла желаю,

Свою Родину я обожаю

И просто души в ней не чаю!

Поздравления с днем независимости украины
Поздравления с днем независимости украины / Фото: Главред

С Независимостью, друг!

Пусть удача грянет вдруг!

Желаю море позитива,

Много гривен, креатива, а главное - мира!

Оригинальное поздравление с днем независимости
Оригинальное поздравление с днем независимости / Фото: Главред

С Днем независимости поздравляю!

Быть красивой пожелаю,

Пусть у тебя все будет четко

И манящей походка!

Поздравления с днем независимости в стихах
Поздравления с днем независимости в стихах / Фото: Главред

Пусть живет Украина независимая и сильная,

Золотистые колосья пусть шелестят,

Для вас поздравления с Днем Независимости,

Со свободным казацким ветром летит!

Прикольные поздравления с днем независимости украины
Прикольные поздравления с днем независимости украины / Фото: Главред

С Днем Независимости мы вас поздравляем!

Украину любить искренне желаем!

С Богом преодолевать все невзгоды,

Свою волю никому не дать украсть.

Что можно пожелать на День Независимости
Что можно пожелать на День Независимости / Фото: Главред

Пусть вернутся скорее родные наши ребята,

Пусть согласие и благополучие будут царить,

Не хочу больше горя и смертей не хочу,

Пусть зацветет в нашем поле радость и жизнь!

С Днем Независимости!

Поздравления с Днем Независимости Украины в прозе

Этот день, который является результатом тысячелетней борьбы украинского народа за право иметь свое государство, отмечается как самый главный праздник нашей страны.

Празднуя вместе с вами, от души желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, радости, счастья, веры в счастливое будущее Украины!

Поздравления с днем независимости украины 2023
Поздравления с днем независимости украины 2023 / Фото: Главред

По случаю Дня Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела приумножат славу родной Украины.

Короткие поздравления с днем независимости украины
Короткие поздравления с днем независимости украины / Фото: Главред

Искренне поздравляю вас с выдающимся праздником - Днем независимости Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С днем независимости украины картинки
С днем независимости украины картинки / Фото: Главред

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День Независимости Украины интересные новости
Реклама

Главное за день

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:18 Мир
Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

20:41 Синоптик
В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИ

В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИ

20:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:21

Марк Фейгин. Вагнер принял, Вагнер сдал! Видеоблоги

22:18

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:13

Игар Тышкевич. Кто будет после Евгения Пригожина и ждать ли нового похода на Москву?Видеоблоги

21:46

София Ротару поздравила Украинцев с днем флага

21:46

"Риски потерять Харьков и Днепр": почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг

Россия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – КатковРоссия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – Катков
21:42

Путин демонстративно убил Пригожинамнение

21:40

С Днем Независимости Украины 2023 - поздравления с главным праздником страны

21:06

"Будет новый поход на Москву": "вагнеровцы" обвинили Путина в покушении на Пригожина

20:41

Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

Реклама
20:28

"Как можно было так запустить": жена Мирошниченко рассказала про раковую опухоль

20:21

В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИВидео

19:47

Украинские военные подняли флаг Украины над селом РаботиноВидео

19:11

Плеяда украинских звезд сорвала фестиваль в Варшаве из-за "русского следа"

19:10

Ситуация на границах Литвы и Польши с Беларусью обостряетсямнение

18:56

"Люди идут пешком": Зеленский заявил о дефиците оружия у ВСУ на фронте

18:50

Это чувство убьет любые отношения: как избавиться от ревности

18:47

"Предала однажды, предаст и второй раз": Лорак хотят отменить концерты в России

18:45

"Надо больше людей": Зеленский заговорил об усилении мобилизации

18:08

Мощные взрывы в Крыму: в РФ выдали бред о подрыве ЗРК "Триумф"

18:01

"ВСУ двигаются вперед": Зеленский раскрыл про деоккупацию Крыма

Реклама
18:00

Как пить кофе чтобы не окрасить зубы: несколько способов спасти белизну улыбки

17:45

Зендея, Шаламе и Ди Каприо: топ самых ожидаемых фильмов осени с участием звезд

17:18

"Восстановить границы": военный рассказал об окончании войны в Украине

17:14

"Ракета попала в окно": россияне жахнули из "Панциря" по жилому дому в Химках

17:00

Почему собакам нельзя есть картошку: ответ может спасти вашего любимца

16:32

Сколько "Ланцетов" РФ производит в месяц: эксперт опроверг главную "страшилку"Видео

16:31

"Тяжелая борьба": в Пентагоне дали прогноз контрнаступления украинской армии

16:27

Что быстро помогает от мешков под глазами: простые способы выглядеть свежо

16:13

Что сделать 25 августа, чтобы привлечь счастье: приметы и строгие запреты

16:04

Пастила из груш: секреты приготовления натурального десерта разными способами

15:56

Планировал нападение и удары по Украине: названа фамилия сменщика Суровикина

15:47

Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: детали операции ГУРФото

15:46

Вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет

15:39

Цены на топливо снова подскочили: на каких АЗС дешевле всего

15:32

Куда лучше спать головой по фен-шуй: вы заметите, как денег станет больше

15:22

41-летняя звезда тенниса родила второго ребенка

15:01

Это шедевр: как приготовить маринованное сало по-украински с уксусом и чесноком

14:57

"Там очень жарко": украинский военный раскрыл, где россияне имеют более слабые позиции

14:54

"Путин не способен защитить столицу": в ГУР раскрыли детали ударов по Москве

14:53

"Двигаемся понемногу, но правильно": Зеленский сделал важное заявление о контрнаступленииВидео

Реклама
14:29

Как ведет себя человек который врет: 6 признаков, по которым вы раскусите лжеца

14:08

Оптическая иллюзия чрезвычайно сложного уровня: нужно разглядеть лягушку на картинке

13:55

Россия может ударить ракетами на День Независимости и в любое время – ГУР

13:44

"Живет и влюбляет": Голос країни в День независимости презентует одноименный трек

13:25

Что убирает запах антиперспирант или дезодорант: разница, о которой вы не знали

13:24

Ведущая Сніданку з 1+1 получила серьезную травму: "Красивая с разбитым лицом"Видео

13:15

Гигантская вспышка и клубы дыма: в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантамиВидео

13:12

Авокадо темнеть не будет: повар показала 3 хитрости

13:04

РФ уничтожила полностью школу на Сумщине: из-под завалов достают тела погибших

13:02

Блогерша Парфильева родила своего первого ребенка

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять