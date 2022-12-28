С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых родных

В канун Нового года важно вспомнить о своих близких и подарить им самые искренние пожелания на наступающий год.

Поздравления с наступающим Новым годом 2023 / ua.depositphotos.com

Уже совсем скоро мы будем встречать Новый 2023 год. Хозяином этого года является Черный Водяной Кролик, который ценит семейный уют и заботу о родных. Этот год был сверхтяжелым для украинцев, а потому важно поддерживать друг друга и дарить тепло. В канун Нового года важно вспомнить о своих близких и знакомых и подарить им самые искренние пожелания на наступающий год. Главред собрал лучшие поздравления с наступающим Новым годом в стихах и ярких картинках.

Поздравления с наступающим Новым годом 2023 в стихах

Пусть Новый год, идущий к нам,

Подарит счастье, радость вам,

Здоровья море принесёт,

От бед возможных уведёт!

Мечты, пускай осуществятся,

Глаза от радости искрятся,

Веселье в сердце пусть таится,

Ночами сладко, пусть вам спится!

Удача пусть сопровождает,

Душа, как бабочка, порхает,

Улыбка будет на устах

И блеск, искрящийся в глазах!

***

Пусть Новый год без лабиринтов будет,

И невзгоды все забудет,

Дни складывались продуктивно,

И вам творилось активно!

Чтобы гордились вы собой,

И вдохновлялись красотой!

***

Совсем немного дней осталось,

И на пороге – Новый год!

Пусть все, о чем давно мечталось,

Случится и произойдет.

Пусть счастье вместе с ним заглянет

И скажет: "Ладно, остаюсь!"

И, испугавшись новой гостьи,

Сбежит от вас навечно грусть!

***

С Новым годом наступающим!

Пусть он будет потрясающим:

Щедрым, плодородным, искренним

И финансами насыщенным.

Пусть задуманное сбудется,

Неприятное забудется,

Счастье, радость приумножатся,

Пусть удачно пазлы сложатся!

Поздравления с наступающим Новым годом 2023 в картинках

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