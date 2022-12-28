УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых родных

28 декабря 2022, 12:40
В канун Нового года важно вспомнить о своих близких и подарить им самые искренние пожелания на наступающий год.
С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых родных
Поздравления с наступающим Новым годом 2023 / ua.depositphotos.com

Уже совсем скоро мы будем встречать Новый 2023 год. Хозяином этого года является Черный Водяной Кролик, который ценит семейный уют и заботу о родных. Этот год был сверхтяжелым для украинцев, а потому важно поддерживать друг друга и дарить тепло. В канун Нового года важно вспомнить о своих близких и знакомых и подарить им самые искренние пожелания на наступающий год. Главред собрал лучшие поздравления с наступающим Новым годом в стихах и ярких картинках.

Поздравления с наступающим Новым годом 2023 в стихах

Пусть Новый год, идущий к нам,
Подарит счастье, радость вам,
Здоровья море принесёт,
От бед возможных уведёт!
Мечты, пускай осуществятся,
Глаза от радости искрятся,
Веселье в сердце пусть таится,
Ночами сладко, пусть вам спится!
Удача пусть сопровождает,
Душа, как бабочка, порхает,
Улыбка будет на устах
И блеск, искрящийся в глазах!

***

Пусть Новый год без лабиринтов будет,
И невзгоды все забудет,
Дни складывались продуктивно,
И вам творилось активно!
Чтобы гордились вы собой,
И вдохновлялись красотой!

***

Совсем немного дней осталось,
И на пороге – Новый год!
Пусть все, о чем давно мечталось,
Случится и произойдет.
Пусть счастье вместе с ним заглянет
И скажет: "Ладно, остаюсь!"
И, испугавшись новой гостьи,
Сбежит от вас навечно грусть!
***

С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся,
Пусть удачно пазлы сложатся!

Поздравления с наступающим Новым годом 2023 в картинках

  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net
  • С наступающим Новым годом 2023
    С наступающим Новым годом 2023 klike.net

Вас может заинтересовать:

Поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым Новый год 2023 интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:40

В октябре стал коммунистом, в декабре - умер: ВСУ "зажмурили" оккупанта с интересной биографией

12:40

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых родныхФото

12:38

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

12:38

Ретроградный Меркурий 29 декабря - 18 января: Тельцам - примирение, Близнецам - возврат долгов и рискВидео

12:35

"Хотелось его задушить": жена Владимира Остапчука высказалась о романе шоумена с молоденькой пассией

Реклама
12:27

Эксперт назвал способ остановить удары РФ по энергосистеме УкраиныВидео

12:23

Дочь Джоли и Питта шокировала радикальной стрижкой

12:22

Подруга Джиджи Хадид рассказала, почему супермодель бросила Ди Каприо

12:12

Буданов посетил позиции ВСУ в БахмутеВидео

12:07

Умер 30-летний внук Боба Марли

12:00

"Наши электрики творят чудеса": эксперт рассказал, когда закончатся отключения светаВидео

11:52

Гороскоп на январь-2023: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

11:51

Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться переговорами, но сама в них участвовать не будет

11:49

"Скажите, что Путин – сатана, тогда будет честно" – Данилов о саботаже УПЦ МП требования изменить названиеВидео

11:22

Опять за свое: молчунья Maruv затянула расплывшуюся после родов фигуру в прозрачный корсет

11:20

Как сохранить зрение во время работы или учебы в темноте: 8 важных советов врачей

11:07

"Отключения будут продолжаться": эксперт-энергетик дал пессимистический прогноз на 2023 годВидео

11:04

Внучка Ротару оголила плечо в новой фотосессии

11:02

"Ворота к Северодонецку и Лисичанску": ВСУ приблизились к освобождению Кременной - NYT

10:39

Чего на самом деле добивается РФ, требуя "денацификации" и "демилитаризации" Украины – ответ ISWВидео

Реклама
10:30

Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в УкраинеВидео

10:11

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день

10:03

Потап и Настя вместе появились на вечеринке

09:45

Над городом - черный дым: оккупанты ударили ракетами по Харькову

09:44

В Минфине рассказали, при каком условии гривна будет стабильной в 2023 году

09:42

Армия РФ под Бахмутом деградировала, как под Херсоном, и приближается к кульминации – ISWВидео

09:25

Невероятные и фантастические события: астролог рассказал, чего ждать от транзита Юпитера и СатурнаВидео

09:00

Россия прекратит удары, если Украина будет бить по подстанциям в ответ - Михаил Гончар

08:56

"Нас может постигнуть участь Израиля": Жданов прогнозирует продолжение войны с РФ "пока существуют страны"Видео

08:53

Когда ослабнет военное давление на Бахмутмнение

08:52

Соцвыплаты на детей в Украине в 2023-м: изменятся ли и будут ли повышеныВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2022: Рыбам – эгоизм, Тельцам – финансы, Львам – молчание

08:18

РФ должна занять свое место: британский генерал назвал задачу Запада после войныВидео

08:15

"Мы достанем и на Дальнем Востоке": РФ перебросила самолеты из Энгельса, но это их не спасет – ДаниловВидео

08:00

Минимальная зарплата в 2023 году: сколько будут получать украинцы

07:29

Были единственными сыновьями у родителей: двух братьев из Черкащины убил вражеский артобстрел

07:27

"Изменить РФ, поесть хинкали": скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

07:00

Курс гривны в 2023 году: случится ли обвалмнениеВидео

06:49

"РФ проиграла уже сегодня": три шага со стороны США способны завершить войну – экс-главком силами НАТОВидео

06:45

Эксперты ISW назвали тактику Кремля по принуждению Украины к переговорам

Реклама
06:35

Алоэ умеет цвести: как заставить столетник выпустить стрелки в домашних условиях

05:20

Шикарный рецепт рыбы на Рождество и Новый год: невозможно устоятьВидео

05:00

Гороскоп на неделю 2-8 января 2023: нервозность, слухи, мелкие проблемы уже появились на горизонте

04:04

Мужчина завел 102 ребенка с 12 женами, но внезапно решил остановиться

03:31

Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года

03:20

Давно забытый салат Райское наслаждение на Новый год: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:55

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

02:50

Аномалия с + 18º: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом на Новый годВидео

02:15

Почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринов: полезный секрет для дома от опытных хозяек

01:35

"Он доволен, когда льется кровь рекой": эксперт спрогнозировал, объявит ли Путин официально войнуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять