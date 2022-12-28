С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых родных

Уже совсем скоро мы будем встречать Новый 2023 год. Хозяином этого года является Черный Водяной Кролик, который ценит семейный уют и заботу о родных. Этот год был сверхтяжелым для украинцев, а потому важно поддерживать друг друга и дарить тепло. В канун Нового года важно вспомнить о своих близких и знакомых и подарить им самые искренние пожелания на наступающий год. Главред собрал лучшие поздравления с наступающим Новым годом в стихах и ярких картинках.
Поздравления с наступающим Новым годом 2023 в стихах
Пусть Новый год, идущий к нам,
Подарит счастье, радость вам,
Здоровья море принесёт,
От бед возможных уведёт!
Мечты, пускай осуществятся,
Глаза от радости искрятся,
Веселье в сердце пусть таится,
Ночами сладко, пусть вам спится!
Удача пусть сопровождает,
Душа, как бабочка, порхает,
Улыбка будет на устах
И блеск, искрящийся в глазах!
***
Пусть Новый год без лабиринтов будет,
И невзгоды все забудет,
Дни складывались продуктивно,
И вам творилось активно!
Чтобы гордились вы собой,
И вдохновлялись красотой!
***
Совсем немного дней осталось,
И на пороге – Новый год!
Пусть все, о чем давно мечталось,
Случится и произойдет.
Пусть счастье вместе с ним заглянет
И скажет: "Ладно, остаюсь!"
И, испугавшись новой гостьи,
Сбежит от вас навечно грусть!
***
С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим:
Щедрым, плодородным, искренним
И финансами насыщенным.
Пусть задуманное сбудется,
Неприятное забудется,
Счастье, радость приумножатся,
Пусть удачно пазлы сложатся!
Поздравления с наступающим Новым годом 2023 в картинках
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