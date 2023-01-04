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С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

4 января 2023, 22:32
В подборке Главреда – поздравления со светлым преддверием Рождества Христова в стихах, прозе и открытках.

Рождество, приметы
Как поздравить с наступающим Рождеством 2023 / pixabay

Рождество Христово – один из самых светлых праздников в христианстве. Некоторые православные христиане отмечают этот праздник 25 декабря, другие – 7 января. Как поздравить с наступающим Рождеством – читайте далее.

Как поздравить с наступающим Рождеством в прозе

Поздравляю с наступающим Рождеством! Пусть в этот святой вечер в доме будет смех, уют, радость и Божья благодать. Пусть Ангелы спустятся с небес и подарят вам мир, спокойствие и веру в лучшее. Желаю, чтобы Господь слышал ваши искренние молитвы и дарил то, о чем просите.

С Рождеством картинки
Как поздравить с наступающим рождеством в прозе

С наступающим Рождеством Христовым! Пусть в этот канун Рождества лучшим местом в мире будет ваш дом, в котором царят любовь и безмятежность, приятные сюрпризы и процветание. С самыми наилучшими пожеланиями: мира, любви и здоровья.

С Рождеством картинки
С наступающим рождеством

От всего сердца поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть он принесет больше позитива, радости, доброты и тепла. Пусть сердце всегда греет любовь и вера, а печали останутся позади!

С Рождеством открытки
С Рождеством

Как поздравить с наступающим Рождеством – стихи

На подходе Рождество —Я желаю счастья!

В дверь стучится пусть добро,

Радость и участие.

Пусть уют семейный ждёт,

Жизнь даёт богатство,

Что начнёшь — во всём везёт,

Как в волшебной сказке!

Поздравления с Рождеством, открытки, картинки
Поздравления с наступающим Рождеством, открытки, картинки / online.ua

С наступающим волшебством,

С наступающим счастьем тебя.

С наступающим Рождеством,

Пусть везде царят чудеса!

Я желаю тебе добра и любви,

Много счастья, мира, веселья.

Пусть твои воплотятся мечты.

И хорошего тебе настроения!

С Рождеством картинки
С наступающим Рождеством картинки

Желаю счастья в доме вашем,

Пусть жизнь добрее станет, краше,

А радость постучится в дом

Перед Христовым Рождеством.

Пусть соберутся все родные

И распахнут сердца пошире,

Даря любовь, тепло, добро!

Ведь наступает Рождество.

С Рождеством картинки
С наступающим Рождеством

Рождество
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