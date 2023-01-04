С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

Рождество Христово – один из самых светлых праздников в христианстве. Некоторые православные христиане отмечают этот праздник 25 декабря, другие – 7 января. Как поздравить с наступающим Рождеством – читайте далее.
Как поздравить с наступающим Рождеством в прозе
Поздравляю с наступающим Рождеством! Пусть в этот святой вечер в доме будет смех, уют, радость и Божья благодать. Пусть Ангелы спустятся с небес и подарят вам мир, спокойствие и веру в лучшее. Желаю, чтобы Господь слышал ваши искренние молитвы и дарил то, о чем просите.
С наступающим Рождеством Христовым! Пусть в этот канун Рождества лучшим местом в мире будет ваш дом, в котором царят любовь и безмятежность, приятные сюрпризы и процветание. С самыми наилучшими пожеланиями: мира, любви и здоровья.
От всего сердца поздравляю с наступающим Рождеством Христовым! Пусть он принесет больше позитива, радости, доброты и тепла. Пусть сердце всегда греет любовь и вера, а печали останутся позади!
Как поздравить с наступающим Рождеством – стихи
На подходе Рождество —Я желаю счастья!
В дверь стучится пусть добро,
Радость и участие.
Пусть уют семейный ждёт,
Жизнь даёт богатство,
Что начнёшь — во всём везёт,
Как в волшебной сказке!
С наступающим волшебством,
С наступающим счастьем тебя.
С наступающим Рождеством,
Пусть везде царят чудеса!
Я желаю тебе добра и любви,
Много счастья, мира, веселья.
Пусть твои воплотятся мечты.
И хорошего тебе настроения!
Желаю счастья в доме вашем,
Пусть жизнь добрее станет, краше,
А радость постучится в дом
Перед Христовым Рождеством.
Пусть соберутся все родные
И распахнут сердца пошире,
Даря любовь, тепло, добро!
Ведь наступает Рождество.