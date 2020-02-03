Хочет "сожрать": эксперт рассказал, нужно ли Украине экономическое сотрудничество с РФ

По сути, у Украины никогда не было сотрудничества с Россией, считает эксперт / Фото УНИАН

Украина может возродить свою экономику и без сотрудничества с Российской Федерацией. Такое мнение высказал экономист и политолог, директор Института трансформации будущего Олег Соскин.

По его словам, у Украины никогда не было сотрудничества с Россией – была эксплуатация страны Российской Федерацией.

"Так было и во времена Советского Союза, когда центр, т.е. Москва, выкачивал из Украины все ресурсы. Так было и после 1991 года, во времена независимости Украины. За все годы независимости у нас никогда не было позитивного сальдо внешнеторговых отношений", - сказал Соскин во время чата на Главреде.

Эксперт отметил, что Россия всегда выкачивала из Украины ресурсы, деньги, человеческий потенциал.

"Россия – это хищник-экспансионист, поэтому с ней никаких экономических отношений лучше не иметь. РФ всегда будет стремиться к "пожиранию" Украины", - резюмировал Соскин.

Напомним, в марте 2018 года Кабинет министров на своем заседании разорвал программу экономического сотрудничества Украины с Российской Федерацией на 2011-2020 годы.